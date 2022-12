Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Manovra: Corte dei Conti contro misure contanti e Pos

A pochi giorni dall’approvazione della nuova manovra di bilancio, la prima del governo Giorgia meloni, arrivano le critiche, a cominciare da quelle del presidente di Confindustria, Bonomi, che ha esternato il suo disappunto spiegando: “Manca una visione su quanto sta accadendo”. Il ministro dell’economia in quota Lega, Giorgetti, ha però voluto difendere la legge di bilancio, ribadendo: “Sostenibilità dei conti. Taglio delle pensioni doloroso ma necessario”. Da segnalare anche quanto segnalato dalla Corte dei Conti, che avrebbe acceso i fari su alcuni aspetti della legge di bilancio a suo modo di vedere non coerenti con il Piano di resilienza, ed in particolare: “Misure contanti e pos incoerenti con il Pnrr”.

Nella giornata di ieri sono stati resi pubblici i dati sul covid del consueto monitoraggio settimanale dell’Iss. Le notizie che giungono sono in chiaro/scuro visto che, se da una parte il contagio sembrerebbe essersi in parte arrestato rispetto a sette giorni fa, dall’altra sono aumentate le ospedalizzazioni. Partiamo dall’incidenza dei casi covid ogni 100mila abitanti, scesa leggermente, da 386 di sette giorni fa agli attuali 388.

«La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti – spiega a riguardo l’Iss – è la fascia d’età 50-59 anni con un’incidenza pari a 496 casi per 100.000 abitanti, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente. In diminuzione l’incidenza settimanale in tutte le fasce di età sotto i 50 anni e nella popolazione di età 60-69 anni. L’età mediana alla diagnosi è di 54 anni, stabile rispetto alle settimane precedenti». In calo anche l’Rt, l’indice di trasmissibilità, passato da 1.14 a 1.04, ma sono aumentati i ricoveri, come detto sopra, passanti dal 12% in area medica all’attuale 13.3%, e dal 2.5% in terapia intensiva, al 3.2%.

Ultime notizie, attentato all’ambasciata italiana ad Atene

Nella notte fra giovedì 1 e venerdì 2 dicembre si è verificato un attentato all’Ambasciata italiana ad Atene, e precisamente un rogo all’auto del Primo Consigliere Susanna Schlein, sorella dell’esponente del Pd Elly Schlein. L’auto si trovava vicino ad un condominio ed è andata completamente distrutta dopo essere stata data alle fiamme. Le autorità, scattate le indagini, hanno individuato una bomba molotov con una miccia mezza esaurita, e non è da escludere che sia stata “l’innesco” che ha fatto esplodere il mezzo.

Il ministro degli esteri Tajani, attraverso Twitter ha espresso vicinanza a Susanna Schlein: “Attentato contro il Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia in Grecia. Ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà. Oggi sarò ad Atene per incontrare il Primo Ministro Mitsotakis. Visiterò l’Ambasciata d’Italia”. Così invece il premier Giorgia Meloni attraverso una nota: “Esprimo la vicinanza mia personale e del Governo italiano al Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia ad Atene, Susanna Schlein, e la profonda preoccupazione per l’attentato che l’ha colpita, di probabile matrice anarchica. Seguo la vicenda con la massima attenzione, anche tramite il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi in visita ad Atene”.

Ultime notizie Casamicciola: 1.000 persone evacuate da zona rossa

E’ stato esternato da parte del commissario per Casamicciola, Giovanni Legnini, il piano d’emergenza a seguito della devastante frana che ha causato 11 vittime e un disperso. Gli sfollati, più di 1.100 persone, saranno ospitati negli alberghi, nelle palestre attrezzate e nel Palazzetto dello Sport di Ischia. “Non ci sarà un allontanamento coattivo delle persone, sono loro che dovranno spostarsi”, ha aggiunto Legnini. Il bilancio degli abitanti costretti a lasciare le proprie case potrebbe salire a 1.300, tenendo conto anche di coloro la cui casa non è stata danneggiata ma che vivono in una zona rischiosa.

Il commissario Legnini sottolinea quanto sia importante rispettare l’ordinanza, e si dice convinto che i residenti di Ischia lo faranno: “Sono fiducioso che la stragrande maggioranza delle persone vi si atterrà, parliamo della loro sicurezza. Non si tratta di nessuna deportazione”. Infine ha spiegato: “Le persone andranno in albergo, ma torneranno alle loro case una volta cessato l’allarme. Facciamo un passo alla volta, agiamo in base al principio di precauzione finalizzato a evitare rischi”.

Ultime notizie, la situazione settimanale della pandemia da Covid 19

Il Ministero della Salute ha emesso il consueto rapporto settimanale riguardante i numeri del covid 19 dal quale si evince che la pandemia è nel “plateau”, con l’Rt che sale ancora mentre i numeri relativi all’incidenza sono stabili. I dati dei ricoveri presentano dei lievi aumenti ma sono comunque in un range di stabilità. Questa situazione potrebbe portare ad una diminuzione dei casi a partire dalla prossima settimana, ma restano sempre presenti due incognite rappresentate dalla circolazione dell’influenza che avviene in contemporanea, e dall’incremento del freddo su tutto il nostro Paese.

Ultime notizie, individuato il colpevole della morte di Rebellin

E’ un autista tedesco di 62 anni il responsabile della morte del ciclista italiano Davide Rebellin. All’uomo in passato era stata anche tolta la patente di guida perché trovato al volante in stato di ebbrezza. Secondo le prime notizie l’autista dopo l’urto con Rebellin si è fermato per vedere gli eventuali danni che aveva riportato il suo tir. E poi si è dato alla fuga. Il colpevole è stato rintracciato dai carabinieri ma rimane a piede libero in quanto in Germania non è previsto il reato di omicidio stradale come in Italia.

Per riuscire a scovare il colpevole gli investigatori hanno utilizzato le telecamere, prima riducendo le targhe ad una possibile “rosa” e poi, grazie anche a varie testimonianze è stato possibile individuare il responsabile. Gli inquirenti stanno ancora esaminando la dinamica dell’incidente in modo da capire in dettaglio quanto accaduto sulla strada. Le accuse che riguardano il 62enne autotrasportatore tedesco sono quelle di omicidio stradale abbinato al mancato soccorso.

Ultime notizie, le news sulla guerra Ucraina – Russia

Dopo che il presidente degli Stati Uniti, Biden si era dichiarato pronto a incontrare il suo omologo Putin, la risposta del leader russo è stata negativa affermando che non ci sarà nessun vertice. Intanto sul terreno continuano gli attacchi. Biden aveva espresso la sua posizione nel corso della conferenza stampa che aveva seguito l’incontro con il presidente francese Macron, ponendo come pregiudiziale il ritiro delle truppe russe, che Putin non intende osservare, per cui le possibilità di trattative bilaterali sono inesistenti. Nello stesso momento la Russia ha chiesto che gli Stati uniti riconoscano l’annessione che la stessa ha fatto di alcuni stati dell’Ucraina.

Ultime notizie, ponte crollato in Toscana

Un ponte che collegava gli abitati di Canneto e Monteverdi Marittimo è crollato di netto, senza causare morti o feriti in quanto al momento del crollo sulla strada non transitavano mezzi di trasporto. Il crollo è avvenuto alle 20.30 di ieri e ora la zona è stata messa in sicurezza per impedire incidenti. Secondo il sindaco di Monteverdi Marittimo la situazione poteva essere molto più drammatica.

Ultime notizie, i mondiali di calcio in Qatar

Ai mondiali di calcio in corso di svolgimento in Qatar continuano le sorprese anche nell’ultimo giorno della fase a gironi. La Corea del Sud infatti ha battuto per 2 – 1 il Portogallo di Cristiano Ronaldo qualificandosi per la fase successiva ad eliminazione diretta. Nonostante la sconfitta la formazione portoghese si è qualificata mentre sono rimasti esclusi sia l’Uruguay che il Ghana nonostante il successo della squadra sudamericana.











