Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Londra: RussiaGate sotto la lente (24 ottobre 2019)

Oggi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato ascoltato dal Copas, la Commissione Parlamentare per la Sicurezza, in merito alle vicende che hanno interessato l’ex vice premier Matteo Salvini durante il primo esecutivo giallo-verde. Il Pemier Conte precisa che è stato sempre primario interesse per il governo agire nel pieno interesse del Paese ed attacca proprio il suo ex-vice Matteo Salvini esortandolo nuovamente a chiarire la sua posizione circa i rapporti con Savoini e vertici di governo della Russia. Proprio Salvini è al centro della bufera Russiagate dopo il servizio giornalistico andato in onda nella trasmissione Report su Rai3 in cui si parla di tutti i rapporti tra il partito di Salvini e portatori di interesse russi con l’intento di influenzare la politica europea.

Ultime notizie, centrodestra battagliero

Dall’opposizione arrivano input che promettono cambiamento e contrasto alle forze di sinistra, è Berlusconi che incalza rinsaldando la collaborazione con la Lega Nord e Fratelli d’Italia e sottolineando anche che la manovra finanziaria, in discussione in queste settimane, non serve alla crescita. Proprio il leader di Forza Italia ha visitato le zone terremotate dell’Umbria in occasione delle regionali ed ha raccolto il malcontento della popolazione che si sente abbandonata e che vede la ricostruzione ancora come un miraggio.

Ultime notizie, Consulta dice sì a permessi per terroristi e mafiosi

La Consulta stabilisce che non vi sono principi costituzionali che possano impedire ai condannati per mafia e terrorismo di usufruire dei permessi premio durante la detenzione in carcere, anche se questi non dovessero dimostrarsi collaborativi con la giustizia. Si precisa che ogni caso va valutato singolarmente ma ciò non ha placato la polemica da più parti politiche che reputano inaccettabile questa possibilità che gioverebbe ad oltre mille detenuti.

Ultime notizie, 39 cadaveri in un camion in Inghilterra

Ad est della capitale del Regno Unito è stato fermato un tir che trasportava 39 corpi esanimi. Tutte le piste investigative suggeriscono che i corpi appartengano a migranti che hanno affrontato un viaggio dalla Bulgaria. Il conducente, un giovane irlandese, è stato arrestato ed il premier Johnson definisce l’accaduto come una tragedia inimmaginabile.

Ultime notizie, ulivi ancora a rischio

In Puglia la Xylella, il batterio che attacca la linfa vitale degli alberi e che ha già devastato tante coltivazioni, minaccia anche gli ulivi monumentali, piante millenarie che ora verranno sottoposte a particolari trattamenti ad innesti per cercare di salvarle. Gli esperti affermano che anche le api sono a rischio, a minacciarle sono diversi fattori come il clima e dei pesticidi delle coltivazioni. I dati del settore non sono rassicuranti e si registra che la produzione di miele è calata del 40% rispetto lo scorso anno.



