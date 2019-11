Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Lara Comi agli arresti domiciliari (15 novembre)

La guardia di Finanza di Milano e di Busto Arsizio, nell’inchiesta Mensa sociale, ha provveduto all’arresto di Lara Comi, ex deputata di Forza Italia, l’imprenditore Paolo Orrigoni e Giuseppe Zingale, ex direttore dell’Agenzia per il lavoro Afol. Il Giudice per le indagini preliminari ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare a carico di Comi e Orrigoni. Giuseppe Zingale, invece, è già in carcere. L’ex deputata sarebbe accusata per frode all’Unione Europea e sovvenzioni illegali per pareri fittizi di strategie di marketing all’interno della propria società. Le ricerche condotte dalla Procura della Repubblica di Milano hanno portato alla luce altri differenti reati di pura condotta a loro carico, tra i quali tentata corruzione, estorsioni per il raggiungimento di erogazioni pubbliche e sovvenzioni illecite ai partiti.

Ultime notizie, acqua alta a Venezia: massima allerta

Acqua alta Venezia: il premier Conte, dopo avere visitato la cittàed ascoltato le varie autorità, ha precisato che il governo provvederà a breve ad aiutare tutte le persone coinvolte. Il governo risarcirà fino a 5 mila euro i privati e 20 mila euro i commercianti. In caso di ingenti danni, si provvederà ad avviare un’istruttoria tecnica per procedere alla relativa liquidazione. Il sindaco Luigi Brugnaro, in seguito ad un accurato accertamento, avrebbe ipotizzato un danno del capoluogo veneto pari a 100 milioni di euro. Tale stima è destinata ad aumentare. Non si contano più gli interventi dei vigili del fuoco che stanno ancora prestando prevalentemente aiuto ad anziani e disabili, incapaci a svolgere le ordinarie attività quotidiane. Numerosi sono gli incendi provocati dagli impianti elettrici danneggiati dall’acqua. Durante la scorsa notte non si sono registrati aumenti della marea, anche se le previsioni meteo non promettono bene. Il livello dell’acqua è destinato a salire a causa delle nuove perturbazioni meteorologiche.

Ultime notizie Roma, arrestata banda di nigeriani

In mattinata la polizia della squadra mobile di Roma ha eseguito misure cautelari disposte dal giudice delle indagini preliminari nei confronti di 11 nigeriani. Secondo l’attività investigativa, le ragazze – anche minorenn – dalla Nigeria venivano trasportate con mezzi precari fino alla Libia e successivamente condotte con piccole imbarcazioni in Italia. Fatte fuggire dai centri di accoglienza, le ragazze venivano obbligate a prostituirsi. Gli 11 indagati dovranno rispondere dei reati di favoreggiamento di emigrazione illegale, traffico della prostituzione e di esseri umani e di riduzione in schiavitù.

Ultime notizie, Manovra: bonus asili

In Italia gli asili per i bambini fino a tre anni sono circa 11mila, delle quali circa il 65 % amministrate da privati. Per evitare che le famiglie tengano a casa i propri bambini per le rette alte dei privati, il Governo, con la nuova legge di Bilancio, azzererà le rette dei nidi. Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia, ha promesso che a partire da gennaio le famiglie potranno usufruire del nuovo bonus. L’idea a quella di aumentare il bonus da 1500 a 3000 euro.



