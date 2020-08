ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Libano, proteste e scontri a Beirut (9 Agosto)

Ultime notizie: è caos totale a Beirut, in Libano, dove la popolazione è scesa in piazza per protestare contro il governo dopo l’esplosione che nei giorni scorsi ha distrutto la Capitale. Una manifestazione di rabbia da parte della gente libanese, che continua a chiedere un “regime change” che spazzi via la corruzione che ha portato al collasso il Paese. Da segnalare anche le proteste ne confronti di Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah, il partito-milizia sciita e filo-iraniano dotato di una grande influenza nel Paese. Un manichino raffigurante Nasrallah è stato infatti portato sul finto patibolo installato in piazza dei Martiri, dove hanno avuto luogo le proteste.

Il cadavere di Viviana Parisi, la mamma scomparsa da giorni insieme al figlio Gioele, è stato trovato tra gli alberi nei boschi di Caronia (Messina). Si spengono dunque le speranze di trovare viva la donna, il cui corpo, irriconoscibile, è stato riconosciuto dagli investigatori dalla fede matrimoniale portata al dito. Fin dal ritrovamento del cadavere, l’abbigliamento suggeriva che potesse trattarsi di una donna, come poi è stato confermato. Resta adesso da chiarire il mistero sulle sorti del figlio di Viviana Parisi: che fine ha fatto Gioele? Del bimbo di 4 anni non sembra esserci traccia, ma le ricerche continuano.

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Con una decisione a sorpresa, la famiglia Agnelli decide di affidarsi all’ex centrocampista cui pochi giorni fa era stata consegnata la guida della formazione Under 23. Alla prima esperienza in panchina toccherà dunque ad Andrea Pirlo cercare di fare meglio di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano è stato esonerato nella giornata di ieri: fatale per lui l’eliminazione maturata in Champions League contro il Lione. Dopo un pomeriggio di ipotesi e supposizioni, tra Inzaghi, Zidane e Pochettino a spuntarla è stato Andrea Pirlo. Da “il Maestro” a “il Mister”, come ha riassunto la Vecchia Signora nel comunicato ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA