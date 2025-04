Apriamo le ultime notizie con un pestaggio avvenuto a a Galatina, in provincia di Lecce, dove un ragazzo di 15 anni – invalido al 100% e affetto da gravi problemi di salute – è stato brutalmente picchiato da una baby gang alla stazione ferroviaria.

L’aggressione – filmata e pubblicata sui social dagli stessi autori – ha portato all’immediata apertura di un’indagine da parte della Procura per i Minorenni: tutti gli aggressori (di età compresa tra i 15 e i 17 anni) sono stati identificati e denunciati per lesioni personali aggravate dalla crudeltà e dalla minore età.

La madre della vittima – dopo aver cercato inutilmente un confronto con le famiglie dei responsabili – ha raccontato il trauma vissuto dal figlio: “Ha paura, non vuole più uscire”.

Durante le perquisizioni, sono state trovate anche due pistole giocattolo senza tappo rosso; le autorità locali e regionali parlano di “spedizione punitiva” e lanciano l’allarme su un’escalation di violenza giovanile che richiede risposte educative e culturali oltre che giudiziarie.

Ultime notizie, guerra Ucraina-Russia: tregua pasquale e nuove offensive

Ultime notizie dal fronte russo-ucraino, con una breve pausa che è stata annunciata dal Cremlino in occasione delle festività pasquali: Vladimir Putin ha dichiarato una sospensione delle ostilità di 48 ore, auspicando un analogo gesto da Kiev, ma le notti precedenti sono state segnate da intensi bombardamenti nelle regioni di Zaporizhzhia, Odessa, Sumy e Kharkiv.

Fonti dell’intelligence britannica ribadiscono come gli attacchi russi si concentrino principalmente nel Donetsk, mentre Bloomberg rivela trattative segrete in cui gli USA sarebbero disposti a riconoscere il controllo russo sulla Crimea; Kiev – però – smentisce qualsiasi accordo preliminare, ribadendo la propria determinazione a difendere l’integrità territoriale.

Ultime notizie, maltempo a Pasqua: Italia divisa tra sole e pioggia

Proseguiamo le ultime notizie con gli aggiornamenti metereologici, secondi i quali le festività pasquali saranno accompagnate da un meteo capriccioso, con l’Italia spaccata in due da condizioni climatiche opposte: un nuovo ciclone proveniente dalla Francia porterà piogge intense al Nord e in Toscana, mentre il Sud e la costa adriatica godranno di cieli sereni.

Pasquetta si preannuncia altrettanto instabile, con alternanza di schiarite e acquazzoni: sulle Alpi nord-occidentali, le nevicate a quote oltre i 1800 metri potrebbero protrarsi fino a domani, mentre le temperature rimarranno sotto la media al Nord, con picchi di 22°C in Emilia Romagna.

Ultime notizie, dialoghi nucleari a Roma: Iran e USA verso un nuovo round

Si è concluso con toni incoraggianti il secondo round di colloqui a Roma tra Iran e Stati Uniti, focalizzati sul controverso programma nucleare di Teheran: la delegazione iraniana ha espresso ottimismo sulla possibilità di risolvere le controversie, chiedendo però la rimozione delle sanzioni economiche.

Il Ministro Tajani ha voluto ribadire il ruolo dell’Italia come promotrice di dialogo, mentre un terzo incontro è atteso nei prossimi giorni per consolidare i progressi già ottenuti.

Ultime notizie, Formula 1: Verstappen domina le qualifiche in Arabia Saudita

Concludiamo le ultime notizie di oggi con la Formula 1: Max Verstappen ha confermato la sua supremazia conquistando la pole position al GP d’Arabia Saudita con un giro record sul circuito cittadino di Jeddah.

Accanto a lui, Oscar Piastri con la McLaren, mentre Lando Norris – vittima di un incidente in Q3 – partirà decimo; la seconda fila vede George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari), con Kimi Antonelli, rookie della Mercedes, sorprendente quinto. Lewis Hamilton, settimo, ha evitato per un soffio l’eliminazione in Q2.