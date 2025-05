Apriamo le ultime notizie di oggi con un incidente avvenuto durante i festeggiamenti per la vittoria della Premier League da parte del Liverpool, quando un’auto guidata da un cinquantatreenne – ora in stato di fermo – ha investito diversi tifosi che si trovavano nelle strade del centro, dove era presente una folla di oltre un milione di persone; gli inquirenti hanno escluso qualsiasi collegamento con atti terroristici, definendo l’episodio come un caso di guida pericolosa e i soccorsi hanno dovuto assistere 22 persone rimaste ferite, tre delle quali si trovano al momento in gravi condizioni.

Dalle prime verifiche emerge che l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto inseguito aun malore ma questa versione dovrà essere confermata attraverso accertamenti medici e l’esame delle riprese delle telecamere presenti lungo il percorso della parata, evento che aveva già visto un rafforzamento delle misure di sicurezza dopo episodi simili negli anni scorsi; le ultime notizie confermano che non sono stati trovati elementi che possano far pensare a complici o a un gesto premeditato e il sindaco ha annunciato una revisione completa dei protocolli per manifestazioni pubbliche, in particolare sulle vie di fuga e all’installazione di barriere protettive nelle zone più affollate.

Ultime notizie, elezioni comunali: il centrosinistra vince a Genova e Ravenna, ballottaggi attesi al Sud

Il centrosinistra ha ottenuto risultati positivi in due città strategicamente importanti: a Genova, Silvia Salis – appoggiata da una coalizione che comprende PD, Sinistra Italiana e i Verdi – ha conquistato il 51,7% dei consensi già al primo turno, distanziando in modo netto l’avversario del centrodestra Piciocchi che si è fermato al 44,1%, mentre a Ravenna Alessandro Barattoni è stato eletto nuovo sindaco con un percentuale molto alta, superiore 58%.

Le ultime notizie dai seggi di Taranto e Matera confermano invece il ballottaggio a giugno, qui i distacchi tra i candidati principali sono minimi e l’affluenza complessiva del 56,29% conferma i dati delle precedenti amministrative del 2022; la segretaria del PD Elly Schlein ha definito questi risultati come la conferma di come le alleanze concrete riescano a battere i sondaggi, rimarcando come i cittadini abbiano apprezzato programmi incentrati su servizi pubblici e occupazione, ma il centrodestra non si arrende e punta tutto sui ballottaggi dell’8 e 9 giugno.

Ultime notizie, Israele bombarda scuola a Gaza, tregua lontana

Un bombardamento israeliano su una scuola della Striscia di Gaza, utilizzata come rifugio da sfollati, ha provocato oltre 50 morti e l’esercito israeliano ha giustificato l’operazione con la presenza di militanti Hamas nella zona; nel frattempo, camion carichi di aiuti umanitari hanno raggiunto la zona, mentre a Khan Yunis due membri della Croce Rossa sono rimasti uccisi durante gli attacchi.

Le ultime notizie parlano di una parziale apertura di Hamas alla proposta di tregua avanzata dagli Stati Uniti, successivamente ridimensionata da smentite ufficiali, mentre il premier Netanyahu ha anticipato un possibile annuncio sul rilascio di ostaggi nelle prossime ore.

Ultime notizie, Napoli celebra lo scudetto: festa in città e udienza papale

I tifosi del Napoli hanno riempito ieri le strade per i festeggiamenti del quarto scudetto, conquistato all’ultima giornata di campionato dopo la vittoria contro il Cagliari, il primo con Antonio Conte come allenatore dei partenopei; i giocatori, su bus scoperti, hanno attraversato un percorso dal lungomare ai quartieri centrali, accolti da una folla in deliro e dei maxischermi sono stati installati per permettere a tutti di seguire l’evento.

Secondo le ultime notizie, nella giornata di oggi la squadra e la dirigenza saranno ricevuti in Vaticano da Papa Leone XIV, un riconoscimento istituzionale al successo sportivo ottenuto.

Ultime notizie, Capannori: incidente stradale, morta 17enne

A Capannori, in provincia di Lucca, Valentina Tolomei, diciassette anni, è morta nello scontro tra il suo scooter e una Mercedes guidata da un ventinovenne che aveva un tasso alcolico di 1,8 grammi per litro e tracce di cocaina nel sangue e l’impatto, avvenuto in via Romania verso Porcari intorno all’1.30 di domenica, ha trascinato il motorino della ragazza (che stava raggiungendo Paganico) per diversi metri.

Le ultime notizie dalla Procura di Lucca confermano che l’uomo è stato arrestato intorno alle 5 del mattino con l’accusa di omicidio colposo aggravato, essendo risultato positivo a tutti gli esami tossicologici e al momento si trova agli arresti domiciliari.

Ultime notizie, guerra commerciale: Trump sospende dazi su UE, mercati in attesa di sviluppi

Gli Stati Uniti hanno deciso di rimandare l’applicazione di dazi del 50% su acciaio, vino e formaggi europei dopo un colloquio telefonico tra Donald Trump e Ursula Von der Leyen e la tregua durerà fino al 9 luglio per dare spazio a nuovi negoziati; le ultime notizie dalle borse parlano dei mercati finanziari che, dopo un iniziale ottimismo, mantengono un atteggiamento prudente, essendo incapaci di controllare una situazione delicata e particolarmente instabile.

Gli analisti ricordano infatti che Trump aveva già utilizzato strategie simili nel 2018, con dazi poi revocati parzialmente dopo accordi settoriali, ma il rischio di una nuova escalation rimane alto.