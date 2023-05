Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, maltempo in Emilia Romagna: due vittime

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nelle scorse ore 24 ore su gran parte dell’Emilia Romagna provocando danni, disagi e anche due vittime, fra cui un anziano di 80 anni, uscito in bicicletta nel bolognese, pare nonostante la forte pioggia, che è stato travolto dalla piena ed è stato rinvenuto senza vita dai soccorritori. Problemi nella zona di Imola, Forlì, Cesena, Faenza e Ravenna, ma in generale ovunque in regione sono caduti i millimetri di acqua in poche ore che si erano visti in tutti gli scorsi mesi.

Anche la circolazione dei treni ha subito dei problemi, visto che alcune tratte locali sono state interrotte per via dell’acqua che ha invaso i binari dopo le esondazioni di numerosi fiumi locali. Diverse le evacuazioni effettuate dalla protezione civile e nel contempo sono stati diversi anche i ponti chiusi al traffico. Da segnalare infine il crollo di un’abitazione a Fontanelici, in provincia di Bologna, a seguito di uno smottamento: due persone risultano essere disperse.

Choc a Montefalcione, in provincia di Avellino, dove una ragazza di 16 anni, tale Mariantonietta Cutillo, è morta dopo essere rimasta folgorata dal suo smartphone. Secondo quanto riferito dal sito dei colleghi di TgCom24, la vittima si trovava nella vasca da bagno, mentre si stava lavando, e stava parlando al telefono con una sua amica. Peccato però che lo stesso ad un certo punto le sia scivolato dalla mano e abbia innescato un corto circuito finendo in acqua che ha provocato una gravissima scossa alla giovane.

A lanciare l’allarme sarebbe stata l’amica della 16enne con cui stava parlando al telefono: quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato non hanno purtroppo potuto fare altro che constatare il decesso della ragazzina, figlia di un noto commerciante. del posto. Non è ben chiaro se il telefono fosse collegato o meno alla corrente per la ricarica ma si presume di si visto il corto circuito.

Ultime notizie, strage in una scuola di Belgrado: 9 studenti uccisi

E’ pesantissimo il bilancio di una strage avvenuta in una scuola di Belgrado da parte di uno studente di seconda media: un 14enne, presentandosi nell’istituto con una pistola sottratta al padre, ha aperto il fuoco uccidendo nove alunni e ferendone altri sette.

L’episodio è avvenuto presso la scuola primaria Vladislav Ribnikar, in pieno centro a Belgrado, nella mattinata di ieri, mercoledì 3 maggio 2023. Dopo essere entrato nella sua classe il 14enne ha sparato all’insegnante, rimasta fortunatamente solo ferita, e ad alcuni suoi compagni presenti. Ucciso anche un custode della scuola che ha tentato di fermare l’aggressore. In seguito il giovane è stato fortunatamente fermato dalle forze dell’ordine che lo hanno arrestato prendendolo in custodia. Non è ben chiaro il movente di tale folle gesto e le stesse forze dell’ordine, attraverso un comunicato ufficiale, hanno fatto sapere di non aver chiarito il perchè della vicenda.

Ultime notizie, doppio omicidio in provincia di Treviso

A Paese, località in provincia di Treviso, una coppia è stata trovata morta all’interno della propria abitazione. Entrambi i coniugi presentavano delle ferite di arma da fuoco. I corpi senza vita di Giancarlo Petrin e della moglie Martina Sandre, sono stati trovati dai carabinieri, che hanno arrestato l’omicida, la guardia giurata Massimo Pestrin. Secondo la ricostruzione è stato lui a sparare a fratello e cognata con una pistola. In un primo momento si era pensato ad un omicidio – suicidio, poi la confessione del fratello che ora si trova in stato di arresto.

Ultime notizie, a Cosenza uccisa una donna a con una raffica di kalashnikov

Alle 22.00 di martedì sera, a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, due killer hanno ucciso una donna, Antonella Lopardo, con una raffica di colpi. Il vero bersaglio dei due killer, secondo le prime indagini, era però il marito, Salvatore Maritato, che si presume appartenere ad una delle cosche della zona, quella dei Forastefano, che in precedenza era già stato coinvolto nell’inchiesta contro la ndrangheta denominata “Omnia”. La raffica che ha ucciso la donna è stata sparata contro la finestra alla quale la donna si era affacciata per sbirciare chi avesse in precedenza suonato alla porta di casa. Il marito a questo punto si è immediatamente riparato, mentre la donna è caduta a terra ed è morta per le gravi e numerose ferite riportate.











