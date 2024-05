Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, maltempo in Italia: allerta rossa in Veneto, arancione in Lombardia

A causa del maltempo che domina già da giorni alcune regioni italiane del Nord, è stato decretato lo stato di emergenza che vale sino alle 14.00 di domani, per il Veneto ed anche il governatore Zaia ha invitato gli abitanti a limitare le uscite dalle proprie abitazioni. Gran parte del territorio della regione risulta allagato, così come in Lombardia e con problemi derivanti dai sottopassi e da tratti di strade sotto una coltre d’acqua.

Th Group Academy: chiuso l'evento formativo per il settore alberghiero/ Video: "Quasi 600 partecipanti"

Moltissime le richieste di aiuto che sono arrivate nei vari distaccamenti dei vigili del Fuoco ed in molti casi gli interventi sono già stati portati a termine. Secondo gli esperti la quantità di pioggia che ha colpito la città di Milano ed i suoi dintorni è la massima da 170 anni, e rappresenta un fenomeno eccezionale ed inaspettato. Intanto sono già iniziati i lavori necessari per ripristinare i danni, con la priorità che è stata data alla rimessa in sesto degli argini danneggiati.

Terremoto Campi Flegrei/ Prof Chiarabba (Ingv): “Non ci sono segnali di pericoli imminenti”

Ultime notizie, indagine dell’Ue su Meta

L’Unione Europea ha avviato una indagine attraverso la Commissione nei confronti di Meta, la multinazionale guidata da Mark Zuckerberg, a capo di Facebook, Instagram e WhatsApp. Secondo quanto sostiene Bruxelles, vi sarebbe la possibile violazione delle norme Ue contenute nel Digital Services Act a tutela dei minori, così come riferisce Tgcom24.it. Stando all’Ue si teme che “i sistemi di Facebook e Instagram, compresi i loro algoritmi, possano stimolare dipendenze comportamentali nei bambini” e “creare effetti” di isolamento e depressione che sono ovviamente ritenuti rischiosi per la salute mentale dei più piccoli.

Venerdì 17, perchè si dice che porta sfortuna?/ Una credenza popolare tramandata dall'antica Roma

Sotto la lente di ingrandimento anche i metodi utilizzati dalle varie applicazioni per verificare l’età di coloro che intendono iscriversi alle stesse. “Non siamo convinti che Meta abbia fatto abbastanza per rispettare gli obblighi del Digital Services Act per mitigare i rischi di effetti negativi sulla salute fisica e mentale dei giovani europei sulle sue piattaforme Facebook e Instagram”, le parole del commissario Ue per il Mercato interno, Thiery Breton.

Ultime notizie, Turetta colpì Giulia Cecchettin con 75 coltellate

Dall’atto di accusa dei pm di Venezia nei confronti di Filippo Turetta, in carcere per aver ucciso Giulia Cecchettin, emergono nuovi inquietanti dettagli circa l’omicidio commesso lo scorso novembre in provincia di Padova. Filippo Turetta avrebbe spiato la sua ex fidanzata tramite un’applicazione installata sul cellulare della stessa, e inoltre aveva pianificato delitto e fuga almeno dal 7 novembre, quindi 4 giorni prima dell’omicidio.

Al ragazzo viene contestata una crudeltà “chiaramente eccedente l’intento omicida”. Giulia è stata uccisa con ben 75 coltellate, di cui una ventina almeno alle mani mentre la stessa cercava di difendersi dalle furia del suo carnefice, poi altri colpi al volto. Sembra che la giovane sia stata colpita anche una volta gettata dentro l’auto, quando era sui sedili posteriori e stava già morendo dissanguata dopo il fendente mortale rifilatole nel parcheggio.

Ultime notizie, arrestato dopo 6 mesi l’omicida di Mauro Di Giacomo

Dopo quasi sei mesi sembrerebbe essere stato risolto il caso dell’omicidio di Mauro Di Giacomo, 63enne osteopata trovato senza vita a Bari il 18 dicembre 2023. Come riferisce TgCom24.it, le forze dell’ordine hanno arrestato in provincia di Barletta un 59enne, ritenuto il presunto responsabile di ideazione ed esecuzione dello stesso assassinio.

Secondo la ricostruzione, l’osteopata avrebbe avuto una violenta discussione con il suo carnefice, dopo di che sarebbe stato aggredito fisicamente e quindi raggiunto da diversi colpi di pistola ma anche oggetti contundenti, viste le numerose ferite trovate sul suo cadavere. Sembra che le forze dell’ordine siano risalite all’assassino attraverso l’auto dello stesso, una Hyundai i10 scura che era stata ripresa dalle telecamere nel luogo poco distante l’omicidio.

Ultime notizie, abbattuto a Piombino l’altoforno simbolo dell’acciaieria

L’Afo4, simbolo dell’industria dell’acciaio e della città stessa, è stato abbattuto ed ora Piombino non sarà più quella dei decenni del lavoro per migliaia di persone e vedrà variare anche la sua skyline. L’altoforno era un colosso che serviva a trasformare a ciclo continuo la ghisa in acciaio e produceva allo stesso tempo lavoro ma anche un pesante inquinamento, come ricordano bene i più anziani.

L’Afo4 è stato chiuso nel 2014 ed ora a 19 anni di distanza, demolito con un collasso della struttura che è stato provocato poco dopo le 13 di oggi. Per Piombino un passo di cambiamento verso nuove prospettive economiche e maggiore apertura al turismo.

Ultime notizie, Alaphilippe vince la tappa di Fano al giro d’Italia

Julian Alaphilippe, ex campione del mondo di ciclismo e grande protagonista delle Classiche, ha vinto oggi la tappa del Giro d’Italia che si concludeva a Fano, mentre la maglia rosa è rimasta sulle spalle dello sloveno Pogacar, che ha lasciato andare via la fuga godendo di una giornata di relax.

L’attacco decisivo che ha portato il francese a vincere la dodicesima tappa, è arrivato sull’ultimo “muto”, quello di Monte Giove, quando Alaphilippe è partito prepotentemente e ha concluso da vincitore la tappa di 193 chilometri che aveva preso il via da Martinsicuro. Alle spalle del corridore francese si è piazzato Narvaez, mentre la terza piazza è stata conquistata da Hermans.

Ultime notizie, Max Allegri potrebbe essere scaricato dalla Juventus

Il tecnico livornese, fresco vincitore della Coppa Italia a Roma, contro l’Atalanta, potrebbe essere esonerato dalla Juventus, per le dichiarazioni e le smodate polemiche che hanno caratterizzato il dopopartita di Roma. Allegri ha polemizzato con l’arbitro ed il IV uomo, e per questo ha ricevuto due giornate di squalifica ed una multa, e con il DS Giuntoli ed anche con il direttore del quotidiano sportivo fi Torino, Tuttosport, minacciato dopo le offese. La Juventus si p riservata di prendere dei provvedimenti e nelle ultime giornate di campionato la formazione bianconera potrebbe essere guidata da Montero, tecnico dell’Under 19.

Ultime notizie, dramma ad Anzola dell’Emilia

Nel pomeriggio di ieri ad Anzola dell’Emilia, l’ex comandante dei vigili urbani, il 57enne Giampiero Gualandi, ha sparato con la sua pistola d’ordinanza uccidendo una collega di 33 anni, attualmente in servizio a Sala Bolognese. Dopo l’omicidio l’assassiono è stato arrestato senza opporre resistenza.

La tragedia è avvenuta nella sede del Municipio e i carabinieri sono sul posto, insieme ai reparti della scientifica della Polizia per cercare di chiarire le ragioni e la dinamica del fatto. Una delle ipotesi che si stanno vagliando è quella di una relazione sentimentale tra i due. La zona del Municipio è stata completamente blindata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA