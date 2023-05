Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, maltempo Emilia: 3.000 edifici colpiti nel ravennate

Non si placa l’allerta maltempo in Emilia Romagna e anche nella giornata di ieri è stata diramata di colore rosso, non tanto per le piogge e i temporali, che fortunatamente non si sono più verificati da domenica, quanto per il rischio idrogeologico dovuto alle vastissime aree alluvionate e inondate, alcune grandi come dei veri e propri laghi. Inoltre, si sta continuamente monitorando la situazione per quanto riguarda fango, frane e esondazioni. L’acqua si sta lentamente ritirando nella zona di Faenza e Forlì, ma nel ravennate la situazione resta critica, anche se comunque sembrerebbe essere scongiurato il pericolo che tutta la città vada sott’acqua. In ogni caso la polizia di stato ha comunicato di non recarsi nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna, visto che la viabilità è ancora interessata da fango e acqua, lasciando libera la circolazione ai veicoli destinati al soccorso.

L’alluvione che ha messo letteralmente in ginocchio l’Emilia Romagna ha causato in totale circa 5mila interventi da parte dei vigili del fuoco. Un numero abnorme che si abbina a quelli dei danni riportati sia dall’ambiente che dalle abitazioni e dall’agricoltura. In questo settore si stima che i danni abbiano raggiunto un importo totale di 1,5 miliardi di euro. Gli edifici colpiti sono stati invece più di 3.000 solo nel ravennate, e il governo ha stanziato 100 milioni di euro subito. Intanto nella zona sono state riaperte al traffico le linee ferroviarie, sia locali che nazionali, seppure viene segnalata un’allerta rossa anche per la giornata di domani. Nella città di Forlì, a causa di una voragine che si è aperta in una strada, è stata evacuata un’altra palazzina e le autorità sconsigliano agli automobilisti la circolazione sia nella provincia di Ravenna e Cesena che in quella di Forlì. La perdita di grano a causa dell’alluvione è stimata da Coldiretti in circa 400mila tonnellate. Intanto continuano le azioni di aiuto alle popolazioni con Laura Pausini che ha deciso di donare gli incassi dei tre concerti che terrà a Venezia, alla popolazione di tre comuni della Romagna a lei più vicini. Una donazione che va ad aggiungersi a quelle già effettuate tra le quali quella da 1 milione di Euro da parte della Ferrari e una dello stesso importo effettuata dalla Formula Uno.

Ultime notizie, Onu: in 50 anni 2 milioni di morti per disastri ambientali

E’ a proposito di disastri ambientali, nella giornata di ieri l’Onu si è soffermato sui disastri climatici che si sono verificati negli ultimi 50 anni. Secondo quanto spiegato, gli eventi meteorologici, climatici e idrici estremi hanno causato ben 12mila disastri fra il 1970 e il 2021, in tutto il mondo, causando più di due milioni di vittime, di cui il 90% in Paesi in via di sviluppo.

Inoltre le perdite economiche sono state ingenti, circa 4.300 miliardi di dollari, con tutto ciò che ne consegue. Come si legge sul sito dell’agenzia Ansa, i dati sono a firma Organizzazione mondiale della meteorologia (Wmo), che fa capo appunto all’Onu, precisando inoltre che negli ultimi anni si è verificata una doppia tendenza: le vittime da disastri ambientali sono fortunatamente diminuite (in Emilia Romagna sono state 14), di pari passo i danni economici sono aumentati in maniera esponenziale. I sistemi di allerta stanno aiutando molto in tal senso e l’Onu prevede di garantire l’allarme precoce per tutti entro il 2027.

Ultime notizie, multa da 1,2 miliardi di euro a Meta per violazione privacy

Multa record per Meta da parte dell’autorità garante della privacy irlandese. L’azienda di proprietà di Zuckeberg dovrà pagare 1,2 miliardi di euro per violazione della legge europea sulla privacy. Secondo l’autorità, Meta avrebbe violato in particolare le norme europee sulla protezione dei dati (Gdpr) con il social network Facebook. Meta è stata condannata per aver “continuato a trasferire dati personali” di utenti dallo Spazio economico europeo (See) agli Stati Uniti in violazione delle norme in materia, così come fatto sapere dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc).

Meta deve “sospendere qualsiasi trasferimento di dati personali negli Stati Uniti entro cinque mesi” dalla notifica e conformarsi al Gdpr nel giro di sei mesi. L’azienda di Zuckerberg ha replicato dicendo che si tratta di una multa “ingiustificata e non necessaria” e che di conseguenza avvierà un’azione legale per sospenderla. “Migliaia di aziende e organizzazioni – ha fatto sapere l’azienda – fanno affidamento sulla capacità di trasferire dati tra Ue e Usa” e “c’è un conflitto di diritti fondamentali tra le regole del governo Usa sull’accesso ai dati e i diritti europei alla privacy”.

Ultime notizie, le elezioni in Grecia

L’attuale premier greco, Kyriakos Mitsotakis, ha vinto nettamente le elezioni nel suo paese conquistando circa il 41% dei voti, seppur coinvolto in diversi scandali, iniziando da quello relativo allo spionaggio effettuato nei confronti di elementi degli altri partiti, e da quello relativo al disastro delle ferrovie avvenuto nello scorso mese di febbraio.

Dopo di lui, con il 20% dei voti, si è piazzato Tsipras, la cui stella è apparsa però molto appannata. In ripresa rispetto alle precedenti elezioni il partito del Pasok. Nonostante il successo Mitsotakis, per formare il nuovo governo, sarà costretto ad attendere nuove elezioni che si svolgeranno probabilmente a fine giugno o inizio luglio, con un nuovo sistema elettorale, in quanto quello attuale non permette la formazione di governi monocolore.

Ultime notizie, le previsioni meteo della prima parte di settimana

In questi primi giorni della settimana l’anticiclone Zèfiro porta un maggiore soleggiamento con aumento delle temperature sia nelle regioni del Nord che in Toscana. Nella giornata di ieri ad una mattinata soleggiata ha fatto seguito un passaggio temporalesco nel pomeriggio e durante i prossimi giorni si avranno altre situazioni con temporali sparsi. Infatti da mercoledì si potrebbe avere un nuovo ingresso di aria fredda proveniente dalla Svezia, che porterà pioggia soprattutto nelle regioni del Nord e nel contempo provocherà un nuovo calo nelle temperature.

Ultime notizie, omicidio-suicidio a Milano

A Milano un uomo di 51 anni ha ucciso un nordafricano a colpi di forbice e successivamente si è gettato da un palazzo. L’episodio è avvenuto in un palazzo di Via Cogne nel quartiere di Quarto Oggiaro nella tarda serata di domenica e la dinamica è ancora da chiarire. I carabinieri stanno investigando e l’ipotesi più probabile sembra quella di una lite avvenuta per futili motivi. Il nordafricano trovato ucciso nell’appartamento non aveva documenti.











