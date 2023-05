Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, maltempo Emilia: stanziati due miliardi di euro

Un pacchetto che vale due miliardi e che racchiude provvedimenti che vanno dallo stop alle tasse e alle bollette fino al 31 agosto fino agli aiuti alle imprese, quello stanziato dal Governo per i paesi colpiti dall’alluvione. Si ricorrerà alla cassa integrazione emergenziale per tutti i dipendenti delle aziende danneggiate fino a 90 giorni. Assicurata una tantum di 3000 euro ai lavoratori autonomi costretti a interrompere la loro attività lavorativa.

Mentre Mattarella ringrazia la popolazione italiana per la grande solidarietà dimostrata, nelle zone dove ora non c’è più l’acqua resta il problema del fango che asciugandosi al sole diventa come cemento. Scende il numero degli sfollati, ma sono ancora tante le famiglie che non possono tornare nella propria casa e numerosi i comuni isolati, raggiunti solo dai mezzi di soccorso o in elicottero. I danni sono incalcolabili, ammontano a diversi miliardi di euro, per ora le condizioni del tempo sono stabili, ma ogni nuova goccia rappresenta una nuova paura.

Ultime notizie, reato universale la maternità surrogata, la proposta del centro-destra

Oggi in commissione di giustizia alla camera comincia la battaglia sulla proposta di legge del centro-destra per rendere la maternità surrogata reato universale. La gestazioni per altri è già vietata in Italia, ma la volontà della maggioranza è di introdurre la punibilità del reato anche se compiuto da un italiano all’estero. L’intenzione è quella di rendere più difficile l’utero in affitto agevolando le adozioni. Se la maggioranza è compatta lo stesso non si può dire dell’opposizione, anche all’interno del partito democratico non mancano infatti dei distinguo.

Ultime notizie, danneggiato il taxi dei bambini malati

Con un taxi colorato sono stati accompagnati gratuitamente all’ospedale tanti bambini malati, questo stesso taxi è stato oggetto di un atto vandalico. Il taxi è di proprietà di zia Caterina, una moglie che perde il marito stroncato dal tumore e che trasforma il dolore e la rabbia in amore e altruismo, sale a bordo del taxi che il marito aveva guidato tutta una vita, lo colora e riempie di fiori e inizia a trasportare bambini malati a curarsi senza chiedere nulla in cambio. Si stenta a credere che qualcuno abbia vandalizzato il primo taxi del marito che lei aveva donato alla città di Firenze, ma ancora una volta zia Caterina stupisce con parole gentile e comprensive.

Ultime notizie, grande festa in tv per gli 80 anni di Al Bano

Su canale 5 in onda Al Bano quattro volte venti, un concerto all’arena di Verona per festeggiare gli 80 anni appena compiuti del cantautore. Sul palco tanti amici e ospiti che con lui hanno condiviso le tappe di questo cammino. Al suo fianco anche Romina Power e per la prima volta tutti insieme, i suoi cinque figli.

Ultime notizie, nuovo blitz di Ultima generazione al Senato

Nella giornata di ieri si è verificato un nuovo blitz ambientalista da parte degli attivisti di Ultima generazione, associazione che da mesi sta manifestando contro il cambiamento climatico. Come si legge su TgCom24.it, due donne si sono presentate davanti al Senato, e dopo aver imbrattato la facciata con acqua e fango si sono spogliate, restando a petto nudo e in pantaloncini, per poi rovesciarsi addosso a loro volta il fango e l’acqua. Nel contempo hanno urlato lo slogan: “Aiutateci per la transizione ecologica”.

Dalle foto si notano chiaramente due giovani donne a seno nudo, ricoperte completamente di fango, mentre urlano, e nel contempo, le forze dell’ordine che cercano di fermarle, non senza fatica. Le autorità sono comunque intervenute nel giro di pochi istanti, essendo sempre presenti nei pressi delle sedi della politica, bloccando eventuali altri danneggiamenti. L’ennesimo blitz degli ambientalisti: due giorni fa avevano imbrattato con del liquido nero la Fontana di Trevi.

Ultime notizie, morta Maria Giovanna Maglie: aveva 70 anni

Grave lutto nel mondo del giornalismo italiano: nella giornata di ieri è morta Maria Giovanna Maglie, nota saggista ed opinionista tv, spesso e volentieri ospite di numerose trasmissioni e talk. Ad annunciare il suo decesso è stata Francesca Chaouqui, che attraverso i social ha scritto: “Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per la Maglie, avendo accusato un malore lo scorso dicembre, tra l’altro mentre era ospite in collegamento con Quarta Repubblica su Rete 4. La giornalista era stata ricoverata in ospedale, dove vi era rimasta due mesi: “Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi – aveva ssu Twitter – ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri”. Ieri la triste notizia.

Ultime notizie, la strage di Capaci: il messaggio di Mattarella

In tutta Italia si sono tenute nella giornata di ieri le celebrazioni per la morte del giudice anti mafia Giovanni Falcone. Il 23 maggio del 1992 veniva ucciso a Capaci dopo una bomba posizionata da Cosa Nostra lungo l’autostrada. Sono passati 31 anni dagli anni delle stragi corleonesi e per il capo dello stato Sergio Mattarella, la mafia potrebbe essere vicina alla sconfitta: “Magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno demolito la presunzione mafiosa di un ordine parallelo, svelando ciò che la mafia è nella realtà: un cancro per la comunità civile, una organizzazione di criminali per nulla invincibile, priva di qualunque onore e dignità”, una parte della dichiarazione del presidente della repubblica in occasione del 31/mo anniversario della strage di Capaci. “Mattarella ha aggiunto: “L’azione di contrasto alle mafie va continuata con impegno e sempre maggiore determinazione. Un insegnamento di Giovanni Falcone resta sempre con noi: la mafia può essere battuta ed è destinata a finire”.











