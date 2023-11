Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, maltempo Toscana: 7 morti e due dispersi. Oggi arriva il Ciclone Debi

Una nuova giornata di allerta meteo quella di ieri in Italia, dove purtroppo si sono anche verificati dei morti. Il bilancio è di 7 persone hanno perso la vita più altri due dispersi. Si è verificata anche la piena dell’Arno, che è comunque passato da Firenze senza creare troppi problemi.

Numerose le zone allagate della regione, dove anche gli ospedali hanno visto entrare l’acqua al piano terra, situazione comunque tornata alla normalità nel giro di poche ore. Disagi sono stati segnalati anche in altre regioni, a cominciare dal Veneto, dove un vigile del fuoco di Belluno risulta essere disperso e dove i danni sono stati diversi, per via tra l’altro di un’allerta rossa che era stata diramata già dalla giornata di giovedì. Dopo una breve tregua oggi è attesa una nuova perturbazione sull’Italia, la terza di questo mese, con il maltempo che perdurerà sulla nostra nazione fino a domani. Si tratta di preciso del Ciclone Debi che dovrebbe colpire inizialmente le regioni del Nord, a cominciare dalla Lombardia.

Ultime notizie, le nuove parole del fratello di Saman

Torna a parlare in udienza il fratello di Saman Abbas, la 18enne ragazza pakistana uccisa a Novellara due anni fa. Ali Heider, nella sua testimonianza davanti ai magistrati, come scrive TgCom24.it, ha spiegato di essere “cresciuto come la mia famiglia, ma adesso mi sento italiano”.

Gli inquirenti hanno chiesto al fratello di Saman come mai mandò la foto della sorella che baciava il fidanzato (mai accolto dalla famiglia), e il ragazzo ha risposto dicendo: “Da piccolo i miei genitori mi hanno insegnato che non si poteva fare amicizia con le ragazze, era vietato, e per questo ho mandato la foto del bacio di Saman ai miei parenti. In quel momento avevo la loro stessa mentalità, per me era una cosa sbagliata”. Ali Heider si sente oggi una persona diversa: “Ma ora tutto è cambiato, da quando sono in comunità. Mi sento di essere italiano. Per come penso ora, hanno fatto una cosa sbagliatissima”.

Ultime notizie, terrorista del Bangladesh arrestato a Genova

Un cittadino del Bangladesh è stato arrestato nella mattinata di ieri in quel di Genova. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. L’uomo, un operaio che lavora presso i cantieri edili del porto, è stato fermato dalla Digos di Genova in collaborazione con la direzione centrale della polizia di prevenzione, ed è considerato un fondamentalista vicino agli ambienti di Al Qaeda.

Di preciso le indagini hanno appurato “l’effettiva adesione dell’arrestato all’organizzazione terroristica pakistana denominata Tehrik-e Taliban Pakistsan”, associata appunto al noto gruppo terroristico con sede in Afghanistan. Il cittadino, secondo chi indaga, si sarebbe “istruito” online e ed era nel mirino degli inquirenti dal 2021: era pronto ad agire e anche al martirio.

