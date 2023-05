Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, maltempo Emilia Romagna: 9 vittime, 14mila evacuati

Devastante ondata di maltempo in Emilia Romagna. A causa di allagamenti, inondazioni e frane, 9 persone sono decedute, tutte nella zona di Forlì e Cesena. Per capire la portata del disastro basti pensare che in poche ore sono esondati ben 14 fiumi, tutti quasi in contemporanea. La viabilità è risultata essere compromessa in numerose zone della regione, come ad esempio a Bologna e nel tratto romagnolo dell’A14.

ALLUVIONE ROMAGNA/ "Il nostro 'quasi' Paradiso era una meraviglia fragile. E ora?"

Nel contempo si fa la conta dei danni ma soprattutto degli evacuati, circa 14mila persone che le scorse notti hanno dormito da parenti, amici o nelle strutture adibite dai vari comuni. Numerose le scuole che sono rimaste chiuse sia in Emilia Romagna che nelle Marche, mentre il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto sapere: “Massima disponibilità ad aiutare l’Emilia Romagna”. Il governatore dell’Emilia Romagna, Bonaccini, ha definito questa calamità come un nuovo terremoto, mentre il ministro Piantedosi ha dichiarato che la massima priorità in questo momento è quella di salvare le vite umane. Anche in città a Bologna, ci sono situazioni di pericolo a causa dell’esondazione di alcuni torrenti.

PREMIO STREGA POESIA 2023/ Decide il gotha dell'editoria che conta: ecco chi vince

Ultime notizie, il messaggio del presidente Mattarella contro l’omofobia

Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale contro le discriminazioni, ha scritto un messaggio affinchè cessino: “Omofobia, bifobia e transfobia costituiscono un’insopportabile piaga sociale – le parole del capo dello stato italiano, così come si legge sul sito di TgCom24 – ancora presente e causa di inaccettabili discriminazioni e violenze, in alcune aree del mondo persino legittimate da norme che calpestano i diritti della persona”.

Quindi Mattarella ha aggiunto e concluso: “Dal 2007, quando venne istituita la Giornata internazionale dal Parlamento europeo, la sensibilità della coscienza collettiva verso questi temi si è accentuata. L’azione di contrasto ai numerosi episodi di violenza che la cronaca continua a registrare non può cessare”.

Terremoto oggi Catania ML 3.6/ Trema la terra nel comune di Maniace

Ultime notizie, ex presidente francese Sarkozy condannato

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, è stato condannato in appello a tre anni di carcere, di cui due con la sospensione condizionale ma uno da scontare in cella, nell’ambito del processo sullo scandalo delle intercettazioni. Si tratta di una sentenza senza precedenti, fa notare TgCom24.it, visto che mai nessun presidente francese fino ad ora era stato raggiunto da una sanzione così pesante.

Sarkozy si è sempre dichiarato innocente in merito alle accuse di corruzione e traffico di influenza. “Sono un ex presidente della Repubblica – aveva detto in tribunale durante il processo di prima istanza -. Non ho mai corrotto nessuno e dovremmo poi aggiungere che si tratterebbe di una corruzione ben strana, senza denaro, neppure un centesimo per nessuno, senza vantaggi, nessuno ne ha avuti, e senza vittime, poiché non ci sono persone lese”. Il tribunale ha anche deciso che Sarkozy non potrà candidarsi a cariche politiche per i prossimi tre anni, essendosi pronunciato sull’interdizione dai diritti civili per 3 anni, con l’impossibilità quindi di candidarsi a cariche politiche.

Ultime notizie, le previsioni meteo per i prossimi giorni

Le previsioni meteorologiche non sono favorevoli, con il maltempo che dovrebbe perdurare almeno sino a metà giornata di domani per poi avere una attenuazione, che non sarà però molto lunga in quanto nelle giornate del fine settimana sono previsti gli arrivi di nuovi cicloni che porteranno ancora vento e pioggia su gran parte delle regioni italiane. La neve cadrà di nuovo sui rilievi oltre i 1500 metri e forti venti di burrasca interesseranno le due isole maggiori, oltre che le coste tra Lazio, Campania e Calabria.

Ultime notizie, muore una 23enne in un incidente stradale nel cremonese

Una ragazza di appena 23 anni, Claudia Feroldi, è morta stamani vittima di un incidente stradale che le è occorso mentre stata recandosi al lavoro. L’incidente è avvenuto a Isorella a causa della perdita di controllo della sua autovettura, che si è scontrata con un camion distruggendosi completamente.

Il camion con il quale si è scontrata la 23enne trasportava laterizi e stava procedendo nel senso opposto a quello dell’auto. Secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine lo slittamento dell’auto potrebbe essere stato causato da una macchia di carburante lasciato sulla strada da un altro veicolo.

Ultime notizie, la tappa del Giro d’Italia

L’undicesima tappa della corsa rosa, la più lunga di tutte, è partita ieri mattina da Camaiore per arrivare a Tortona dove il successo è arriso al tedesco Ackermann che è riuscito a battere in volata l’italiano Milan che cercava il bis dopo aver già vinto una tappa in questa edizione del Giro. Il successo del corridore della UAE Emirates è arrivato al fotofinish. La tappa è stata caratterizzata da una serie di cadute che hanno coinvolto vari corridori tra i quali l’inglese Geoghegan Hart.

Il vincitore del Giro d’Italia nel 2020 è caduto in discesa e si è dovuto ritirare. La classifica generale vede sempre al primo posto Thomas, che precede di soli 2 secondi Roglic, mentre al terzo posto si trova ora la maglia bianca del Giro, il portoghese Almeida. Primo degli italiani, al quinto posto, Caruso. Milan ha conservato la maglia ciclamino della classifica a punti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA