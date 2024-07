Ultime notizie/ Ultim’ora, oggi le elezioni nel Regno Unito: sarà vittoria dei laburisti?

Si svolgeranno oggi nel Regno Unito le elezioni politiche con una vigilia che dipinge un quadro a tinte foschissime per l’attuale primo ministro conservatore, Rishi Sunak, con i pronostici dei sondaggi che vedono nettamente favorito il suo avversario, il leader dei laburisti, Keir Stamer che porterebbe così di nuovo il suo partito al potere dopo la lunga parentesi dei conservatori.

Il sistema inglese vasaro sull’uninominale in un solo turno favorisce infatti dei grandi ribaltoni ed i leader conservatori che sono passati nell’ultima legislatura, da Boris Johnson all’attuale Sunak, hanno nettamente indebolito la maggioranza. Le urne si chiuderanno alle 22.00 e subito dopo si conosceranno i primi exit poll.

Arriva l’accordo fra la compagnia di bandiera Ita Airways e i tedeschi di Lufhtansa. Così come si legge su RaiNews l’ok definitivo è giunto a più di un anno dall’accordo preliminare fra il ministero delle economie italiano e la stessa compagnia tedesca per la cessione di una quota di minoranza di Ita al gruppo teutonico.

Il ritardo è giunto per via dei numerosi controlli che sono stati effettuati dall’Antritrust Ue affinchè l’operazione venisse svolta a tutela dei consumatori. Le due compagnie si impegnano a dare vita a voli a corto raggio, mettendo a disposizione di una o due compagnie rivali le risorse necessarie per fare in modo che possano avviare dei volti fra Roma o Milano.

Ultime notizie, ancora non si trova Giacomo Bozzoli

Continua ad essere ricercato Giacomo Bozzoli, il 40enne condannato per l’omicidio dello zio Mario Bozzoli, tre giorni fa. I carabinieri si erano presentati alla porta della sua abitazione ma non avevano trovato l’imputato, di conseguenza è scattata la ricerca. Sembra che Giacomo Bozzoli sia scappato assieme alla famiglia nonostante per gli inquirenti non vi fosse il pericolo di una fuga.

“Mai ravvisato il pericolo di fuga altrimenti avremmo agito diversamente”, sono le parole rilasciate al Corriere della Sera da parte di Pier Luigi Maria Dell’Osso, il magistrato che prese in carico l’indagine nel 2018. Ricordiamo che Giacomo Bozzoli è stato condannato all’ergastolo, condanna confermata dalla Cassazione, e probabilmente lo stesso ha deciso di fuggire per non passare il resto della propria vita in galera.

Ultime notizie, Fedez in compagnia di Taylor Mega

Nuovo avvistamento di Fedez, il marito di Chiara Ferragni da mesi “separato”. I paparazzi di Chi hanno beccato l’artista meneghino in compagnia di Taylor Mega in occasione di una serata a quattro per la Milano da bere. Assieme a Fedez e Mega vi era anche il figlio di Del Vecchio, Leonardo Maria, insieme alla moglie Jessica Michel Serfaty.

Dopo una cena in uno dei locali di grido del capoluogo lombardo, il quartetto si è recato a casa dello stesso Del Vecchio. Non si notano atteggiamenti intimi ma l’uscita a 4 è per lo meno sospetta. Ricordiamo che Taylor Mega è stata fidanzata con Tony Effe, paparazzato una sera assieme a Chiara Ferragni e al momento il presunto fidanzato di Giulia De Lellis.

Ultime notizie, Cavendish fa il record al Tour de France

Con il successo ottenuto in volata nella quinta tappa del Tour de France, il 39enne velocista inglese che corre per la formazione dell’Astana, ha ottenuto il successo numero 35 nella corsa d’Oltralpe superando il “cannibale”, Eddie Merckx.

Per Cavendish la prima vittoria di tappa è datata 2008 ed oggi è arrivata quella numero 35. Domani sarà ancora una tappa all’insegna dei velocisti, in questo Tour che ogni giorno fornisce imprese memorabili. In totale il palmares di Mark Cavendish arriva a 165 vittorie, 55 delle quali nei tre grandi giri.

Ultime notizie, 25 persone arrestate ad Aprilia, accusate di associazione mafiosa

Nella mattinata di ieri ad Aprilia, in provincia di Latina, sono state arrestate 25 persone con accuse che vanno dell’associazione mafiosa finalizzata all’usura ed allo spaccio di droga. Tra le persone che sono state arrestate figura anche il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi che guida una coalizione di centrodestra. Su mandato dei giudici sono state eseguite anche una serie di perquisizioni nelle abitazioni delle persone coinvolte nel caso.

Ultime notizie, il New York Times ipotizza un possibile passo indietro di Joe Biden

Il famoso quotidiano statunitense ha riportato la notizia del possibile passo indietro del presidente statunitense riguardo alla sfida del prossimo Novembre contro il candidato repubblicano Trump. Dopo la notizia sono arrivate immediatamente le smentite della Casa Bianca, ma a quanto sembra un ripensamento è possibile. Anche la rete televisiva CNN ha confermato la notizia dicendo che Biden è consapevole del momento critico che sta attraversando.

Ultime notizie, Serena Bortone sospesa dalla Rai

La giornalista e conduttrice dei programmi Rai è stata sospesa per 6 giorni a causa del “caso Scurati”, per aver denunciato la censura del monologo dello scrittore previsto all’interno del suo programma.

La sospensione, secondo il provvedimento, è stata presa per la rottura del “vincolo di riservatezza” che lega i dipendenti alla televisione di stato. Serena Bortone ha fatto sapere di essere intenzionata ad impugnare il provvedimento. A livello politico si sono registrate anche delle dichiarazioni del PD che parla di ” provvedimento ridicolo”, da parte di Tele Meloni.

Ultime notizie, rinviato ancora il Palio di Siena

Dopo il rinvio di martedì a causa della pioggia, il Palio di Siena non si è corso neppure ieri, sempre a causa del maltempo ed è stato spostato alle ore 19.00 di oggi 4 luglio quando si spera che la situazione meteorologica permetta finalmente la disputa.











