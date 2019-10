ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, l’Esercito di Assad al confine turco (15 ottobre)

La Francia vuole rafforzare i suoi sforzi negoziatori con i Paesi alleati per contrastare l’Isis. L’intento è quello di far cessare i combattimenti turchi in atto. Intanto l’offensiva di Ankara sta scatenando conseguenze una guerra che vede conseguenze negative umanitarie tragiche. L’esercito di Assad è giunto al confine turco. L’UE condanna apertamente tale manovra militare. Il presidente turco ribadisce che la Turchia è solo in guerra contro i gruppi islamici attivi posizionati lungo il confine tra i due Paesi. L’Organizzazione mondiale della sanità è seriamente preoccupata per la situazione drammatica creatasi. Gli attacchi delle forze militari turche hanno ad oggi provocato più di un milione di profughi che hanno bisogno urgentemente di assistenza medica

Ultime notizie, gli USA confermano l’uccisione dell’attivista curda

I funzionari americani confermano l’autenticità dei due video che riprendono la morte dell’attivista curda e del suo autista. Hevrin Khalaf chiede una severa punizione nei confronti degli attivisti islamici. I media locali intanto fanno sapere che stanno continuando i bombardamenti delle milizie turche ai danni della Siria. Nonostante questa grave vicenda stia suscitando indignazione nel mondo politico internazionale, non tutte le forze politiche presenti sul territorio turco sono favorevoli per una pacifica soluzione alla crisi siriana.

Ultime notizie, si cercano nuovi fondi contro il declino demografico

Il ministro Lorenzo Fontana ha lanciato al Governo una proposta per contrastare il declino demografico della famiglia italiana: elargire un assegno che va da 100 a 300 euro per figlio fino al raggiungimento dell’età di 26 anni. Questa manovra, che dovrà essere vagliata dalla commissione UE, dovrebbe costare allo Stato Italiano 60 milioni all’anno. Non sono mancate le critiche da parte del movimento 5 stelle nei confronti della Lega. Secondo di Maio la Lega giocherebbe a ” tombola”. Diversamente dal pensiero del movimento 5 Stelle, il viceministro dell’economia punterebbe su questa proposta come forma di investimento.

Ultime notizie, altri sbarchi a Lampedusa

Altri barconi sono giunti nel pomeriggio a Lampedusa e lungo le coste siciliane. Si contano più di 200 migrati. Contestualmente la nave Ocean Viking ha chiesto che tali sbarchi avvengano nel pieno rispetto umanitario e morale. Le organizzazioni umanitarie Sos Mediterranee e Medici senza frontiere si augurano presto che questi sbarchi possano cessare.

Ultime notizie, i vincitori del Nobel per l’Economia

Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer hanno ricevuto il premio Nobel per l’Economia per aver dato risposte convincenti in merito al problema della povertà globale. Il loro contributo in due decenni ha contribuito a favorire lo sviluppo economico mondiale.

Ultime notizie, ancora guerra sulla manovra

Conte vuole un taglio di tre miliardi di euro al cuneo fiscale, abolendo il “super ticket” per le prestazioni sanitarie già dal 2020. La lega contesta la riforma voluta sulla “quota 100” ed è pronta a scendere in piazza per contrastare il movimento 5 stelle. La maggioranza di governo tenta nel frattempo di trovare un’intesa sulla riforma Fornero, già all’esame del consiglio dei Ministri.



