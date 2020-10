ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Luca Palamara radiato dalla magistratura (10 ottobre)

Con quasieffettuati, 129,471, cresce anche oggi il numero dei nuovi casi accertati , 5.372, ed anche quello delle6 in più rispetto a giovedì. I dati comunicati dal Ministero della Salute fanno così salire a oltre 70mila il numero dei positivi, con un aumento importante, 29 unità, anche per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva. Il totale di questiè ora di. Guardando la suddivisione per regioni di queste persone laè quella con il maggior numero,, mentre ilne fa registraree la. Continuano a crescere anche i ricoverati con sintomi con il Lazio che è la regione con il più alto numero di casi, 853, seguito dalla Campania e dalla Sicilia. Con questa situazione gli ospedali tornano ad essere lacontro il coronavirus e si teme anche la possibile ondatastagionale, con un numero di vaccini ancora insufficiente per tutti. Intanto in tutta Italia continuano le lunghe code per l’esecuzione dei tamponi.