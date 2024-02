Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025: colpo grosso di Maranello

Colpaccio della Ferrari, che nella serata di ieri ha annunciato l’ingaggio di Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di casa Mercedes. Dopo i brevi comunicati delle frecce d’argento e della Rossa, sono giunte anche le parole dello stesso britannico che ha spiegato: “Ho trascorso 11 anni meravigliosi qui, la Mercedes fa parte della mia vita da quando avevo 13 anni e andare via è stata una delle decisioni più difficili da prendere ma è giunto il momento di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida. Sarò per sempre grato per l’incredibile supporto della mia famiglia Mercedes, in particolare di Totò per la sua amicizia e leadership e voglio finire alla grande insieme, quindi darò tutto in questa stagione”. Lewis Hamilton non sbarcherà fin da subito a Modena ma dalla prossima stagione, nel contempo Carlos Sainz ha comunicato che quello del 2024 sarà l’iltimo campionato per lui in Rosso.

E’ stato raggiunto l’accordo al Consiglio Europeo di ieri circa gli aiuti da fornire a Kiev. L’Ue fornirà all’Ucraina 50 miliardi di euro, intesa che è stata commentata da Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, che attraverso la propria pagina X, ex Twitter, ha scritto: “Ancora una volta l’Europa ha dato risultati. 50 miliardi miliardi per aiutare l’Ucraina a riprendersi, ricostruire e riformare, nel percorso del paese verso l’adesione all’Ue. Lo dobbiamo al popolo ucraino. Lo dobbiamo anche ai cittadini europei. Perché la sicurezza dell’Ucraina è la sicurezza dell’Europa”.

Soddisfatta anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha aggiunto, sempre via X: “Accordo raggiunto! Il Consiglio europeo ha rispettato le nostre priorità. Sostegno all’Ucraina. Lotta all’immigrazione irregolare. Sostegno alla competitività europea. E’ un buon giorno per l’Europa”.

Ultime notizie, protesta agricoltori: gravi scontri a Burxelles

Duri scontri nella giornata di ieri in quel di Bruxelles, in Belgio, dopo che circa 1.000 mezzi agricoli hanno invaso la capitale belga nell’ambito delle proteste degli agricoltori. In vista del Consiglio europeo che si è tenuto ieri in città, gli agricoltori sono scesi in piazza già dalle 6 del mattino facendo irruzione nelle strade del centro, suonando i clacson e svegliando la popolazione locale.

Sono stati poi appiccati anche alcuni roghi con legna e pneumatici, e si è assistito al lancio di bottiglie e uova contro la sede del parlamento europeo. Gli agricoltori hanno anche abbattuto una delle storiche sculture presenti in Place du Luxembourg, risalente al 1872, come si legge su Skytg24.it, obbligando le forze dell’ordine ad intervenire con gli idranti.

Ultime notizie, uccise la moglie: “Non si può considerare l’altruismo”

Fa discutere la sentenza nei confronti del 74enne Franco Cioni, l‘uomo che il 14 aprile del 2021 uccise la moglie Laura Amidei, malata terminale. Secondo il giudice non si può considerare il gesto isolatamente “rispetto a tutta la condotta anteriore osservata dall’imputato nella dedizione, nella vicinanza e nel sostegno umano assicurato alla propria consorte per tutta la sua lunga malattia”, inoltre non si può non considerare “l’altruismo” di Cioni. La Corte ha quindi riconosciuto l’attenuante dei motivi morali e sociali, condannando lo stesso a 6 anni e due mesi di galera. Sono state inoltre sottolineate le “modalità consone allo scopo”, visto che l’uomo ha ucciso la moglie mentre stava dormendo con un cuscino.

I giudici aggiungono che “L’altruismo” di Cioni “riflette un sentire sociale ormai sempre più presente in larghi settori della società civile che hanno vissuto o sono chiamati a vivere la drammaticità del fine vita di loro congiunti all’esito di malattie irreversibili, sempre più propensi a riconoscere nella condotta osservata dall’imputato la manifestazione di uno stato affettivo di amore pietoso che trova la propria legittimazione interiore nella lunga e assoluta compartecipazione emotiva per le sofferenze della vittima, ormai deprivata di ogni condizione di vita relazionale per l’incedere della malattia e l’ormai prossimo esito letale”.

Ultime notizie, assaltato un ufficio postale utilizzando una ruspa

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un commando di rapinatori ha preso d’assalto un ufficio postale di San Marco In Lamis, utilizzando una ruspa con la quale è riuscita a sradicare lo sportello postamat, portando via la cassaforte che si trovava all’interno con circa 300 mila euro di bottino.

L’episodio è avvenuto in torno alle 4.00 di notte e dopo l’assalto e il prelevamento della cassaforte con il denaro i banditi hanno preso la fuga e per proteggersi hanno prima incendiato un Suv e poi messo una catena di traverso sulla strada che collega San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, agganciandola sui guardrail. Un evento che ha provocato un danno enorme come ha dichiarato Michele Merla, sindaco del paese dove è avvenuta la rapina all’unico ufficio postale presente.

Ultime notizie, urichiesto un risarcimento per la morte del piccolo Manuel

Dopo il patteggiamento della pena in sede penale, la battaglia tra la famiglia del piccolo Manuel e lo Youtuber Matteo Di Pietro, si sposta ora in sede civile. Il bambino venne travolto e ucciso in un incidente avvenuto a Casal Palocco, mentre si trovava a bordo dell’auto della madre, colpita dal Suv dello youtuber.

Il risarcimento in ballo ammonta a due milioni di euro, ma su questo aspetto non ci sono commenti e dichiarazioni né da parte della famiglia che dei legali. Nel corso del processo penale l’accusato ha ammesso le sue responsabilità e da questo si ripartirà in sede civile per stabilire l’ammontare del risarcimento dovuto dallo youtuber alla famiglia.

Ultime notizie, Jannik Sinner al Quirinale

Dopo l’appuntamento con la Premier Giorgia Meloni, per Sinner ieri è stato il giorno del ricevimento al Quirinale. Il Presidente della repubblica ha ricevuto il tennista italiano insieme ai compagni con i quali ha conquistato lo scorso 26 Novembre la Coppa Davis battendo la Serbia nella finale di Malaga. Insieme ai giocatori era presente anche il capitano Filippo Volandri.

La cerimonia è stata anche trasmessa in diretta televisiva e oltre a stringere la mano a Sergio Mattarella, gli invitati hanno anche conferito con lui con grande cordialità. Per Sinner il rinvio dell’incontro al Quirinale ha permesso di presentarsi anche come fresco vincitore dell’Australian Open.

Ultime notizie, scossa sismica di magnitudo 4,7 in Austria

L’Austria ha subito una scossa di terremoto che fortunatamente non ha causato né danni né vittime. L’epicentro del terremoto, che ha avuto una magnitudo fi 4,7 è stato nel comune di Schottwien e la profondità è stata di circa 10 chilometri come riportato dall’Ugsg.

Ultime notizie, le previsioni meteo dei primi giorni di febbraio

Il mese di febbraio è iniziato con la presenza, sulle regioni italiane, dell’anticiclone Zeus che porta con se la stabilità della situazione atmosferica ed un tempo stabile ma la fase fredda continuerà ancora per diversi giorni e intorno al 10 febbraio si potrebbe registrare un peggioramento della situazione meteorologica abbastanza sensibile. In questi giorni sta continuando il gelo notturno nelle zone pianeggianti di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, oltre che nelle zone dei fondovalle delle Alpi. Nelle regioni del Centro e del Sud, oltre che sulle due isole maggiori, il tempo sarà invece mite.











