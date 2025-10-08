Le ultime notizie di oggi le apriamo con le manifestazioni Pro Pal non autorizzate a Bologna e a Torino: scontri fra manifestanti e polizia

Le ultime notizie di oggi con le manifestazioni Pro Pal non autorizzate avvenute ieri sera, in occasione dell’anniversario del 7 ottobre 2023, quando è scoppiata la guerra in Medioriente.

Numerosi manifestanti sono scesi in piazza a Bologna, obbligando l’intervento delle forze dell’ordine e non sono mancati i momenti di alta tensione. Anche a Torino i Pro Pal sono scesi in piazza, con un corteo partito da piazza Castello.

Ultime notizie, Ilaria Salis è salva

È “salva” Ilaria Salis. L’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha infatti mantenuto la sua immunità dopo che ieri la plenaria di Strasburgo ha votato in suo favore. In totale sono stati 306 i voti favorevoli contro i 305 contrari, quindi un solo voto di maggioranza, tenendo conto anche dei 17 astenuti. Il voto era segreto, ma alla fine Ilaria Salis ha mantenuto la propria immunità, superando la mozione che era stata presentata dall’Ungheria, che chiedeva all’UE di eliminare la sua “protezione”, così da processarla in patria per il famoso pestaggio avvenuto anni fa.

Soddisfatta, ovviamente, la stessa Ilaria Salis, che dopo il voto favorevole ha parlato di “vittoria della democrazia e dell’antifascismo”, aggiungendo inoltre che il suo successo dimostra che la “resistenza funziona” e che le forze autoritarie possono invece essere sconfitte. In ogni caso, anche dopo la vittoria, la lotta di Ilaria Salis “non è ancora finita”, in quanto, a suo modo di vedere, “lottare è essenziale” per difendere tutti gli antifascisti che hanno “sfidato l’autoritarismo”.

Ultime notizie, italiana morta a Formentera: nessuna morte violenta

Non sarebbe stata uccisa Luisa Asteggiano, la 45enne italiana trovata senza vita nei giorni scorsi a Formentera. Lo riferisce TgCom24.it, citando fonti investigative e, precisamente, la Guardia Civil, che ha fatto sapere che la donna non sarebbe deceduta a seguito di una morte violenta. Serviranno quindi ulteriori esami per cercare di comprendere le cause del decesso, ma in ogni caso non sembrerebbe trattarsi di un omicidio. Subito dopo la morte “sospetta”, le autorità spagnole avevano fermato il 51enne Ivan Sauna, compagno della vittima, ma lo stesso è stato rimesso in libertà subito dopo l’esito dell’autopsia e l’interrogatorio.

I legali dell’uomo, del resto, hanno sempre parlato di ferite ritrovate sul corpo della 45enne italiana, compatibili con quelle di un incidente domestico, aggiungendo inoltre che la vittima stava attraversando una fase depressiva acuta a causa dell’allontanamento del figlio, che la stessa riteneva ingiusto. I due erano stati separati dal giudice a causa di problemi pregressi della vittima – precisa ancora il legale di Sauna – che non è da escludere possano averne causato la morte.

Ultime notizie, omicidio Cinzia Pinna: Ragnedda in ospedale

È stato ricoverato in ospedale Emanuele Ragnedda, l’imprenditore vinicolo accusato di aver ucciso la 33enne Cinzia Pinna a Palau. L’uomo, come riferisce TgCom24.it, si trova attualmente nel nosocomio di Sassari dopo aver tentato il suicidio. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ansa, precisando che il presunto assassino sarebbe stato ritrovato con dei segni al collo che fanno pensare a un tentativo di gesto estremo. Secondo alcune indiscrezioni circolanti, pare che Ragnedda sia stato trovato in cella in un atteggiamento delirante, con segni al collo; di conseguenza si è optato per il ricovero, temendo il peggio. In attesa che si faccia chiarezza su questo aspetto, continuano le indagini sull’omicidio, con gli inquirenti che, ricordiamo, non sembrano credere alla versione di Ragnedda, il quale ha raccontato di essersi difeso la sera dell’omicidio, temendo per la propria incolumità.

Si vuole anche cercare di capire quale sia stato il ruolo degli altri due indagati, la compagna dell’imprenditore e un 26enne di Milano, che forse potrebbero aver aiutato Ragnedda a ripulire la scena del crimine e magari a occultare il cadavere: per entrambi le accuse sono quelle di favoreggiamento. A riguardo, nelle prossime ore, gli specialisti del Ris di Cagliari dovrebbero tornare a fare visita nella tenuta di Ragnedda per appurare eventuali altri indizi. Secondo chi indaga, il piano originale dell’imprenditore sarebbe stato quello di gettare il corpo di Cinzia Pinna, senza vita, forse dalla scogliera di Capo Ferro, a Porto Cervo, una zona decisamente impervia della splendida località della Costa Smeralda, caratterizzata da scogli e da un faro: se fosse finito in acqua, probabilmente il corpo della 33enne non sarebbe stato più ritrovato.

Ultime notizie, tre fisici vincono il Nobel 2025 per la fisica

Tre fisici sono stati insigniti del premio Nobel per il 2025. Si tratta di un inglese, John Clarke, un francese, Michel Devoret e un americano, che hanno eseguito degli studi sul mondo subatomico e sulle sue particelle, abbinandoli alla possibilità di realizzazione di computer quantistici. Un fenomeno, quello del tunneling quantistico che è molto importante e sul quale si basano molte tecnologie digitali di uso comune in tutto il mondo.



Ultime notizie, in Francia si profilano le dimissioni di Macron

Grave crisi in Francia dopo le dimissioni del governo in carica durato un solo giorno con Macron che ha accettato le dimissioni presentate da Lecornou che aveva presentato una lista praticamente identica a quella che era stata presentata nello scorso mese di settembre da Bayrou ed era stata bocciata.

Ora all’orizzonte si profilano anche le dimissioni del presidente Macron che sono richieste a gran voce dai suoi avversari politici Le Pen e Melenchon, mentre l’ex premier Attal nel corso di una conversazione con i giornalisti che gli chiedevano un’opinione sulla situazione ha dichiarato di non capire più Macron, esprimendo molta amarezza per la fine di questa avventura collettiva.

Ultime notizie, in Germania, accoltellata davanti alla propria abitazione una sindaca dell’Spd

A Herdecke in Westfalia, la sindaca dell’Spd, Iris Stalzer è stata accoltellata davanti a casa e si trova in gravi condizioni in ospedale. La donna è stata colpita con 3 coltellate sia alla schiena che allo stomaco.

Per garantire maggiore sicurezza al figlio della donna la polizia lo ha portato via. Herdecke è una piccola città tedesca e la 57enne esponente dell’Spd è stata eletta da poco alla carica di sindaca. A trovare la donna sanguinante sono stati i due figli adolescenti e dai primi riscontri pare che l’accoltellamento sia stato opera di più persone.