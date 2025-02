Le elezioni politiche in Germania vinte dalla CDU: le ultime notizie

Le elezioni politiche anticipate che si sono tenute ieri in Germania, si sono chiuse – come da previsioni – con un successo netto della CDU, il partito di Merz, che secondo gli exit poll ha raggiunto il 30% dei voti e l’affluenza record di oltre l’84% di cittadini che si sono recati alle urne: dopo aver conosciuto l’esito del voto lo stesso Merz ha parlato di un governo stabile per il suo paese; mentre si è registrata anche una vera e propria debacle per l’altro grande partito – la SPD – che dovrebbe avere ottenuto il 16,5% e al contempo un successo importante per il partito di estrema destra, l’Afd, che ha ottenuto il 20% dei voti, forse anche grazie all’endorsement dal magnate americano Elon Musk.

Ultime notizie: ieri è morto Gianni Pettenati, aveva 79 anni

Gianni Pettenati è morto all’età di 79 anni ad Albenga: la notizia del decesso è stata pubblicata dalla figlia che ha postato un ricordo del padre sui social; mentre vale la pena ricordare che il cantante aveva avuto una grande notorietà nel corso degli anni ’60 quando aveva portato al successo una hit intramontabile come “Bandiera Gialla“, così come nel corso degli anni – oltre ad interpretare diverse canzoni di successo come “La tramontana” cantata in coppia con Antoine sul palco di Sanremo – Gianni Pettenati aveva lavorato come critico musicale scrivendo anche alcuni libri.

Il bollettino medico di Papa Francesco: ultime notizie dal Gemelli di Roma

Il bollettino medico di oggi relativo allo stato di salute di Papa Francesco conferma che il Pontefice resta in prognosi riservata con una piccola insufficienza renale: il Papa ha comunque voluto comunicare con i fedeli riuniti in Piazza San Pietro, facendo pervenire un messaggio scritto nel quale ha detto di proseguire le cure con fiducia ed ha anche ringraziato tutti quelli che stanno pregando per la sua salute invitandoli a continuare.

Ultime notizie: a Genova muore una donna in moto travolta da un’auto

Un grave incidente è accaduto nella notte di ieri alla periferia di Genova, cagionando la morte di una donna di 35 anni – Barbara Wojcik – che stava viaggiando in moto ed è stata travolta da una autovettura guidata da un ragazzo di 21 ann; mentre successivamente il ragazzo – che pare conoscesse la vittima dello scontro, dato che abitava a poca distanza da casa sua – si è tolto la vita utilizzando un taglierino per la disperazione di aver causato la morte della donna.

Oggi sciopero dei mezzi pubblici: ultime notizie sui disagi per i pendolari

Nuovi disagi in vista per la giornata di oggi, lunedì 24 febbraio, per gli utenti del trasporto pubblico a causa di uno sciopero di 24 ore che interesserà anche le grandi città italiane indetto dalle sigle per contestante il mancato rinnovo del CCNL e i mancati adeguamenti salariali: le fasce di garanzia sono sempre assicurate, ma al contempo nel corso della giornata ci sarà anche uno sciopero nel settore del trasporto aereo con 4 ore di stop sia per gli utenti di AeroItalia che di Easyjet.

Le ultime notizie di oggi dal Medio Oriente

Nella giornata di ieri si è celebrato a Beirut il funerale di Nasrallah, che ha visto la presenza di diverse migliaia di persone, con l’ayatollah Khamenei che ha dichiarato che “la resistenza a Israele continuerà”: in Libano in occasione del funerale si sono verificate diverse tensioni, con l’aviazione israeliana che ha eseguito dei voli aerei sulla capitale cercando di distruggere un sito dove i terroristi tengono nascoste armi e lanciarazzi; mentre in Cisgiordania l’Idf ha provveduto a svuotare 3 campi che ospitavano i profughi.