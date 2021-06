ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: malore Christian Eriksen, “sta bene” (13 Giugno)

Ultime notizie: Christian Eriksen sta bene. Dopo minuti di puro terrore a Copenaghen, il calciatore dell’Inter colto da malore nel corso di Danimarca-Finlandia, partita valida per la prima giornata degli Europei di calcio, è stato trasportato in ospedale e stabilizzato. A lungo, però, si è temuto il peggio per il centrocampista, crollato di schianto a terra senza alcun contatto di gioco. Subito sono scattati i soccorsi.

Kosovo denuncerà Serbia per genocidio/ Premier Kurti: "Belgrado resta una minaccia"

Il compagno e capitano di Nazionale, il milanista Simon Kjaer, gli ha tolto fuori la lingua per evitare che soffocasse, poi un lungo massaggio cardiaco dai sanitari, mentre i compagni di squadra, intorno a lui con le mani tra i capelli, erano preda della disperazione. Anche la moglie di Eriksen, presente sugli spalti, è scesa in campo in lacrime, confortata dallo stesso Kjaer e dal portiere Kasper Schmeichel. Poi, con il trasporto in ospedale, la notizia nella quale ormai in pochi confidavano: Eriksen sta meglio, respira da solo e parla. Per chi crede, un miracolo.

Ospita il nipote e lui la caccia fuori/ Nonna torna a casa grazie a "Fuori dal coro"

Ultime notizie coronavirus: il bollettino del 12 giugno

Il bollettino del 12 giugno del coronavirus attesta un altro calo dei nuovi positivi che ieri sono stati in totale 1.723, con il tasso di positività che è sceso allo 0,8%. Calano anche le vittime rispetto al giorno precedente, 52. Aumenta il numero dei guariti, 4.500 nella giornata di sabato, e questo porta il totale degli attualmente positivi a quota 162.409. Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverati in totale 7574 persone con una diminuzione di 23 rispetto al giorno precedente. Il numero delle persone presenti nei reparti ordinari scende di 221 unità e si attesta a 3,655.

Accoltellato alla gola in auto: morto 55enne/ Ucciso dalla moglie? Sangue sui vestiti

Ultime notizie coronavirus: esperti divisi su “cocktail” vaccini

Dopo i problemi che si sono verificati con la vaccinazione AstraZeneca sugli under 60 e la decisione di procedere ad una vaccinazione “eterologa”, per chi ha già effettuato la prima somministrazione, gli esperti sono divisi riguardo alla possibilità di “mixare” due farmaci diversi. Alcuni studi che sono stati effettuati in forma ridotta, indicano comunque che questa scelta ha una buona efficacia, anche se c’è la possibilità di qualche doloretto in più dopo la seconda inoculazione. Altri due grandi test sono in programma sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti, ed anche il microbiologo Crisanti invita a mantenere una certa prudenza e ad attendere altri dati prima di procedere con questa tipologia di vaccinazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA