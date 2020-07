Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: lo stato dell’epidemia di Coronavirus (13 Luglio)

Le autorità sanitarie del Texas hanno registrato 105 morti per coronavirus nelle ultime 48 ore, un record più alto da quando è scoppiata la diffusione dell’epidemia. Complessivamente i decessi accertati hanno toccato quota 3 mila, mentre i nuovi casi positivi sono 9.882. Il governo ha imposto il lockdown. Tutte le attività ritenute non essenziali sono state chiuse. Sono stati sospese le attività sportive e culturali. Scuole chiuse fino a nuovo ordine.

Ultime notizie, quasi 13 milioni di positivi al Coronavirus

I casi positivi da Sars Cov 2 nel mondo hanno superato i 12 milioni e 718 mila, mentre il numero dei decessi ha superato quota 575 mila. Lo ha riferito la Johns Hopkins University, dati aggiornato ad oggi. L’Oms ha precisato che gli episodi giornalieri nel mondo hanno largamente superato la soglia dei 230 mila giovedì scorso, segnando un impressionante record dall’inizio della diffusione dell’epidemia. Negli Stati Uniti si sono registrati 66.528 nuovi casi nelle ultime 48 ore, mentre il Brasile ha superato la quota di 2 milioni di infezioni.

Ultime notizie, 7 positivi al Coronavirus in Campania

In Campania sono stati registrati sette persone positive al coronavirus, attualmente ricoverate in ospedale senza patologie gravi. In totale sono stati processati dall’inizio della pandemia 1952 tamponi nelle varie strutture sanitarie. Lo riferisce il Ministero della Sanità regionale. Allo stato attuale non risultano casi di morte per coronavirus. Complessivamente il numero delle persone infette in Campania dall’inizio della pandemia è salito a 4.769 unità, a fronte di oltre 30 mila tamponi analizzati.

Ultime notizie, 10 positivi al Coronavirus in un macello di Mantova

In un importante macello di Mantova l’Ats Valpadana ha registrato oggi 10 casi di persone positive al Covid 19, dopo avere sottoposto agli esami dei tamponi oltre 360 lavoratori. Sono state avviate tutte le misure di contenimento e di sanificazione. Le persone positive sono state immediatamente isolate. Lo ha riferito la stessa Ats in un comunicato stampa, senza specificare il nominativo e il luogo del macello. Il servizio sanitario locale ha effettuato i doverosi accertamenti previsti per legge sul luogo della contaminazione senza riscontrare delle irregolarità.

Ultime notizie, preoccupazione in Lombardia

Le Colonne di San Lorenzo continuano ad essere frequentate da giovani ragazzi che non indossano i dispositivi di protezione personale, nonostante l’emissione di una recente ordinanza regionale firmata dal governatore Attilio Fontana che obbliga di usare le mascherine di protezione anche all’aperto. Dopo il lockdown durato diversi mesi sono state riaperte le discoteche all’aperto. Il Ministero della Sanità è preoccupato per diversi episodi di assembramento e per il mancato rispetto delle misure di contenimento. Intanto si segnalano nuovi focolai a Milano e in provincia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA