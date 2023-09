Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Lavrov: “Pronti a negoziare ma nessun cessate il fuoco”

Ultime notizie, Lavrov: “Pronti a negoziare, ma niente cessate il fuoco”

La Russia è pronta ad aprire negoziati di pace con l’Ucraina, ma non intende prendere in considerazione proposte di cessate il fuoco. Lo ha chiarito il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in una conferenza stampa che si è tenuta al termine del suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Tass, Lavrov ha anche ricordato che il presidente russo Vladimir Putin ha già detto “molto chiaramente” che sono “pronti per i negoziati, ma non prenderemo in considerazione alcuna proposta per un cessate il fuoco, perché ci avevamo pensato una volta, ma ci avete ingannato“.

Ultime notizie, cordoglio per la morte di Giorgio Napolitano

Dopo il decesso di Giorgio Napolitano, avvenuto nella serata di ieri, la bara del presidente emerito sarà esposta oggi e lunedì nella camera ardente allestita presso il Senato, e martedì sarà il giorno dei funerali con una giornata di lutto nazionale e bandiere a mezz’asta. La cerimonia delle esequie sarà laica e si svolgerà in Piazza Montecitorio come richiesto dalla famiglia dell’ex presidente, Tutto il mondo politico italiano sta continuando a mandare i suoi omaggi dopo la morte ed anche il presidente russo, Putin, ha inviato un messaggio nel quale ha definito Napolitano “vero patriota”. L’agenzia russa Tass ha ricordato le visite di Napolitano in Russia. All’apertura della camera ardente, lunedì, sarà presente anche il presidente Mattarella.

Ultime notizie, Messina Denaro in coma irreversibile

Matteo Messina Denaro, il boss di “Cosa Nostra” catturato dai carabinieri lo scorso 16 gennaio, si trova ricoverato nell’ospedale dell’Aquila, all’interno del reparto detenuti. Il boss mafioso è in coma irreversibile e ed è stata sospesa l’alimentazione. Al suo capezzale si trova la figlia e, secondo le opinioni dei medici, che hanno sospeso le cure, la fine del “padrino” è vicina. Fin dal momento del suo arresto Matteo Messina Denaro, già malato, parlando con il procuratore, ha detto che non avrebbe collaborato con la giustizia, nascondendo in questo modo molti segreti relativi alle stragi di mafia nelle quali era implicato.

Ultime notizie, in India la sprint race della MotoGP va a Martin

Jorge Martin, pilota della Ducati Pramac ed attualmente secondo in classifica nella MotoGP dietro a Pecco Bagnaia, ha vinto la gara sprint di oggi sul nuovo circuito indiano del Buddh circuit. Bagnaia, che partiva terzo in griglia, ha limitato i danni conquistando un importante secondo posto. Bezzecchi, sempre su Ducati, ha occupato la quinta posizione dopo essere partito dalla pole e essere caduto alla prima curva dopo la partenza. Buon terzo posto filane per Marc Marquez in sella alla Honda, che ha preceduto Binder quarto, mentre Quartararo è arrivato al traguardo al sesto posto.

Ultime notizie, le qualifiche della Formula Uno a Suzuka

Verstappen samurai di Suzuka e Red Bull campione del mondo: con la vittoria del pilota olandese, la scuderia ha vinto il sesto titolo mondiale Costruttori, peraltro in Giappone, a casa della Honda. Lando Norris ha portato la McLaren al secondo posto, piazzandosi davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Insieme possono ambire a insidiare l’Aston Martin al quarto posto Costruttori, visto che il distacco è sceso. La Ferrari, invece, è rimasta giù dal podio. Un passo indietro prevedibile perché Suzuka è una pista ostica per la SF-23. Dunque, Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto, davanti a Hamilton, ma con 43 secondi di distacco da Verstappen. D’altra parte ha guadagnato punti sulla Mercedes nella notta per il secondo posto nel mondiale a squadre. Ora ci sono 20 punti da recuperare. Sesto Carlos Sainz, che ha pagato un secondo pit stop troppo lungo. Alle sue spalle George Russell. Ottavo Fernando Alonso, con un Aston Martin in curva discendente. A chiudere la top ten Esteban Ocon e Pierre Gasly.











