Le ultime notizie sulle condizioni di salute del Santo Padre. Dopo le crisi respiratorie della giornata di lunedì, le condizioni di Papa Francesco sono stabili, ma non è ancora possibile dichiarare che è fuori pericolo.

Queste le notizie contenute nel bollettino di ieri seri della Santa Sede che ha anche annunciato che oggi il Papa non riceverà visite, e che continua il percorso di cura. Bergoglio non parteciperà quindi alle celebrazioni delle ceneri, a distanza di 20 anni esatti dall’assenza del suo predecessore Giovanni Paolo II.

Ultime notizie, scoppiata la guerra dei dazi

La guerra dei dazi voluta dal presidente USA Donald Trump è iniziata con le maxi tariffe che sono state emesse sia contro il Canada che contro il Messico e la Cina e subito si sono avuti dei contraccolpi per le borse europee e si temono anche quelli per Wall Street. Nel mirino del presidente americano ci sono scambi commerciali del valore di oltre 1.500 miliardi di dollari e i paesi colpiti hanno già annunciato delle contromosse.

Intanto da parte degli USA è stata promessa una estensione dei dazi a partire presumibilmente dal mese di aprile anche per i prodotti europei. La risposta delle borse è stata negativa con le principali europee che hanno registrato tutte dei notevoli cali, come ad esempio quella di Milano che ha gatto registrare un- 3,41%, con una perdita di più di 1000 punti.

Ultime notizie, salvati da una imbarcazione di Sea Watch 32 migranti da 4 giorni senza cibo e acqua

32 migranti che si trovavano da 4 giorni su una piattaforma petrolifera al largo della Tunisi senza cibo e acqua, sono stati salvanti dall’intervento di una nave della Sea Watch. La notizia del loro salvataggio è stata comunicata proprio dalla stessa organizzazione umanitaria, che ha dato anche la notizia della morte di uno dei 32. Da giorni si stavano susseguendo gli appelli umanitari per soccorrere i naufraghi che si trovavano a bordo della piattaforma Miskar che appartiene alla British Gas, una multinazionale inglese.

Ultime notizie, la guerra in Ucraina e le parole di von der Leyen

Sono decisamente significative le dichiarazioni rilasciate ieri dalla presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha parlato di un piano di riarmo militare degli stati membri dell’Unione Europea, per una spesa monstre di ben 800 miliardi di dollari. L’Ue sembra quindi destinata a riarmarsi in maniera importante per far fronte a eventuali conflitti che potrebbero nascere in futuro, nonché a quelli già in corso, su tutti la guerra in Ucraina, scoppiata tre anni fa.

Secondo la presidente della commissione europea quelli odierni sono tempi “pericolosi”, e la sicurezza dell’Unione sarebbe quindi minacciata “in modo serio”. Ucraina che potrebbe cedere di qui a breve visto che Donald Trump, come si temeva, ha annunciato la cessazione di tutti gli aiuti nei confronti di Kiev dopo il famoso colloquio battibecco avuto alla Casa Bianca con Zelensky. Kiev ha ovviamente risposto in maniera negativa, spiegando che bloccare tutti gli aiuti significa aiutare la Russia e Putin. Secondo Fedor Venislavsky, deputato ucraino, la sua nazione dovrebbe resistere per altri soli 6 mesi prima che la Russia prenda definitivamente il sopravvento, di conseguenza si prospettano tempi bui.

Ultime notizie, Stefania Nobile arrestata

E’ da ieri mattina ai domiciliari Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi. Assieme a lei l’ex compagno, Davide Lacerenza, noto per essere il proprietario del locale di Milano, Gintoneria, frequentato da molti vip.

Nei confronti degli stessi le accuse sono molto gravi, prostituzione e spaccio e chi indaga ha il forte sospetto che ai clienti della Gintoneria venissero proposte delle Escort e della droga: è probabile che venivano procurate dai due arrestati tramite l’aiuto di un terzo personaggio ai domiciliari, Davide Ariganello, e ottenendo dei grossi guadagni che poi venivano riciclati nella stessa Gintoneria. A riguardo gli inquirenti hanno posto sotto sequestro ben 900mila euro che secondo chi indaga sarebbero i proventi proprio di queste attività illecite.

Ultime notizie, omicidio Pierina Paganelli: indagata la nuora

Colpo di scena nell’indagine riguardante l’omicidio di Pierina Paganelli: la nuora Manuela Bianchi finisce per la prima volta sul registro degli indagati. Dopo che per più di un anno l’unico indagato (e arrestato) è stato Louis Dassilva, anche l’amante del presunto omicida finisce sotto indagine.

Le accuse nei suoi confronti sono quelle di favoreggiamento ma non in merito all’assassinio di Pierina Paganelli, bensì per un buco di circa 4 minuti subito dopo che Manuela ha trovato il corpo della nuora. Chi indaga vuole capire come mai la donna si sia soffermata così tanto con il cadavere, cercando anche di comprendere se abbia in qualche modo coperto Louis. Vedremo cosa emergerà dalle prossime indagini ma nel frattempo il delitto di Pierina Paganelli registra un nuovo importante colpo di scena.