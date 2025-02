Ultime notizie: una bambina di 9 mesi sbranata da un pitbull nella sua casa di Acerra

Nella giornata di sabato una bambina è stata trovata morta dal padre che pur avendo lanciato immediatamente l’allarme, non ha potuto fare nulla per salvarla: la piccola – di appena 9 mesi – infatti sarebbe stata azzannata dal pitbull di famiglia alla testa nella tarda serata nel frattempo che la madre si trovava al lavoro ed il padre stava dormendo sul letto; mentre pare che il cane vivesse in casa della coppia da qualche anno e – almeno secondo alcune testimonianze in corso di verifica – aveva già manifestato istinti aggressivi ed è ovvio che gli inquirenti abbiano immediatamente aperto un fascicolo d’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Olly vince l’edizione 2025 del Festival di Sanremo: tutte le ultime notizie

La 75esima edizione del Festival di Sanremo si è chiusa nella tarda serata di sabato con il successo – per molti inaspettato – di Olly che ha portato sul palco dell’Ariston il brano intitolato “Balorda nostalgia” superando di pochissimi voti il secondo classificato Lucio Corsi e – con una distanza maggiore – il terzo, Brunori Sas: il quintetto finalista è stato tutto al maschile con il quarto posto per Fedez ed il quinto per Simone Cristicchi con non poca delusione per Giorgia ed Achille Lauro che erano tra i favoriti; mentre nella conferenza stampa conclusiva, Carlo Conti ha comunicato che nelle prossime edizioni potrebbe ricoprire soltanto il ruolo di direttore artistico e non più di conduttore. Per quanto riguarda i premi speciali assegnati dalle varie giurie: quello intestato a Sergio Bardotti come miglior testo della canzone è andato a Brunori Sas per il suo pezzo intitolato “L’albero delle noci“, mentre Simone Cristicchi ha vinto con “Quando sarai piccola” quello per la migliore composizione musicale intestato a Giancarlo Bigazzi e i due premi della critica sono andati – quello intestato a Mia Martini – a Lucio Corsi e – quello intestato a Lucio Dalla – ancora a Simone Cristicchi.

Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Hamas

Marco Rubio – il segretario di Stato USA – ha incontrato nella giornata di ieri a Gerusalemme il premier ebraico Netanyahu: in una conferenza stampa dopo l’incontro, il segretario statunitense ha dichiarato che Hamas va eliminato; e mentre il premier Netanyahu ha dichiarato che il suo governo farà tutto il possibile per mantenere la tregua che è stata concordata con il Libano, a Rafah – nel frattempo – tre poliziotti palestinesi sono rimasti uccisi dagli israeliani durante un raid eseguito nella zona sud-est di Gaza. Nella giornata di oggi ci sarà un incontro negli Stati Uniti tra i vertici delle forze armate americane e Halevi – capo di stato maggiore israeliano – che anticiperà i colloqui per la seconda fase della tregua che prenderanno il via nelle prossime settimane.

Ultime notizie: un morto a Firenze davanti all’ospedale di Careggi per intossicazione

Una intossicazione di monossido di carbonio ha causato la morte di un uomo nel tardo pomeriggio di ieri a Firenze ed una donna è attualmente ricoverata in ospedale: i due – si è ricostruito in un secondo momento – si trovavano all’interno di un camper posteggiato nelle vicinanze dell’ospedale di Careggi e la fuoriuscita del monossido di carbonio sembra essere stata causata da una stufetta posizionata all’interno del mezzo.