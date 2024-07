Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, maltempo a Cogne: evacuazioni e strade chiuse, turismo a rischio

Si contano i danni in quel di Cogne, noto comune della Valle d’Aosta, a seguito di una violenta ondata di maltempo che si è abbattuta in quella zona negli ultimi giorni e che ha causato l’esondazione di diversi fiumi e corsi d’acqua, con conseguenti allagamenti e frane. Diverse le persone evacuate e nel contempo è stata interrotta anche la strada principale che porta al paese e che, secondo il ministro Musumeci, sarà riaperta solo fra un mese circa.

Alimentazione sana protegge il cervello dalla demenza/ Lo studio: “Importante è farlo fin da bambini”

Torna nel frattempo l’acqua nel paese ma non potabile, e alla luce di quanto accaduto è forte la preoccupazione dei locali per la stagione turistica. Il ministro Santanchè a riguardo ha spiegato: “Porteremo i turisti in elicottero”.

Ultime notizie, morto Comunardo Niccolai

Lutto nel mondo del calcio dopo la notizia giunta nella giornata di ieri circa la morte di Comunardo Niccolai, bandiera del Cagliari e della nazionale italiana di calcio. Aveva 77 anni ed è stato stroncato da un malore mentre si trovava in ospedale. Comunardo Niccolai è stato uno degli artefici dello scudetto dei record dei rossoblu nella stagione 1969-1970, nonché uno dei rappresentanti dell’Italia nei mondiali di calcio del 1970 in Messico, manifestazione al termine del quale la nostra selezione si piazzò al secondo posto.

Apple Vision Pro, arriva l'integrazione con l'intelligenza artificiale/ Quando sbarcherà in Italia?

Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, e dopo una serie di autoreti che l’hanno fatto diventare il re degli autogol, Comunardo Niccolai ha iniziato la carriera da allenatore, guidando le selezioni azzurre dell’Under 16 e 18 e poi la nazionale di calcio femminile.

Ultime notizie, processo a Giacomo Bozzoli: condannato è introvabile

Non si trova Giacomo Bozzoli, il 40enne accusato e condannato per l’omicidio dello zio, Mario Bozzoli. Nella giornata di lunedì è arrivata la conferma all’ergastolo da parte della cassazione, sentenza quindi definitiva, ma i carabinieri che si sono presentati a casa dell’imputato non l’hanno trovato, nonostante il padre avesse specificato che il figlio fosse in attesa nella sua abitazione.

Terremoto Campi Flegrei oggi, nuova scossa di M 3.2/ Musumeci striglia i cittadini locali

L’uomo si è quindi dato alla macchia, quasi sicuramente per scampare all’arresto, alla luce dello spettro di passare il resto della propria esistenza in galera. Giacomo Bozzoli è stato condannato per aver ucciso lo zio e poi averlo gettato nel forno crematorio della fonderia di famiglia. Secondo il giudice, l’omicida avrebbe ammazzato lo zio per un movente di tipo economico.

Ultime notizie, oggi l’atteso incontro Sinner-Berrettini

Si terrà nella giornata di oggi l’atteso incontro di tennis, tutto italiano, per il torneo di Wimbledon 2024, fra Sinner e Berrettini, un vero e proprio derby. Di fronte infatti due fra i migliori giocatori azzurri, a cominciare dal fenomenale Jannik Sinner, numero uno al mondo, che se la vedrà con il connazionale Matteo Berrettini.

Quest’ultimo è reduce dalla vittoria contro Fucsovics al primo turno in tre set, mentre per Sinner il successo contro il tedesco Hanfmann in quattro set. Un incontro quindi attesissimo quello di oggi aperto a qualsiasi risultato visto che il numero uno ha faticato non poco al primo turno mentre Berrettini vuole dimostrare di essere tornato ad essere quello di un paio di anni fa.

Ultime notizie, l’uragano Beryl si è abbattuto sui Caraibi

Un uragano di una forza immane, con i venti che hanno toccato una velocità di 240 chilometri orari, si è abbattuto sui Caraibi e sta proseguendo il suo cammino verso la Giamaica. Molti i danni causati ed almeno una persona è morta. Le isole Grenadine sono state distrutte a causa delle piogge intensissime e i collegamenti con il Venezuela, sia navali che aerei, sono stati interrotti. All’inizio Beryl era stato classificato come una tempesta di categoria 4, ma con il passare delle ore si è trasformato in un uragano di categoria 5.

Una delle isole più devastate è stata quelle di Carriacou, quasi rasa completamente al suolo come ha dichiarato il sindaco locale. Oltre alla sospensione dei collegamenti le isole Grenadine devono affrontare anche la mancanza di energia elettrica e dei telefoni. L’uragano ha causato anche la chiusura di edifici pubblici e scuole, mentre restano aperti gli ospedali per garantire i soccorsi.

Ultime notizie, al Tour de France Pogacar torna in maglia gialla

Con un attacco sul Galibier con il quale ha fatto il vuoto, lo sloveno Tadej Pogacar, recente vincitore del Giro d’Italia, ha fatto il vuoto staccando i suoi diretti avversari Vingegaard e Evenepoel.

L’attacco in salita è stato splendido e al valico il vantaggio del corridore della UAE era di 10 secondi, ma Pogacar ha fatto il vuoto nella discesa successiva e poi ha tagliato il traguardo in solitaria aggiudicandosi tappa e maglia, con un vantaggio di 50 secondi sugli avversari, grazie anche agli abbuoni. Tra gli italiani il migliore nella classifica generale è Giulio Ciccone che, con 3 minuti e 20 secondi di ritardo, si trova in nona posizione.

Ultime notizie, la commissione UE ha dato il via libera alla quinta rata del PNRR

La quinta rata del PNRR, per un totale di 11 miliardi di euro è stata sbloccata oggi dall’Unione Europea che ha dato il parere positivo, con la premier italiana, Meloni, che si è detta “molto contenta” per l’esito del controllo sugli obiettivi che facevano parte del complesso della quinta rata, in attesa di ottenere successivamente anche lo sblocco della sesta.

Ultime notizie, incidente sul lavoro a Meina

A Meina, località sul Lago Maggiore in provincia di Novara, un incidente sul lavoro ha causato oggi la morte di un operaio di 56 anni, che è stato schiacciato da un macchinario. Il lavoratore stava operando sulla linea ferroviaria che collega Milano a Domodossola che è interrotta dallo scorso 9 giugno per l’effettuazione di una serie di lavori di ripristino. L’incidente è avvenuto stamani intorno alle 11.30, all’interno del cantiere e ora si stanno cercando di chiarire le cause del dramma. Le indagini sono svolte dai carabinieri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA