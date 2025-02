Le ultime notizie dalla provincia di Parma, dove è precipitato un elicottero che ha causato tre vittime. Fra coloro che hanno perso la vita anche Lorenzo Rovagnati, 41enne amministratore delegato dell’omonima azienda di salumi, famosa in tutta Italia per il prosciutto Gran Biscotto, e non solo, nonché uno degli eredi della stessa famiglia.

L’incidente si è verificato in quel di Castel Guelfo all’interno della proprietà di un castello, precisamente nel comune di Noceto. Il castello apparteneva alla stessa famiglia Rovagnati e sulla vicenda è stata aperta una indagine per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Ultime notizie, 13enne morta a Piacenza: “presumibilmente spinta”

Arrivano importanti aggiornamenti in merito alla povera Aurora Tila, la 13enne di Piacenza che perse la vita lo scorso 25 ottobre 2024, dopo un volo dal terrazzino del palazzo dove abitava. Subito le indagini si sono rivolte al ragazzo della vittima, che era con lei quando è accaduto il fatto, e proprio in queste ore è arrivata una risposta a riguardo. Stando a quanto fatto sapere dal medico legale Giovanni Cecchetto, che ha eseguito l’autopsia sul corpo della povera 13enne, la ragazza è stata probabilmente spinta in quanto le lesioni riportate sono incompatibili con quelle del suicidio.

La dinamica risulta essere infatti completamente diversa in quanto se una persona vuole suicidarsi si getta in un modo, mentre se viene spinta il corpo esegue tutt’altro movimento, andando poi a sbattere in una maniera differente. Ricordiamo che l’ex fidanzato della giovane, di soli 15 anni, continua ad essere indagato con l’accusa di omicidio volontario e le conclusioni dell’autopsia potrebbero aggravare ulteriormente la sua posizione. Per l’accusa, sarebbe stato proprio il 15enne a spingere Aurora di sotto: lei provò ad appendersi alla ringhiera del terrazzo ma lui le colpì più volte le mani facendo in modo che cadesse di sotto.

Ultime notizie, la morte di Aga Khan

E’ stata comunicata nella giornata di ieri la morte del miliardario Aga Khan, principe e sovrano, nonché imam degli ismaeliti. Con un patrimonio da ben 13 miliardi di dollari, era una delle persone più ricche al mondo, ed è deceduto il 4 febbraio a Lisbona, circondato dai suoi famigliari, così come fatto sapere tramite una nota da patte dell’Aga Khan Development Network.

Imprenditore a cui piaceva la bella vita, non ha mai disegnato di vivere nel lusso ma nel contempo ha sempre svolto numerose attività filantropiche e di beneficenza. Fra le sue attività più famose, sicuramente la “nascita” della Costa Smeralda, l’intuizione che la costa della Sardegna potesse divenire meta per un turismo di altissimo livello e così è stato: Aga Khan aveva 88 anni.

Ultime notizie, sciame sismico ai Campi Flegrei

La giornata di ieri è stata particolarmente intensa per tutti i residenti ai Campi Flegrei a causa di uno sciame sismico che è durato quasi per tutta la mattinata e che ha portato a ben 20 scosse. La principale è stata di magnitudo 3.1 gradi ma ce ne sono state anche due superiori alla magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, con centinaia di segnalazioni via social, appunto a testimoniare quanto stesse accadendo.

Le venti scosse non hanno fortunatamente causato alcun danno, visto che nessuno è stato ferito e le case e gli edifici della zona non hanno riportato alcun problema. In ogni caso quella di ieri è stata una mattinata ad alta tensione per tutti i residenti ai Campi Flegrei che speravano che le scosse si fossero definitivamente esaurite, ma così evidentemente non è.

Ultime notizie, 23enne muore a Castel Volturno per il crollo di un balcone

Un giovane di 23 anni è morto a Castel Volturno dopo essere stato travolto dal crollo di un balcone, mentre stava effettuando dei lavori in casa della fidanzata. L’appartamento si trova al piano terra dell’abitazione ed il balcone crollato al primo piano. I lavori erano stati programmati per la sistemazione della casa nella quale il giovane e la fidanzata si dovevano trasferire in vista del matrimonio, ormai imminente. L’allarme per il crollo è stato dato dalla suocera che ha subito chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle macerie il corpo senza vita, sul quale sarà effettuata l’autopsia.

Ultime notizie, scoperto un traffico di rifiuti speciali

9 imprenditori sono stati arrestati in un blitz compiuto dai carabinieri del Noe di Lecce che indagavano su un traffico di rifiuti speciali che sono stati trovati in alcune discariche abusive per un totale di circa 4mila tonnellate. Si stima che il business legato a questo traffico abbia un valore di circa un milione di euro. I rifiuti speciali, tra i quali delle scorie bruciate, sono stati abbandonati in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria e hanno causato danni molto importanti alla salute pubblica ed all’ambiente. I rifiuti venivano stoccati all’interno di capannoni industriali ormai in disuso.

Ultime notizie, l’incontro tra Donald Trump e Netanyahu

Si è svolto ieri l’incontro alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti e il Premier israeliano, nel quale si è parlato principalmente della cosiddetta “fase due”, del cessate il fuoco in Medio Oriente e del conseguente rilascio dei prigionieri palestinesi e degli ostaggi israeliani.

Da parte di Trump ci sono state dichiarazioni riguardanti la Striscia di Gaza, della quale vuole assumere il controllo per trasformarla con un trasferimento “permanente” dei palestinesi che la abitano. Inoltre da parte della Casa Bianca è stato confermato che Hamas non potrà più governare Gaza.

Ultime notizie, incidente mortale sul lavoro al porto di Genova

Un operaio di 36 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nel porto di Genova. L’operaio stata lavorando all’interno dell’area del porto riservata alle riparazioni delle imbarcazioni quando è stato colpito da un motore. Dopo l’incidente i sindacati hanno definito inaccettabile la tragedia e queste sono state le parole anche del Presidente della regione Liguria, che ha definito l’incidente come “una ferita per la comunità”. I sindacati hanno ricordato come in quest’anno siano già state registrate oltre 80 vittime di incidenti sul lavoro, sollecitando degli interventi da parte del governo e delle varie autorità preposte.