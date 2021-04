ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: l’Rt nazionale scende a 0,85 (17 aprile)

Il bollettino del coronavirus fa registrare un aumento dei tamponi eseguiti, 327.704, con una diminuzione dei nuovi contagi, 15.943, che fanno scendere il tasso di positività al 4,86% dal 5,2 di giovedì. Leggero aumento dei decessi con 429 morti contro i 390 del giorno precedente. Il numero delle persone guarite è di 18.799, con un totale di attualmente positivi che scende a 506.738 con un calo di 3.285 unità rispetto a giovedì. Anche i numeri dei ricoveri sono in calo con quelli delle terapie intensive che scendono di 51 unità, mentre i reparti ordinati hanno visto una diminuzione di 844 unità, con gli attualmente ricoverati che sono rispettivamente 3.366 e 24.743.

Ultime notizie, i colori delle regioni

Mentre l’Rt scende a 0,85 a livello nazionale, dallo 0,92 che era stato registrato la settimana scorsa, dal prossimo lunedì ci saranno pochissimi cambiamenti per i colori delle regioni, con tre soltanto in rosso e la Campania che grazie ai miglioramenti dei dati passerà nuovamente in arancione. Scende anche l’indice dei nuovi casi per 100mila abitanti che ora è a 179. Come anticipato 11 regioni hanno dei dati che le porterebbero ad entrare in zona gialla, e questo potrebbe accadere dal prossimo 26 aprile come hanno comunicato il premier Draghi e il ministro Speranza nella conferenza stampa che è stata tenuta nel pomeriggio di venerdì.

Ultime notizie, le prossime riaperture

Una ventata di ottimismo è arrivata dalla conferenza stampa di Draghi e Speranza, nella quale sono state confermate le riaperture dal 26 aprile nelle zone gialle, che sono così state ripristinate. Restano però alcune limitazioni come quella del coprifuoco che entrerà in vigore ancora alle 22.00, con i ristoranti che fino a quell’ora potranno restare aperti se in zona gialla. Dalla cabina di regia sono arrivate anche indicazioni di prossime riaperture per le palestre, le piscine e anche per gli eventi all’aperto, con una “road map” che prevede diversi scaglioni. Anche le scuole dovrebbero tornare al 100% in presenza sia in zona gialla che in zona arancione dal 26 aprile.

Ultime notizie, la situazione Covid in Germania

In Germania i numeri relativi alla pandemia di coronavirus stanno peggiorando e si sono avuti 25.110 nuovi contagi, mentre il numero di giovedì è stato di 31mila. Nell’ultima settimana in media sono stati 20mila i tedeschi che si sono contagiati e la media dell’incidenza è aumentata raggiungendo quota 160 su 100mila abitanti. Per questi motivi la cancelliera Merkel ha emesso una ordinanza per ridurre la mobilità con un coprifuoco dalle 21.00 della sera alle 5.00 della mattina successiva. L’aumento dei casi di contagio è derivato anche dalle poche mascherine che vengono indossate nei luoghi pubblici.

Ultime notizie, muore a Lecce un 37enne contagiato in ospedale

Giampiero, 37enne di Giuliano, in provincia di Lecce, è morto dopo aver contratto il covid in ospedale durante una visita di controllo per i problemi cardiaci di cui soffriva. Il giovane si era recato all’ospedale di Tricase, poi a causa del virus era stato trasferito a Lecce presso il Dea, e qui è morto nella notte tra il 14 ed il 15 aprile. Solo poche ore prima del malore che è risultato fatale, aveva parlato con la famiglia rassicurando i genitori sulle proprie condizioni di salute.



