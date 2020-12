Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Manovra, Camera approva con 298 sì (28 dicembre 2020)

La manovra per il 2021 da 40 miliardi, arrivata tardi in Parlamento, è stata approvata alla Camera dei Deputati con 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Il premier Giuseppe Conte era presente in Aula per il voto finale. Oggi il testo passerà in Senato per il via libera definitivo entro il 30 dicembre, quindi ci sono ancora pochi giorni a disposizione per evitare l’esercizio provvisorio. Non ci sarà comunque una discussione vera e propria, perché i senatori non potranno cambiare il testo della legge di Bilancio, che di fatto è blindato, visto che ogni modifica riporterebbe il provvedimento alla Camera, ma i tempi sono strettissimi. La manovra va chiusa entro l’anno per entrare in vigore il 1° gennaio 20201. Le dieci misure più importanti sono: assegno unico per i figli, taglio del cuneo fiscale, più risorse a sanità e scuola, Cig Covid e divieto di licenziamento fino a marzo, sostegni per il Sud, sgravi per chi assume giovani e donne, Iscro per autonomi (nuova Cig), Ecobonus 110% prolungato fino al 2021, fondi alle imprese per la digitalizzazione, proroga di Ape sociale e Opzione donna.

Ultime notizie: coronavirus, il bollettino di ieri

Il bollettino di ieri dell’epidemia Covid in Italia è di 59.879 tamponi effettuati, con 8.913 nuovi casi. Il rapporto di contagio continua a salire, arrivando al 14,88% con un aumento di circa il 2% rispetto ai dati di ieri. I decessi sono stati 305, numero che comprende anche i 7 morti del giorno precedente della provincia di Bolzano che sono stati segnati nel report di ieri, facendo registrare un aumento dei decessi rispetto al giorno precedente. Il numero dei pazienti in terapia intensiva resta invariato, mentre sono in aumento di 259 unità i ricoveri nei reparti covid. Nel conteggio su base regionale il Veneto ne ha fatto registrare 3.337, seguito dall’Emilia Romagna con 1.283 e dal Lazio con 977.

Ultime notizie: Vaccine Day, prime vaccinazioni in Italia

I primi italiani a essere stati vaccinati nel giorno del Vaccine Day sono stati ieri mattina i medici e infermieri dello Spallanzani di Roma. La prima in assoluto a essere vaccinata è stata una infermiera, Claudia Alivernini, che ha invitato tutte le persone a sottoporsi alla vaccinazione. Nel nostro paese fino a questo momento sono state consegnate 9.750 dosi. Le vaccinazioni sono state eseguite in tutta Italia e seppur con grande soddisfazione per la partenza della campagna di vaccinazione, il ministro Speranza continua ad avvertire tutti i cittadini riguardo la necessità di non abbassare la guardia. Anche il premier Giuseppe Conte ha parlato di una data fondamentale che resterà impressa nella memoria di tutti. Il Pontefice ha chiesto che questa opportunità di vaccinarsi sia per tutte le persone.

Ultime notizie: da oggi tutta Italia in zona arancione

Da oggi e per i prossimi 3 giorni il nostro paese torna ad essere una zona arancione, con riapertura dei negozi. Bar e ristoranti potranno effettuare le consegne a domicilio e l’asporto. Resta però il coprifuoco che scatta tutti i giorni alle 22.00. Per quanto riguarda la riapertura delle scuole si conferma l’ipotesi del 7 gennaio, con le superiori che dovrebbero avere almeno il 50% degli studenti in presenza.

Ultime notizie: controlli zona rossa a Santo Stefano

Il ministero dell’Interno ha resi noti i dati relativi ai controlli effettuati dalle forze dell’ordine nella giornata di ieri, Santo Stefano. In totale sono state controllate oltre 64mila persone e sono state emesse 969 persone, con denuncia per 8. Per quanto riguarda le attività commerciali i controlli sono stati 11.594 e 5 negozi hanno subito il provvedimento di chiusura dell’attività, mentre 30 titolari hanno subito una sanzione pecuniaria.

Ultime notizie: ancora pieno inverno per l’Italia

Tutta l’Italia è sotto la morsa del maltempo e specialmente nelle regioni del nord è tornata a cadere abbondante la neve, mentre al sud ci sono state molte mareggiate che hanno flagellato le coste con forti venti. Nei prossimi giorni la situazione meteorologica sarà ancora molto difficile ed eventuali miglioramenti si potranno avere solo dopo capodanno.



