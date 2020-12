Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Lamorgese positiva a Coronavirus (8 Dicembre)

Cala il numero dei tamponi da Coronavirus eseguiti nelle ultime 24 ore, 111,217, ed anche il numero dei nuovi casi, 13.720, ma il rapporto sale fino al 12,3%. Nel bollettino di ieri anche il calo del numero dei decessi, 528, con una diminuzione di 36 rispetto al giorno precedente. A livello regionale torna in testa alla classifica dei casi il Veneto con 2.550, mentre l’Emilia Romagna ne ha fatti registrare 1.891 e la Lombardia 1.562. Seguono il Lazio e la Campania. Il totale delle vittime sale a 60.606. Per quanto riguarda i ricoveri, mentre cala di 72 unità il numero delle terapie intensive, sale di 133 quello dei reparti ordinari. Le persone guarite oggi sono 19.638 ed il numero totale dei positivi cala di 6.487 unità. Sono stati resi noti anche i dati dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine nel weekend scorso, con un totale di 202.019 controlli a cui sono corrisposte 2,995 sanzioni e 35 denunce, per aver violato l’obbligo di quarantena. Per quanto riguarda le attività commerciali sono stati effettuati 40.584 controlli, che hanno portato a 38 chiusure.

Ultime notizie, La ministra Lamorgese positiva al coronavirus

Durante la seduta del Cdm è pervenuta la notizia della positività al Coronavirus della ministra Lamorgese e la seduta è stata immediatamente sospesa. Luciana Lamorgese è quindi uscita dalla sala dove si teneva la riunione e si è messa in quarantena. Per precauzione hanno lasciato la sala anche i due ministri che le sedevano accanto, Di Maio e Bonafede, ed anche per loro è scattato l’isolamento. I restanti presenti sono stati sottoposti ad una tornata di tamponi e il Cdm è stato rinviato a domani. La positività della Lamorgese, che è risultata asintomatica, è emersa dopo un controllo di routine con tamponi effettuati nella mattinata presso il ministero dell’Interno.

Ultime notizie, Il girone dell’Italia alle qualificazioni per il mondiale di calcio

Il C.T. Roberto Mancini può dirsi soddisfatto dell’esito del sorteggio per le qualificazioni del mondiale di calcio del 2022 che si svolgerà in Qatar. L’Italia, che era inserita nella prima fascia, ha pescato nell’urna di Basilea proprio la Svizzera, l’Irlanda del Nord, la Bulgaria e la Lituania. Il gruppo dell’Italia è composto da 5 squadre in quanto gli azzurri nel prossimo mese di ottobre saranno impegnati nelle finali della Nation League che si svolgeranno proprio nel nostro paese. Roberto Mancini ha commentato con favore l’esito del sorteggio, ricordando che saranno importanti le prime tre gare da disputare.

Ultime notizie, Il maltempo flagella l’Italia

Tutta l’Italia è sotto la cappa del maltempo che sta imperversando dalle regioni del nord a quelle del sud. Le perturbazioni molto intense hanno portato all’esondazione del Panaro e molte zone si sono trovate sott’acqua con evacuazioni di famiglie e squadre di soccorso all’opera sia in Emilia Romagna che in Veneto, dove anche le nevicate stanno creando disagi alla popolazione ed in Alto Adige hanno portato anche ad interruzioni della corrente elettrica. Rischio valanghe in molte zone alpine e squadre dei vigili del fuoco all’opera. Anche altre regioni come il Lazio, la Campania e la Toscana sono state colpite da vere e proprie bombe d’acqua locali. Il crollo di un ponte in Veneto ha visto coinvolto anche un mezzo dei vigili del fuoco.



