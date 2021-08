ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: l’attacco hacker in Regione Lazio (3 agosto)

Cala il numero dei nuovi casi registrati di coronavirus, 3.190, ma in contemporanea con un importante calo del numero dei tamponi effettuati, 83.223, e quindi il tasso di positività raggiunge il 3,8%. L’aggravamento della situazione è confermato anche dall’aumento dei ricoveri, che sono ora 249nei reparti di terapia intensiva e oltre 2mila nei reparti ordinari. Balzo in avanti anche nel numero dei decessi con 23, dopo il minimo di 5 registrati il giorno precedente.

L’Italia torna sul podio a Tokyo 2020 con un’altra impresa. Dopo le medaglie d’oro di Tamberi e Jacobs, arriva anche l’argento della ginnasta 30enne Vanessa Ferrari nella specialità del corpo libero individuale. Anche la storia della ragazza di Orzinuovi replica quella di Tamberi, con l’infortunio al tendine di Achille nelle precedenti Olimpiadi, e la rinascita dopo un periodo nel quale ha contratto anche il Covid.

Ultime notizie, gli hacker attaccano la Regione Lazio

E’ iniziato nella notte un attacco hacker alla Regione Lazio, che è il più grave della storia per quanto riguarda l’Italia. Gli hacker sono riusciti ad entrare nei server della regione attraverso un personal computer di un dipendente dell’azienda “LazioCrea” che era rimasto aperto. Questo attacco sta mettendo in pericolo dati sensibili a livello regionale e nazionale, specialmente per quanto riguarda i dati sanitari dei cittadini ed anche quelli relativi alle vaccinazioni. I servizi di intelligence italiani stanno cercando di bloccare queste attività, ricevendo anche la collaborazione di servizi esteri, ma il problema non è stato ancora risolto.

Ultime notizie, da settembre Green Pass anche per treni e aerei

Dal prossimo 15 settembre il possesso del Green Pass sarà necessario anche per salire a bordo di treni e aerei. Questa soluzione, che viene ritenuta opportuna per la salvaguardia della salute, sarà presa definitivamente dal governo nei prossimi giorni, ma l’orientamento è per il sì. Si ipotizza anche una ripresa delle lezioni in classe solo con studenti e professori vaccinati, e su questo punto c’è uno scontro con Matteo Salvini. L’estensione del Green Pass si collega anche alle immagini che si sono viste negli ultimi giorni, con assembramenti di turisti senza il rispetto del distanziamento e con la variante Delta del virus che sta aumentando i casi di contagio. La battaglia sulle misure da adottare comprende anche la scuola ed il mondo del lavoro con le posizioni delle varie forze di governo che sono molto divise su questi aspetti.

Ultime notizie, in Inghilterra in autunno verrà somministrata la terza dose di vaccino

La decisione di Boris Johnson riguardo alla terza dose di vaccino è arrivata. Nel Regno Unito sarà somministrata nel prossimo autunno ed in alcuni casi potrebbe essere “eterologa”. La decisione arriva seguendo gli studi che parlano di una immunizzazione non così efficace dopo 6/8 mesi dalla vaccinazione, specialmente per gli anziani e per le persone fragili. L’inizio di questa nuova fase è previsto per il 6 settembre e si inizierà con l’offerta a tutte le persone con + di 50 anni di età, oltre che alle persone “fragili” di qualunque età. Per alleggerire il lavoro dei medici di base le vaccinazioni saranno effettuate per la maggior parte dei casi nelle farmacie.



