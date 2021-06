ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Macron schiaffeggiato in pubblico (9 giugno)

L’aumento del numero dei tamponi eseguiti, 220.917, seppur a fronte di un aumento del numero dei contagi rispetto al giorno precedente, 1.896, porta ad un abbassamento del tasso di positività sino allo 0,8%. I decessi registrati sono stati 102. Calano tutte le altre voci della pandemia, ad iniziare dal numero degli attualmente positivi che è di 181,726, con una diminuzione rispetto al giorno precedente, di 6.727 unità. Le persone attualmente ricoverate nei reparti di terapia intensiva scendono a 688 con un calo di 71 unità ed anche i reparti ordinari fanno registrare un calo con 4.685 ricoverati. Guardando ai numeri relativi alle varie regioni si nota come il numero più alto sia quello della Lombardia con 145 nuovi casi, seguito dai 108 del Lazio e dagli 84 della Toscana.

Emmanuel Macron sta effettuando, un Tour de France dei territori, e nel corso della seconda tappa, nel dipartimento della Drome, si è trovato di fronte ad una situazione difficile. Il presidente infatti si era avvicinato ad un gruppo di persone per i consueti saluti, ma un uomo che faceva parte del gruppo lo ha colpito con uno schiaffo, come risulta anche da un video che gira sui social network. L’Eliseo ha confermato l’avvenuto, comunicando che a seguito del fatto sono immediatamente intervenuti gli agenti della scorta, arrestando due persone.

Ultime notizie, chiusa la missione italiana in Afghanistan

Dopo 20 anni di missione in Afghanistan, il contingente italiano ha ammainato la bandiera chiudendo la propria avventura nel territorio asiatico. Un evento che è stato rovinato dalla decisione delle autorità degli Emirati Arabi di non concedere il passaggio nel proprio spazio aereo al velivolo che portava a Herat un gruppo di giornalisti e reporter italiani che dovevano presenziare all’ammaina bandiera. La cerimonia, si è quindi svolta in formato ridotto dopo aver accumulato molte ore di ritardo. Il permesso di sorvolo è stato negato dalle autorità come rappresaglia per l’estensione agli Emirati Arabi dell’embargo, deciso dal governo italiano nello scorso mese di febbraio.

La Content Delivery Network, “CDN”, di Fastly, una delle più grandi reti distributive, attraverso la quale si possono leggere in maniera più veloce le notizie, è stata oscurata per più di un’ora, con conseguenza per i siti di del New York Times, del Guardian e del governo inglese. Questo down contemporaneo su larga scala è stato provocato quasi sicuramente dal “crollo” di una CDN, ma non si è trattato di un attacco da parte degli hacker come si era temuto in un primo momento, bensì di un problema tecnico che ha riguardato anche numerosi canali televisivi.

Ultime notizie, l’intervento di Sergio Mattarella alla cerimonia all’Università Statale di Milano

Nel corso del suo intervento tenuto presso l’Università Statale di Milano per la celebrazione dell’anno accademico 2020-2021, il capo dello Stato ha sottolineato come gli italiani abbiano contrastato efficacemente l’epidemia di covid, ma nello stesso tempo ha ammonito tutti contro il pericolo di scordarsi facilmente di quanto avvenuto, mentre è necessario che ciascuno si ricordi sempre anche degli altri. In seguito il presidente della Repubblica ha partecipato anche all’inaugurazione della nuova area dell’aeroporto di Linate destinata agli imbarchi, parlando di un Paese che non è rimasto passivo ed inerte durante il periodo della pandemia, reagendo invece con saggezza.



