Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Maggioranza spaccata, si torna al voto? (8 agosto)

Nella mattinata, in Senato, la Lega ha scelto di votare a favore della mozione pro Tav presentata dal Partito democratico. La decisione del Carroccio ha messo all’angolo l’alleato di governo, con la frattura che appare insanabile. Secondo le ultime indiscrezioni, Matteo Salvini si trova attualmente a Palazzo Chigi a colloquio con il premier Giuseppe Conte, assente durante il voto del Senato dopo aver espresso la sua preferenza per la mozione del Pd. Nel comizio di Salvini a Sabaudia, il vicepremier ha spiegato: “Se non si va d’accordo meglio voltare pagina“. Nei prossimi giorni si deciderà la sorte del Governo.

Ultime notizie, frana in Valsassina: tra ruspe e sfollati

Oltre 140 persone sfollate a Casargo, il paese della Valsassina travolto dal fango l’ultima notte. Si tratta del secondo grave episodio che colpisce il piccolo comune dell’Alta Valsassina nel giro di pochi giorni. A scatenare la frana il violento nubifragio che si è abbattuto sulla zona a partire dalle ore 19:00 di martedì. Soltanto una settimana fa Casargo era stata interessata da una prima frana, che aveva causato l’esondazione del torrente Val di Corda.

Ultime notizie, sfrattata con il figlio disabile: ‘Avete camper’

A Prato una madre con figlio disabile ha ricevuto il provvedimento di sfratto dal comune dalla casa popolare dove vive da 15 anni. Il motivo? Il possesso di un camper la cui potenza è superiore agli 80 Kw previsti dalla nuova legge 96/96 del governo per l’idoneità alle case popolari. Il camper però viene utilizzato dalla donna per delle brevi gite fuori porta insieme al figlio autistico. Nel frattempo, il comune ha deciso di rinviare lo sgombero per ‘approfondimenti’.

Ultime notizie, piccolo baby-boom: il miracolo di Bobbio

Nell’Italia della crisi demografica c’è un piccolo paese in netta controtendenza, dove invece le famiglie con bambini crescono a ritmo vertiginoso. Il comune in questione è quello di Bobbio, piccola località della provincia di Piacenza. Nei primi 7 mesi di quest’anno si sono contate 30 nuove nascite, a fronte di una popolazione di circa 3.000 abitanti. Alle spalle del baby-boom c’è l’azienda locale di piccoli elettrodomestici, che è riuscita a dare lavoro a molte persone del posto.

Ultime notizie, un vero tesoro dai fondali delle Egadi

I fondali delle Isole Egadi continuano a restituire autentici tesori risalenti a oltre duemila anni fa. Gli ultimi reperti archeologici recuperati nei fondali non lontani dall’isola di Favignana testimoniano l’epica battaglia tra Romani e Cartaginesi in età repubblicana. Nello specifico, la scoperta riguarda due rostri romani, il cui numero complessivo è arrivato a 18.

Ultime notizie, Inter-Lukaku: l’accordo c’è

Antonio Conte ha il suo attaccante. Beppe Marotta, dopo il via libera della proprietà cinese, ha affondato il colpo Lukaku. Dopo un tira e molla infinito, il Manchester United ha accettato l’offerta nerazzurra da 70 milioni più bonus. L’attaccante belga non è però l’unico rinforzo a cui ha pensato la società interista per il suo allenatore. Infatti, sembra essersi accesa di nuovo la pista che porta al bomber della Roma Eden Dzeko, che ha iniziato dalla panchina il test amichevole di questo pomeriggio fra i giallorossi e l’Athletic Bilbao.

© RIPRODUZIONE RISERVATA