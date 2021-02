Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: le regioni arancioni e caos M5S (21 Febbraio)

Ultime notizie: da oggi Emilia Romagna, Campania e Molise passano in area arancione per effetto dell’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Nel Lazio vengono disposte invece mini zone rosse comunali per far fronte al rinvenimento di casi di COVID 19 da variante inglese. A livello nazionale i contagi sono al momento stabili ma oggi, dopo vari giorni, il numero di attualmente positivi è in salita. Ad aggravare il quadro di incertezza una brutta notizia sul fronte dei vaccini, con Astrazeneca che ha comunicato una riduzione del 15% sulle consegne di questa settimana: un nuovo stop mentre la popolazione manifesta la propria stanchezza e prende d’assalto i negozi e le vie del centro nelle ultime ore di “libertà” prima della nuova stretta, sfidando la sorte e il rischio contagio.

Ultime notizie M5s, avviata procedura espulsione dissidenti

Il collegio dei probiviri del M5S ha avviato le procedure per l’espulsione dei dissidenti: si tratta di quei deputati e senatori del MoVimento 5 Stelle che non hanno votato la fiducia al Governo Draghi. Il loro punto di riferimento esterno al Parlamento, Alessandro Di Battista, proprio oggi ha detto di non essere interessato a fare scissioni, creare correnti o fondare nuovi partiti, ma le tensioni tra i pentastellati si ripercuotono anche a livello governativo, con i dissidi interni che hanno rallentato le nomine dei sottosegretari e dei viceministri attese per l’inizio della prossima settimana.

Ultime notizie, l’Italia sogna con Luna Rossa

Fra poche ore altre due regate fra l’imbarcazione italiana “Luna Rossa” e quella britannica Ineos nel corso della Prada Cup 2021. Gli azzurri conducono la serie con il risultato di 5 a 1: ma i sudditi di Sua Maestà hanno vinto l’ultima regata lasciando intravedere un potenziale in grado di rimettere in discussione la contesa. Il traguardo, però, per Luna Rossa è vicino: bastano altri due punti nella baia di Auckland per assicurarsi il pass per il sogno chiamato America’s Cup e il ruolo di challenger dei quasi imbattibili detentori del titolo di New Zealand. Luna Rossa ce la farà?



