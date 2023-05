Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, maltempo Romagna: un morto a Forlì, 900 evacuati

Il maltempo continua a colpire sia l’Emilia Romagna che le Marche, con allagamenti che hanno colpito Riccione e Pesaro mettendo in difficoltà molti comuni. Anche a Senigallia si teme che possa esondare il Mise, e in molti comuni i sindaci hanno lanciato appelli alla popolazione a non uscire di casa. Le linee ferroviarie tra Riccione, dove è stata allagata la stazione, Faenza e Forlì, sono state bloccate e nella località romagnola sono già un migliaio le persone che sono state evacuate.

Per la giornata di domani sia a Bologna che in altri comuni della provincia, oltre che a Pesaro e Senigallia, le scuole resteranno chiuse. Sulle strade dell’appennino si sono verificate numerose frane e questo ne ha causato la chiusura. L’ondata di maltempo non si esaurirà prima di domani. Problemi anche al circuito di Imola con le acque del Santerno che hanno costretto ad abbandonare dei locali nei garage dell’autodromo. Da segnalare una vittima a Forlì e almeno 900 persone evacuate in tutta la regione, ancora falcidiata dalle piogge.

A scrutini effettuati sarà necessario attendere l’esito del secondo turno, quello del ballottaggio, che si terrà tra due settimane, per avere la certezza su quale coalizione avrà vinto queste amministrative. Il centrodestra ha conquistato nel primo turno 4 amministrazioni comunali dei capoluoghi di provincia, mentre il centrosinistra ne ha conquistato due.

Negli altri casi, compreso il comune di Pisa, dove è stato chiesto di riconteggiare le schede data la minima distanza con il 50% + 1, si dovrà ricorrere al secondo turno e in queste due settimane si avranno gli apparentamenti per cercare di recuperare i voti che sono andati nel primo turno a candidati ora esclusi. Imperia, dove si è confermato l’ex ministro Scajola, Latina, Treviso e Sondrio, sono andati al cdx, mentre il csx ha conquistato le amministrazioni comunali di Brescia e Teramo. Oltre a Pisa ballottaggi anche a Siena, Vicenza e Brindisi e nel capoluogo di regione, Ancona. A livello nazionale l’affluenza alle urne in questa tornata è stata circa del 3% inferiore a quella precedente.

Dopo la giornata di riposo il giro d’Italia è partito ieri per la decima tappa che ha portato i corridori da Scandiano a Viareggio per un totale di 196 chilometri.

Sul lungomare della città toscana famosa per il suo carnevale, il successo è stato colto in volata dal danese Magnus Cort Nielsen, che ha battuto un canadese, Derek Hee, e il primo degli italiani, De Marchi. Con questo successo il corridore danese è arrivato ad aver vinto tappe in tutti i grandi giri, Vuelta, Tour e Giro d’Italia. La corsa ha visto la fuga da lontano dei tre con il gruppo della maglia rosa, Thomas, che ha ridotto lo svantaggio a 46 secondi ma non è riuscito a riagganciare gli uomini in fuga.

Ultime notizie, incidente mortale ad una turista tedesca in Salento

Una turista tedesca di 62 anni di età è morta oggi sulla scogliera di Tricase, in Salento. La donna stava scendendo le scale per arrivare nella località balneare pugliese, quando è caduta ed ha sbattuto la testa. Il colpo è stato fatale e anche l’intervento dei soccorritori del 118, immediatamente allertati, è servito a salvarle la vita. Fino a questo momento non è certo che si tratti di una scivolata, in quanto potrebbe anche essere stata vittima di un malore.

Ultime notizie, scuole italiane: effetto covid fa tornare indietro di 20 anni

Da un’indagine realizzata da Iea Pirls, pubblicata nella giornata di ieri, è emerso che i bambini delle scuole elementari italiane leggono bene, e comprendono correttamente il senso di un testo. Lo studio, che si sofferma sugli studenti di 9 anni, quelli che frequentano la quarta elementare, sottolinea che i nostri alunni ottengono un punteggio medio superiore a quello medio internazionale di tutti i Paesi partecipanti e superiore al quello medio dei Paesi Ue.

C’è però un ma, è ed quello legato all‘effetto covid che ha inciso negativamente e che ha riportato indietro i risultati degli stessi studenti a quelli di 20 anni fa. In particolare, gli studenti del 2021 hanno ottenuto un risultato medio inferiore di 11 punti rispetto a quello di 5 anni fa, e ciò significa che sarebbero appunto in linea con quelli di 20 anni fa. Dall’indagine realizzata su 32 Paesi con dati sia del 2016 che del 2021, 21 Paesi hanno registrato risultati medi di lettura inferiori nel 2021, mentre in 8 nazioni non sono state registrate variazioni, e infine in 3 i risultati sono stati invece superiori.

Ultime notizie, sequestro record di cocaina a Gioia Tauro

Nella giornata di ieri si è verificato un sequestro record di cocaina nel porto calabrese di Gioia Tauro, quasi 3 tonnellate di droga. L’operazione è stata eseguita dai finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria e dai funzionari dell’Ufficio dogane che all’interno di due container provenienti dall’Ecuador e destinati all’Armenia attraverso la Georgia, hanno trovato 2.734 chili di cocaina purissima. Era stata stipata in dei container refrigerati e lunghi 12 metri, occultati poi in un carico di frutta composto da 78 tonnellate di banane.

“La sostanza stupefacente sequestrata – hanno fatto sapere le forze dell’ordine subito dopo il clamoroso ritrovamento – di qualità purissima e in perfetto stato di conservazione, avrebbe fruttato ai trafficanti un introito di oltre 800 milioni di euro. Anche in considerazione dell’ingente quantitativo di droga – si legge in un comunicato – per le operazioni di trasporto e la successiva distruzione sono stati impiegati oltre 30 militari specializzati della Guardia di finanza che hanno curato il dispositivo di sicurezza. Nei giorni antecedenti all’operazione, le complesse ed articolate attività di analisi di rischio e i riscontri fattuali sui migliaia di contenitori provenienti dal Sud America avevano consentito ai militari della Guardia di finanza e ai funzionari doganali di individuare ulteriori carichi di cocaina per un totale di 600 chilogrammi”.











