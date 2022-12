Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Manovra, critiche di Bankitalia: “Misure incerte”

E’ una bocciatura senza mezzi termini quella di Bankitalia nei confronti della manovra del governo Meloni. Secondo la Banca italiana, “l’introduzione del reddito di cittadinanza ha rappresentato una tappa significativa nell’ammodernamento del welfare del nostro Paese”, le parole del capo del Servizio struttura economica della Banca d’Italia, Fabrizio Balassone, in audizione alla Camera. “Secondo l’Inps – ha continuato, come si legge su TgCom24.it -, senza reddito di cittadinanza nel 2020 ci sarebbero stati un milione di individui poveri in più. L’attuale assetto della misura non manca di aspetti critici ma con la riforma c’è il rischio di un aumento della povertà”.

DAL CARCERE/ "Sei pillole di Spirito per scoprire che anche noi siamo amati"

Bankitalia ha criticato anche la misura sul Pos e i contanti: “Con riferimento agli oneri legati alle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici è opportuno ricordare che anche il contante ha costi legati alla sicurezza (come quelli connessi con furti, trasporto valori, assicurazione). Nostre stime relative al 2016 indicano che, per gli esercenti, il costo del contante in percentuale dell’importo della transazione è superiore a quello delle carte di debito e credito”. Quindi viene sottolineato: “L’Upb conferma una valutazione positiva sull’impegno, ribadito con la manovra, a ridurre il rapporto tra debito pubblico e il Pil”, evidenziando perchè che nella legge di bilancio “sono presenti alcune misure le cui quantificazioni risultano piuttosto incerte”.

Scarlattina, casi in aumento in Italia/ "Circola parecchio ma non ci sono allarmi"

Ultime notizie, Giorgia Meloni al festival delle Regioni di Milano

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuto nella giornata di ieri in occasione del festival delle Regioni in corso in quel di Milano. Tanti gli argomenti trattati dalla stessa premier, a cominciare dal problema delle bollette e del caro energia: “Il Next generation Eu è evidente a tutti che non è più sufficiente – le parole della leader di Fratelli d’Italia in collegamento video – non poteva tenere in considerazione l’impatto della guerra in Ucraina ha avuto sulle nostre economie. Bisogna fare di più oggi a livello Ue, partendo dal caro energia”.

Lady Gaga, 21 anni per l'uomo che ha sparato al dogsitter/ Ha patteggiato la condanna

Il festival delle Regioni e delle provincie autonome, denominato “L’Italia delle Regioni”, si concluderà nella giornata di oggi, 6 dicembre, fra Milano e Monza. L’evento è organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per valorizzare la ricchezza e la specificità dei territori italiani e vede diversi interventi di prestigio come quello del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, quello di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, e quello del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Massimiliano Fedriga.

Ultime notizie, Zelensky uomo dell’anno per il Financial Times

Zelensky è stato nominato uomo dell’anno dal Financial Times. A riportarlo è stato lo stesso quotidiano della Gran Bretagna attraverso la sua edizione online, nella giornata di ieri. La scelta di assegnare l’appellativo di “Persona dell’anno” al presidente ucraino la si deve per la “straordinaria dimostrazione di leadership e forza d’animo” dello stesso Zelensky, definito “un Churchill per l’era dei social media”. Intervistato dallo stesso Financial Times, il massimo rappresentante del popolo ucraino ha spiegato di essere “più responsabile che coraggioso – si legge su SkyTg24.it – odio deludere le persone”.

E poi: “Voglio solo catturare una carpa nel fiume Dnipro”. Per il Financial Times Zelensky “incarna la resilienza del suo popolo ed è diventato un portabandiera della democrazia liberale”. Zelensky, lo scorso mese di maggio, era stato votato dai lettori del Times, rivista d’oltre oceano, come “persona più influente dell’anno”. Il presidente aveva ottenuto lo scettro grazie a 3 milioni e 300mila voti dei lettori, superando Elon Musk, numero uno di Twitter, e il premier britannico Boris Johnson. Al quarto posto si era invece piazzata la categoria degli operatori sanitari mentre al quinto il presidente americano Joe Biden.

Ultime notizie, ancora una morte sul lavoro

Un operaio trentenne è morto a Borgo Panigale, in provincia di Bologna, a seguito di una caduta dal tetto di un capannone all’interno di un’azienda che opera nel settore del commercio degli pneumatici. La caduta è stata da una altezza di circa 10 metri attraverso un lucernario mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione della copertura dello stesso capannone.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati sia i mezzi di soccorso, che hanno potuto soltanto constatare la morte del giocane, che le forze dell’ordine per indagare sulle cause dell’incidente. L’area dove è avvenuta la caduta è ora sotto sequestro e si stanno verificando le misure di sicurezza.

Ultime notizie, 4 dispersi per l’affondamento di un barchino nei pressi di Lampedusa

Un barchino è affondato mentre si stava avvicinando a Lampedusa e le quattro persone che erano a bordo, due dei quali bambini, risultano ora dispersi. E’ l’ennesimo incidente del mare che fa proseguire una catena piena di naufragi e di morti. Altre 32 persone sono invece state salvate in mare da una motovedetta della Guardia Costiera italiana. Anche venerdì scorso erano risultati dispersi tre migranti.

Il barchino è stato avvistato nella notte ma durante la manovra di avvicinamento la carretta del mare si è rovesciata e tutte le persone che erano a bordo sono cadute in mare. Alcuni naufraghi sono in condizioni critiche e in ipotermia ed uno è stato rianimato una volta portato sul molo del porto di Lampedusa.

Ultime notizie, il mondiale in Qatar

Nella gara delle 16.00 di ieri è stato necessario ricorrere ai rigori per decretare la squadra che otteneva il passaggio ai quarti di finale ed alla fine è stata la Croazia a vincere con il portiere Livakovic che ha parato 3 dei 5 rigori calciati dai giapponesi. Nei tempi regolamentari il risultato sul campo era stato di 1 – 1 con il Giappone in vantaggio per primo con Maeda e la Croazia che è riuscita a pareggiare con una rete dell’ex interista Perisic. Nessuna rete nei supplementari e quindi il ricorso ai rigori. Nei quarti la Croazia affronterà il Brasile che ha battuto la Corea del Sud 4 a 1.

Ultime notizie, ragazzina uccisa in una scuola a colpi di coltello in Germania

Illerkirchberg, località che si trova a sud di Ulm nello stato del Baden-Wuettenberg è stato il teatro dell’uccisione di una ragazzina all’interno di una scuola da parte di un uomo che è poi scappato. Oltre alla vittima l’uomo ha ferito gravemente anche un’altra ragazza e successivamente è stato tratto in arresto dalle forze dell’ordine che erano intervenute sul posto. Il movente dell’aggressione non è ancora stato chiarito. L’arresto è avvenuto grazie ad una serie di segnalazioni da parte di alcuni testimoni del fatto. La polizia non ha fornito ulteriori dettagli sull’accaduto.

Ultime notizie, terremoto in Umbria

Una scossa di terremoto di grado 3,7 di magnitudo ha colpito ieri pomeriggio l’Umbria con epicentro nelle campagne di Pietralunga, in provincia di Perugia. Successivamente è stata avvertita una scossa di assestamento di poco superiore ai 2 gradi di magnitudo. La popolazione della zona ha percepito le due scosse, ma finora non sono stati segnalati danni alle persone o alle cose. Le due scosse sono stte avvertite anche in alcuni comuni della Toscana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA