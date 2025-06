Ultime notizie da Los Angeles, dove da ieri sera è entrata in vigore un’ordinanza che stabilisce il coprifuoco in alcune aree centrali della città, con il divieto di circolazione fissato dalle 20 alle 6 del mattino; la decisione è stata firmata dalla sindaca Karen Bass, che ha anche dichiarato lo stato di emergenza a causa dell’escalation delle violenze che sono verificate, tra negozi saccheggiati, vetrine sfondate e atti di vandalismo che si sono moltiplicati nel giro di poche notti.

La Bass ha spiegato che l’obiettivo non è reprimere, ma garantire la sicurezza, chiedendo ai cittadini collaborazione e rispetto delle regole, in attesa di tornare gradualmente alla normalità se le condizioni lo permetteranno; ultime notizie confermano la presenza di militari in alcune aree, decisione presa in seguito alle dichiarazioni di Trump, secondo cui i soldati resteranno sul territorio “fino a quando non ci sarà pace”.

Intanto, la polizia ha rafforzato i controlli con pattuglie e presidi mobili in diversi punti strategici della città, e la situazione resta in evoluzione, in costante monitoraggio da parte delle istituzioni di Los Angeles e quelle e federali.

Ultime notizie, Austria: ex studente apre il fuoco in una scuola, dieci morti e decine di feriti a Graz

Ultime notizie dall’Austria, precisamente da Graz, dove ha avuto luogo una sparatoria all’interno di una scuola superiore; il bilancio, secondo i dati confermati finora, è di dieci vittime e circa trenta feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi e l’aggressore (un ex studente ventiduenne dell’istituto Borg) è stato poi ritrovato morto in uno dei bagni dell’edificio.

Secondo le ultime notizie austriache si sarebbe suicidato subito dopo aver compiuto l’attacco: era armato con due armi da fuoco, una pistola e un fucile da caccia, entrambe regolarmente detenute e acquistate legalmente e pare che in passato si fosse lamentato di essere stato vittima di bullismo, ma al momento nessun movente preciso è stato confermato.

Proseguiamo queste ultime notizie con la ricostruzione dell’evento: intorno alle 10 del mattino, sono stati sentiti almeno venti spari provenire dall’interno della scuola, secondo quanto riferito da alcuni studenti, polizia ha poi isolato tutta l’area e fatto evacuare l’area l’edificio, mentre le operazioni di bonifica sono durate circa due ore.

I soccorsi sono rimasti sul posto per tutta la giornata e i feriti più gravi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale per essere sottoposti a cure e interventi; l’aggressore non aveva precedenti né legami con gruppi estremisti, si trattava di un ragazzo che, da quanto emerge, soffriva un forte disagio personale e le indagini sono ancora in corso.

Ultime notizie sul fronte calcistico secondo le quali Claudio Ranieri ha comunicato ufficialmente il suo rifiuto alla proposta della FIGC di diventare commissario tecnico della Nazionale, dopo un primo contatto tra la Federazione e la Roma per chiarire la questione del doppio incarico: tutto sembrava pronto per l’annuncio, ma Ranieri ha deciso di tirarsi indietro e in un messaggio al presidente Gravina ha spiegato di non sentirsi nelle condizioni di accettare, preferendo rispettare il proprio impegno con la società giallorossa, almeno per il momento.

La scelta del tecnico romano ha sorpreso molti, visto che il suo nome era considerato una soluzione condivisa e credibile per guidare la squadra nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali; proseguiamo con le ultime notizie con il nome più vicino alla panchina azzurra che sembrava essere quello di di Stefano Pioli, ma nelle scorse ore pare aver perso quotazioni.

Sull’ex tecnico del Milan ci sarebbe infatti anche l’interesse della Fiorentina, ma Gravina sembra voler stringere i tempi; in alternativa, restano valide le ipotesi Mancini, Cannavaro e De Rossi, tutti profili che la dirigenza federale tiene sotto osservazione.

Ultime notizie, donna muore durante una liposuzione: clinica abusiva scoperta a Roma, indagini in corso

Ultime notizie da Roma, dove una donna di 46 anni, Ana Sergia Alcivar Chenche, è morta domenica sera dopo a complicazioni emerse in seguito ad una liposuzione effettuata in un ambulatorio privato nella zona di Torrevecchia; il centro estetico, da quanto emerso, operava senza autorizzazione da oltre tredici anni e la procedura è stata eseguita in condizioni non idonee.

Dopo il malore, la donna è stata trasportata all’ospedale Umberto I con un’ambulanza privata, senza che fosse stato allertato il 118, elemento che ha aggravato la situazione e che ora è al centro dell’inchiesta; secondo le ultime notizie, il titolare dell’ambulatorio, Josè Lizarraga Picciotti, è attualmente indagato per omicidio colposo insieme ad altri soggetti coinvolti nella gestione della struttura e, nel frattempo, l’intero studio è stato posto sotto sequestro.

Ultime notizie, ballottaggi e primo turno: eletti i nuovi sindaci a Taranto, Matera e Nuoro

Ultime notizie sulle elezioni amministrative che si sono svolte in contemporanea con i cinque referendum, e che hanno portato all’elezione dei nuovi sindaci in tre importanti città: a Taranto ha vinto il centrosinistra con Pietro Bitetti, mentre a Matera ha prevalso il centrodestra con Adriano Nicoletti ma in entrambi i casi si è trattato di ballottaggi, con un’affluenza più bassa rispetto al primo turno ma senza problemi nello svolgimento delle operazioni di voto.

A Nuoro, invece, si è votato per il primo turno e non ci sarà ballottaggio, grazie al risultato ampio del candidato del centrosinistra Emiliano Fenu, che ha ottenuto il 62,9% dei voti, assicurandosi la vittoria già al primo turno; gli esiti, adesso, verranno sicuramente analizzati dai principali partiti per ritarare strategie e alleanze in vista delle prossime scadenze.