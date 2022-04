Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Macron rieletto presidente di Francia (25 aprile)

Ultime notizie: Emmanuel Macron rieletto presidente in Francia

Le ultime notizie che giungono dalla Francia segnalano la vittoria elettorale di Emmanuel Macron, rieletto all’Eliseo con il 58,2% dei voti, secondo un exit poll della tv pubblica France 2 (Marine Le Pen è al 41,8%). All’età di 44 anni, Macron diventa così il nono presidente della Quinta Repubblica, il primo a essere riconfermato dopo Jacques Chirac. Le prime parole del diretto interessato sono state riportate dall’ANSA: “Nessuno sarà lasciato indietro, dovremo rispondere alla rabbia del Paese. Speriamo si possa vivere più felici in Francia. Auspico anche l’invenzione collettiva di un nuovo metodo per 5 anni migliori al servizio del nostro Paese, dei nostri giovani”.

Il presidente della Repubblica ha ringraziato chi lo ha votato “non perché condivide le mie idee, ma per sbarrare la strada all’estrema Destra. Sarò debitore per questo voto nei prossimi anni. C’è molto da fare. La guerra in Ucraina ci ricorda che stiamo attraversando tempi tragici in cui la Francia deve mostrare la chiarezza della sua voce, e costruire la sua forza in tutti i campi. E noi lo faremo”.

Ultime notizie dal fronte ucraino. Il Ministero della Difesa russo scrive in una nota a Palazzo Chigi che al soldo di Kiev sarebbero presenti degli italiani e che negli scontri dei giorni scorsi ne sarebbero stati uccisi 11. Si stimano in totale 60 combattenti provenienti dal Belpaese fra le fila degli ucraini, mentre altre fonti parlano di 8 combattenti fra i russi. Mosca ricorda inoltre che non si applica il diritto umanitario internazionale ai mercenari fatti prigionieri.

Al momento, data la difficoltà nel reperire e accertare le informazioni in Ucraina, a Palazzo Chigi non risultano combattenti italiani in trasferta, per cui non si conosce neanche l’identità di tali caduti. Ad ogni modo, la legge italiana vieta esplicitamente atti ostili verso uno Stato estero, per cui la presenza di combattenti italiani in Ucraina sarebbe da perseguire penalmente.

Ultime notizie, Covid: in Cina preoccupa la variante Omicron

Nelle ultime settimane in Cina si sono susseguite numerose misure restrittive, in modo particolare a Shanghai e Pechino, fra lockdown e test di massa. A partire dalla nuova ondata si sono contati 87 decessi. Secondo le autorità sanitarie cinesi, si tratta di persone anziane con gravi patologie preesistenti. Fra le misure prese in considerazione ci sarà un maggior numero di squadre mediche allo scopo di ridurre la mortalità fra i casi più gravi. A Pechino test di massa al distretto di Chaoyang, il cuore della capitale, dove è presente il maggior numero di abitanti. Restano nel frattempo i cittadini chiusi in casa, come si vede nelle diverse testimonianze dei social in lamentela verso la gestione poco efficiente della crisi sanitaria. Sembra di essere ritornati a Wuhan a inizio pandemia, scrivono alcuni utenti. I residenti chiusi in casa, dichiara il governo, riceveranno tutti i beni necessari attraverso le consegne a domicilio, mentre nelle aree controllate non si potrà uscire dalla propria comunità. Rimane in vigore il divieto di raduno.

Ultime notizie: arrestato l’assassino di Anselmo Campa

All’alba di domenica 24 aprile l’ex fidanzato della figlia 21enne di Anselmo Campa è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Il ragazzo di 22 anni è stato fermato dai carabinieri di Bergamo con l’accusa di aver ucciso l’imprenditore di 56 anni trovato senza vita a Grumello del Monte il 19 aprile scorso. Esclusa la pista di un furto degenerato in omicidio, i carabinieri hanno fermato l’ex della figlia, dipendente in una ditta del Bresciano, che, dopo molte ore di interrogatorio, si è spesso contraddetto fino ad arrivare alla confessione dell’omicidio. L’interrogatorio ha portato le ricerche sui boschi di Castelli Calepio, dove sono stati ritrovati un martello (l’arma del delitto) e i vestiti ancora sporchi di sangue del giovane. Manca solo la conferma dell’autopsia. Le ipotesi sul movente riguardano un’automobile regalata dall’imprenditore al giovane mentre era ancora fidanzato con la figlia: dopo la rottura, sembra che gliela richiedesse spesso indietro. Stando alle testimonianze raccolte, già altre volte erano stati sentiti litigare per motivi simili, fino ad arrivare presumibilmente a degenerare e quindi all’omicidio.











