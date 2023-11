Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, maltempo Toscana: 3 morti e ospedali allagati

La tempesta “Ciaran” sta provocando molti danni in varie regioni italiane, dalla Liguria al veneto, alla Toscana, al Friuli Venezia Giulia. Vento e pioggia hanno causato la chiusura di scuole, parchi e cimiteri, proprio in questi giorni delle festività dei morti. Sopra i 1400 metri sulle alpi ci saranno delle nevicate e anche i fiumi diventano dei sorvegliati speciali. Prima di arrivare sull’Italia, la tempesta aveva colpito la Francia, con delle raffiche di vento a circa 170 chilometri orari con milioni di case nel nord del Paese che sono rimaste senza elettricità.

Allerta meteo Milano, fiume Seveso monitorato/ Il Lambro ha superato il livello di allarme

Le precipitazioni hanno raggiunto i 200 millimetri nel corso della giornata e sulla Liguria si sono verificate delle forti mareggiate. In veneto l’allerta meteo proseguirà anche nella giornata di domani. Ma è soprattutto la regione Toscana quella al momento più attenzionata dove purtroppo si sono verificati tre morti per il maltempo e dove tre ospedali si sono allagati. Attenzione massima sull’Arno che è in piena.

Sam Bankman-Fried condannato per frode, cospirazione e riciclaggio/ Re criptovalute rischia 100 anni

Ultime notizie, guerra Israele: Biden invoca una pausa

Non si placano le ostilità in Medio Oriente con la guerra fra Israele e Hamas che sta arrivando pericolosamente al suo primo mese di vita (confitto scoppiato il 7 ottobre). Ieri è tornato a parlare il presidente americano Joe Biden, che ha chiesto un cessate il fuoco: “necessaria una pausa nella guerra per fare uscire i prigionieri”. Al momento il numero di ostaggi in mano ad Hamas e ad altre fazioni palestinesi è salito a quota 242, e alla loro liberazione starebbero lavorando anche le forze speciali americane, inviate sul campo proprio per cercare di recuperare i prigionieri. E’ stato intanto nuovamente colpito il campo profughi di Jabalia a Gaza dopo un attacco deliberato da parte dell’aviazione israeliana, cosa che ha fatto indignare l’Alto Commissario dell’Onu per i diritti umani, che ha sottolineato come il bombardamento potrebbe rappresentare un crimine di Guerra: Francia, Spagna e Germania si dicono preoccupate.

Allerta meteo Toscana, attesa piena Arno/ Video, 3 morti e allagamenti “Dichiarato stato di emergenza”

L’Idf ha dichiarato di aver completato l’accerchiamento di Gaza City, e che in questa azione è rimasto ucciso un ufficiale dell’esercito. Hamas ha divulgato le notizie sul numero dei morti nella striscia di gaza che sarebbero in totale 9mila. Da parte dell’Egitto è arrivata la notizia che sarà permessa l’uscita di 7 mila stranieri. Blinken preme per evitare che si determini una escalation del conflitto in corso. I bombardamenti israeliani continuano sia nella zona nord della striscia di Gaza che verso le postazioni di Hezbollah in Libano. Da parte del Museo della Shoa di gerusalemme è partito un appello al mondo per “dichiarare guerra” all’antisemitismo.

Ultime notizie, 1,2 milioni di persone al buio in Francia per tempesta

In Francia circa 1,2 milioni di persone sono rimaste ieri al buio a causa della tempesta Ciaran che ha sterzato il nord ovest del Paese. Si sono verificate raffiche di vento fino a 170 km/h che hanno causato danni a numerose strutture tra cui quelle dell’elettricità, così come annunciato dal gestore della rete Enedis “La tempesta Ciaran ha causato gravi danni alla rete pubblica di distribuzione elettrica nel nord-ovest del Paese”. In totale, coem si legge su TgCom24.it, sono state più di 780mila le case isolate che si trovano in Bretagna.

La tempesta Ciaran ha causato anche la morte di un camionista nel dipartimento dell’Aisne, nord della Francia, dopo che un albero caduto a causa del maltempo gli è finito addosso. Il ministro dei Trasporti francese, Clement Beaune, parlando con l’emittente radiotelevisiva France info, ha fatto sapere che: “Ci sono dei divieti alla circolazione che restano”. Numerose le case evacuate sull’isola di Jersey, nel canale della Manica e gli interventi dei pompieri sono stati svariati nelle ultime ore.

Ultime notizie, allerta rossa in Veneto e Friuli

Nuova pesante ondata di maltempo in Italia, ed in particolare in Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove l’allerta diramata di protezione civile è stata ieri di colore rosso. A causa dei fenomeni atmosferici previsti, a cominciare da temporali violenti e forte raffiche di vento (fenomeni tra l’altro collegati alla suddetta tempesta Ciaran), le scuole in Friuli sono rimaste chiuse ad eccezione della provincia di Trieste.

Il maltempo ha riguardato anche altre regioni, come ad esempio il nord della Toscana, e insisterà anche per la giornata odierna, soprattutto nelle regioni del centro sud e sulle due isole maggiori. Si tratta di un periodo di maltempo e molto perturbato che proseguirà anche nel weekend che inizierà domani, 4 e 5 novembre, quando giungerà sul nostro Paese un’altra perturbazione, già la numero 3 di questo mese di novembre appena cominciato.

Ultime notizie, il ritiro di Sinner a Parigi Bercy

Il tennista italiano, dopo aver vinto il suo incontro del secondo turno del torneo ATP di Parigi Bercy contro McDonald ha rinunciato a giocare il turno successivo dove avrebbe dovuto affrontare De Minaur. Il ritiro è dovuto all’orario di gioco previsto per questo incontro, le ore 17.00 di oggi, con nemmeno 12 ore di riposo per il tennista azzurro, che aveva terminato quello precedente quasi alle 3.00 di notte dopo averlo iniziato a mezzanotte di ieri.

Ultime notizie, il mercato della telefonia vede l’addio alle tariffe scontate

Gli utenti che fino a questo momento usufruivano delle tariffe scontate per passare ad un altro operatore, dovranno dire addio a questa possibilità. Infatti il DDL Concorrenza che è in esame presso la commissione del Senato, è stato corretto con due emendamenti che in pratica mettono al bando questa possibilità. Dai gruppi di opposizione e da parte dell’industria, questa mossa viene ritenuta negativa per lo sviluppo del sistema. Questa tipologia di offerte, note come “operator attack” è stata molto usata negli anni da operatori come Vodafone, Wind Tre e Tim.

Ultime notizie, una donna accoltellata a Monopoli

Una donna 35enne è stata accoltellata a Monopoli, in provincia di Bari. A colpirla, con trenta fendenti, potrebbe essere stato l’ex compagno, che aveva tentato la fuga ed ora viene interrogato dalle forze dell’ordine che lo hanno ripreso. In precedenza la donna, che si trova ricoverata in gravi condizioni presso il Policlinico di Bari, lo aveva già denunciato. L’accoltellamento è avvenuto mentre la 35enne si stava recando al lavoro, davanti alla propria casa.











