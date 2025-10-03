Le ultime notizie le apriamo con le manifestazioni Pro Pal che si sono tenute ieri in tutta Italia e che hanno provocato grandi disagi, la situazione

Le ultime notizie le apriamo con la mobilitazione di massa delle scorse ore. Nella giornata di ieri si sono verificate numerose proteste Pro Pal in tutta Italia, con migliaia di manifestanti che sono scesi in piazza a sostegno della Global Sumud Flotilla, la spedizione che avrebbe voluto portare aiuti umanitari a Gaza ma che ieri è stata intercettata dall’esercito israeliano. Si sono verificati numerosi disagi come ad esempio a Napoli, dove sono stati occupati i binari della stazione centrale, con tanto di interruzione del traffico. Manifestazioni anche a Roma, dove diversi disagi si sono verificati in centro, con un corteo di circa 10mila persone.

Omicidio Paupisi/ Prof del figlio di Salvatore Ocone: “Nei suoi occhi avevo notato tanta sofferenza...”

Difficoltà anche a Milano, vicino alla stazione Cadorna, mentre gli studenti della Statale hanno occupato l’università, in vista poi dello sciopero generale di oggi. Proteste anche a Torino, dove è stata fermata la tangenziale Sud, mentre a Bologna manifestazioni all’università, sempre in favore della Flotilla. Nel capoluogo emiliano si sono tenuti anche degli scontri con le forze dell’ordine dopo che gli studenti hanno tentato di bloccare la stazione centrale. Intanto il vice presidente del consiglio e ministro degli esteri, Tajani, ha fatto sapere che il governo sta valutando sanzioni commerciali contro Israele, mentre la Camera ha approvato con 182 voti a favore la risoluzione per sostenere l’iniziativa di pace degli Usa.

Sciopero generale oggi, 3 ottobre 2025/ Info e orari: treni, mezzi pubblici, scuole, ospedali…

Ultime notizie, spedizione della Flotilla intercettata da Israele

Il sogno della spedizione Flotilla di portare gli aiuti umanitari a Gaza e nel contempo il proprio sostegno ai poveretti che sono rimasti senza nulla, è terminato. Nella giornata di ieri le barche militari israeliane hanno intercettato le imbarcazioni della Flotilla, bloccando loro l’arrivo a Gaza.

Tutti gli “spedizionieri” sono stati fermati e a breve cominceranno il rimpatrio nelle loro terre natali, compresi gli italiani. L’Idf, l’esercito israeliano, ha fatto sapere che sono tutti sani e salvi, aggiungendo che “La provocazione di Hamas-Flotilla è finita” e specificando che nessuno ha “forzato il blocco navale israeliano”.

ATTENTATO A MANCHESTER/ Yom Kippur, l'espiazione (e il sangue) voluti da un maledetto pregiudizio

Ultime notizie, tre morti a Manchester dopo attentato

Un grave attentato è avvenuto presso la sinagoga di Manchester. Nel giorno dello Yom Kippur, fra le principali celebrazioni ebraiche, un uomo ha prima investito alcune persone con un’auto, per poi accoltellarne altre. Il bilancio è stato di due persone che hanno perso la vita più altre tre ferite gravi. Alla fine l’aggressore, che sembrava indossasse una cintura esplosiva, è stato neutralizzato dagli agenti.

Le forze dell’ordine in tenuta speciale hanno infatti intimato allo stesso di restare fermo a terra, ma questi ha sfidato la polizia rialzandosi e alla fine è stato colpito a morte. La notizia dell’attentato a Manchester ha fatto il giro del mondo ed ha sconvolto la comunità ebraica, già negli ultimi due anni spesso e volentieri nel mirino dei fanatici dopo che è scoppiata la guerra a Gaza nell’ottobre del 2023.

Ultime notizie, grave incidente sull’Aurelia

E’ pesantissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri mattina, poco dopo le ore 9:00, sulla statale Aurelio, vicino a Grosseto (Toscana). Due persone sono morte dopo che un pulmino a nove posti si è scontrato con un furgoncino che trasportava turisti originari dell’Asia. L’impatto sarebbe stato devastante al punto che subito dopo il contatto sarebbero morte tre persone all’istante.

I feriti invece sono stati in totale cinque, fra cui anche due bambini: tutti sono stati trasporti con l’elicottero presso l’ospedale di Siena, Grosseto e Careggi di Firenze, e al momento non è ben chiaro quali siano le loro condizioni fisiche. Sul posto sono intervenuto anche i vigili del fuoco e la strada è stata chiusa per ore per favorire le operazioni di soccorso, i rilievi e il ripristino del manto stradale, causando diversi disagi alla circolazione locale.



Ultime notizie, lo sciopero generale per Gaza

Lo sciopero generale proclamato dai sindacati per Gaza è stato dichiarato illegittimo dal Garante a causa del mancato preavviso nei termini prescritti dalla legge. I trasporti di oggi sono a rischio anche se sono comunque previste delle fasce di garanzia.

La Cgil ha riconfermato, per bocca del segretario Landini, lo sciopero dichiarato a sostegno della “Flotilla”, preannunciando il ricorso contro la decisione presa dalla Commissione di Garanzia.

Ultime notizie, mamma e neonata travolte sulle strisce a Vicenza

Un incidente stradale avvenuto a Vicenza ha coinvolto una mamma di 36 anni e la sua figlia neonata che si trovava in carrozzina, mentre stavano attraversando sulle strisce. La donna si trova ricoverata in ospedale in gravissime condizioni ed anche la neonata è rimasta ferita con un trauma cranico. L’urto ha scaraventato la donna sul parabrezza del furgoncino. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 e i vigili urbani stanno cercando di chiarirne le cause.