Ultime notizie/ Ultim’ora oggi maltempo Emilia: 14 morti e 15mila evacuati

Purtroppo è divenuto ancora più drammatico nelle ultime ore il bilancio delle vittime a seguito del devastante maltempo che ha interessato l’Emilia Romagna negli ultimi giorni. Ieri mattina è stata scoperta la 14esima vittima, un uomo di 74 anni che è morto nel tentate di recuperare alcune cose in casa propria. Intanto non si placano le operazioni di soccorso per cercare di mettere in sicurezza tutte le persone intrappolate nel fango e nell’acqua, e il numero di evacuati dovrebbe essere di circa 15mila. Nel frattempo le previsioni meteo non promettono nulla di buono per queste ore, visto che sull’Emilia Romagna ha ricominciato a piovere nelle ultime ore, e l’emergenza proseguirà fino a domani anche se l’allerta diramata non è più rossa. Da segnalare che durante il consiglio dei ministri in programma martedì prossimo verrà annunciato lo stato di calamità per la regione.

ROMAGNA ALLAGATA/ Sanese: fondi Ue o del governo, una Regione deve saper spendere tutto

L’alluvione dell’Emilia Romagna sta provocando ancora disagi e il ritorno della pioggia nella giornata di ieri ha reso la situazione ancora più pericolosa, soprattutto perché gli argini non reggono all’urto dell’acqua. Sia a Forlì che a Ravenna sono state eseguite nuove evacuazioni, mentre sull’Appennino è aumentato il numero delle frane che provocano l’isolamento di diverse frazioni. I soccorritori sono impegnati in una lotta contro il tempo e diversi uomini sono arrivati anche dalle regioni vicine per cercare di liberare le strade bloccate dal fango ed assistere i senza tetto. Intanto i sindaci della zona continuano nei loro appelli dicendo di aver bisogno di tutto. Uno dei problemi più gravi è rappresentato da un fitto reticolo di fiumi ed affluenti che hanno provocato gli allagamenti che hanno messo sott’acqua mezza regione. Nella zona della Bassa Romagna inoltre iniziano a scarseggiare sia il cibo che l’acqua potabile e molti comuni stanno chiedendo aiuti per fronteggiare questo problema. Il governo ha bloccato le bollette nella zona dell’alluvione.

ALLUVIONE ROMAGNA/ "Consumo di suolo non decisivo, servono più spazi da allagare nelle emergenze"

Ultime notizie: nuovo ciclone colpirà l’Italia provenendo dalla Tunisia

Nel fine settimana l’Italia sarà interessata da un nuovo ciclone che avrà origine in Tunisia. Le regioni che saranno le più colpite in questo caso sono quelle occidentali, in particolare il Piemonte e le due isole maggiori, la Sardegna e la Sicilia. Alle piogge saranno abbinate anche temperature autunnali.

In questo caso le regioni adriatiche e l’Emilia Romagna, già provata dai giorni precedente, dovrebbero essere risparmiate. Andando a vedere le temperature nelle stesse giornate dello scorso anno si nota che a Roma ed a Milano erano 30 gradi. Anche oggi il maltempo ha risalito l’Italia sulla costa tirrenica con frequenti piogge, senza temporali. Nelle regioni del sud la temperatura oggi è stata in risalita verso quelle delle medie stagionali, ma nei porossimi giorni tornerà ad abbassarsi.

Caso Yara, Bossetti ha vinto ricorso su reperti/ Cassazione "consentire ricognizione"

Ultime notizie, guerra in Ucraina: Russia accusa Usa per attacchi

Torna altissima la tensione fra la Russia e gli Stati Uniti nelle scorse ore. Mosca ha accusato Washington di essere autore degli “attacchi terroristici” avventi in Russia negli ultimi tempi, che sarebbero stati “pianificati e compiuti con il coordinamento delle agenzie di intelligence degli Usa”. A spiegarlo, come si legge su TgCom24.it il capo del Consiglio di Sicurezza nazionale russo, Nikolai Patrushev, riferendosi alle due uccisioni di Darya Dugina e Vladlen Tatarsky, ma anche al ferimento di Zakhar Prilepin e all’attentato avvenuto al Ponte di Crimea pochi mesi fa.

Intanto nella giornata di ieri si è aperto il G7 che ha esortato “la Russia affinché ritiri subito le sue truppe dall’Ucraina”, mentre Putin ha ironizzato sulle sanzioni, spiegando che nonostante la “concorrenza sleale” dell’Occidente, Mosca rimane uno dei leader del mercato delle armi. Stando ad un alto funzionario USA “il G7 annuncerà nuove sanzioni per isolare economicamente la Russia”.

Ultime notizie Saman: padre Shabbar si collega per la prima volta

Dopo una serie infinita di rinvii, per la prima volta nella giornata di ieri Shabbar Abbas, padre della 18enne pakistana Saman, uccisa nelle campagne di Novellara ad aprile 2021, è apparso in videocollegamento da Islamabad, dove si trova in carcere a seguito di un arresto avvenuto mesi fa.

E’ stato predisposto un collegamento via video dal tribunale di Reggio Emila dove è in corso il processo relativo all’omicidio della giovane in cui sono imputati oltre allo stesso padre, anche lo zio Danish Hasnain e i cugini della 18enne, Nomanulhaq Nomanulhaq e Ikram Ijaz. Anche la mamma Nazia è fra gli imputati ma al momento è l’unica che non è stata ancora ritrovata, ed è latitante in Pakistan.

Ultime notizie, frana a Varenna

A Varenna, in provincia di Lecco, una frana ha sfondato la volta di una galleria, coinvolgendo un’auto. La strada e la vicina ferrovia sono state interrotte e sul luogo del disastro sono presenti delle squadre dei Vigili del Fuoco che stanno lavorando per verificare la situazione. La paura è stata grande ma per fortuna lo sfondamento della galleria non ha provocato vittime e si stanno predisponendo i necessari lavori per lo sgombero della frana che ha invaso la carreggiata.

Ultime notizie, Juventus deferita dalla Procura sportiva della Figc

Mentre si attende la rimodulazione della penalità della Juventus per il caso connesso alle plusvalenze, la società bianconera dovrà affrontare un altro processo sportivo con il deferimento che le è stato contestato per quanto riguarda quella che viene chiamata “manovra stipendi”. La Juventus è accusata di aver violato l’articolo che riguarda la lealtà sportiva. Oltre alla società sono state deferite anche alcune persone fisiche come l’ex presidente Giovanni Agnelli e l’ex vicepresidente Pavel Nedved.











© RIPRODUZIONE RISERVATA