Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, le regole per il Natale 2020 (24 Dicembre)

In primo piano l’andamento della curva dei contagi da Coronavirus: nelle ultime 24 ore ci sono stati 14.522 nuovi positivi a fronte di 175.364 tamponi effettuati, con un rapporto positivi / test pari all’8.3%. L’andamento si rivela in linea con i dati di martedì, che avevano evidenziato 13.318 nuovi positivi su 166.205 tamponi. Calano i decessi, che oggi sono 553 contro i 628 di ieri.

Ultime notizie, Italia Zona rossa

Scatta la zona rossa in tutta Italia, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, con chiusura di bar, ristoranti e negozi; si potrà uscire solo per motivi di salute, lavoro o necessità compilando una autocertificazione. Si prevede la deroga per visitare, al massimo in 2 persone, 2 amici o parenti non conviventi. Per vigilare sul rispetto delle limitazioni saranno in servizio poliziotti, carabinieri e vigili, che presidieranno strade ed autostrade. Il capo della Polizia Gabrielli ha invitato gli agenti a mantenere rigore e buonsenso, soprattutto nei confronti di anziani e cittadini fragili, che potrebbero avere bisogno di supporto durante il lockdown. Intanto è stata corsa all’ultimo regalo nonostante la pandemia.

Ultime notizie, scende in campo Di Maio

Il ministro Di Maio ha firmato l’ordinanza per riportare in Italia i connazionali bloccati in Gran Bretagna dopo la scoperta della variante del virus e lo stop ai collegamenti aerei. Sono in programma voli charter per far rientrare i residenti e coloro che si trovano in condizioni di urgenza. I viaggiatori dovranno sottoporsi a tampone prima e dopo la partenza ed osservare una quarantena di 14 giorni. Chicco Forti, condannato per omicidio in Florida 21 anni fa, potrà finalmente scontare la pena in Italia. Lo zio, intervistato dal Tg 5, ha dichiarato che si tratta del più bel regalo di Natale. Forti si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario.

Ultime notizie, riattivata circolazione sulla Manica

Francia e Gran Bretagna hanno riattivato la circolazione sulla Manica, dove si registrano tensioni con centinaia di camion che attendono di ripartire: il porto di Dover sarà accessibile solo ai soggetti negativi al tampone. La Ue raccomanda di riprendere i collegamenti per viaggi essenziali ed approvvigionamenti, invitando i paesi ad un approccio coordinato.

Ultime notizie, il Vaccine Day

Al via il conto alla rovescia per il Vaccine Day: il 27 dicembre verranno consegnate all’ospedale Spallanzani le prime 9.750 dosi del vaccino Pfizer. I primi destinatari saranno un’infermiera , un operatore sanitario, una ricercatrice e due medici. Nelle settimane successive verranno distribuite altre 3,4 milioni di dosi in 300 sedi.

