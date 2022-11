Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: manovra da 32 miliardi, Salvini “Accordo su tutto”

Il governo Meloni continua a lavorare senza sosta sulla manovra da 32 miliardi di euro, la legge di bilancio che verrà presentata a breve. Il ministro delle infrastrutture nonché leader della Lega, Matteo Salvini, ci ha tenuto a precisare che “C’è assolutamente accordo su tutta la manovra, stiamo lavorando anche su altri dettagli. Se riuscissimo ad azzerare l’Iva sui beni di prima necessità e infanzia sarebbe un bel segnale”, confermando un clima di serenità all’interno della maggioranza.

Fra le principali misure della manovra vi sarebbe il taglio del cuneo rafforzato fino a 3 punti per quanto riguarda i redditi bassi, come riferisce l’agenzia di stampa Ansa, quindi il superamento della legge Fornero in merito alle pensioni, con Quota 103, ovvero, almeno 41 anni di contributi ma solo se si hanno 62 anni di età. Prevista inoltre l’annunciata stretta sul reddito di cittadinanza, compreso un taglio dell’assegno. Come già anticipato negli scorsi giorni la manovra dovrebbe essere da 32 miliardi, di cui due terzi destinati all’emergenza energetica.

Il governatore della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha annunciato ufficialmente nella giornata di ieri di volersi candidare al ruolo di segretario del Partito Democratico: “Sono venuto qui per dirlo prima di tutto a voi, compagni e compagne del mio circolo nella piazza dove sono nato: mi candido alla segreteria del Pd. Tanti mi hanno detto: chi te lo fa fare. Ma se è per il Pd e per il Paese allora ne vale la pena”.

Le parole di Stefano Bonaccini sono giunte dalla piazza di Campogalliano dove lo stesso è nato. Dopo il ruolo di segretario regionale Pd dal 2009 al 2015 e quindi quello di governatore dell’Emilia Romagna, ora Bonaccini è pronto a misurarsi nuovamente con il voto dei tesserati: se risulterà fra i primi due candidati più votati concorrerà poi alle Primarie che si terranno il prossimo 19 febbraio. A sfidarlo, molto probabilmente, Elly Schlein, ex vice proprio di Bonaccini in Regione.

Ultime notizie, Giorgia Meloni nel giorno dell’infanzia

In occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si è celebrata ieri, il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha affermato che “la crisi Covid, il difficile contesto economico che ne è derivato e la complessa congiuntura internazionale nella quale ci troviamo stanno incidendo profondamente sul nostro tessuto economico e sociale. Bambini e ragazzi stanno pagando il prezzo più alto”. Per il presidente del Consiglio “dare nuova centralità ai minori è una priorità del governo. L’esecutivo intende istituire un gruppo di lavoro con tutti i ministeri e le istituzioni competenti per stilare un piano d’azione operativo e concreto”. Si tratta, ha continuato di “una sfida epocale, che intendiamo portare avanti perché il futuro della nostra Nazione dipende dalla capacità di rispondere ai bisogni delle giovani generazioni”.

Nella giornata di ieri sono giunte anche le parole del presidente Mattarella: “Conflitti globali, povertà diffusa, cambiamenti climatici sono minacce al pieno godimento dei diritti dei bambini, duramente provati anche dagli anni della pandemia. Tutelare l’infanzia e l’adolescenza significa tutelare il futuro dell’umanità”, ha detto, come si legge su TgCom24.it.

Ultime notizie, documento storico alla Cop27

Si è conclusa con un risultato storico la Cop27, la 27esima conferenza sul clima. Dopo circa 30 ore di riunione, in quel di Sharm el-Sheikh è stato sottoscritto un accordo che ha dato vita ad un fondo per pagare le perdite e i danni ai quei Paesi che sono stati colpiti da una crisi climatica, che però gli stessi non hanno però contribuito a creare.

Si tratta nel dettaglio del loss and damage, ed è stata una battaglia, come ricorda Skytg24.it, che è durata per trent’anni, portata avanti da più di 150 Paesi colpiti da eventi climatici sempre più estremi. Non si tratta di una questione di carità ma di giustizia climatica, e tutto ciò si è tradotto in un fondo che dovrebbe divenire operativo fra due anni, a partire dal 2024-2025. Stati Uniti e Ue si sono sempre opposti alla creazione di tale fondo per timori di troppe responsabilità, ma alla fine hanno ceduto, mettendo nero su bianco soldi che andranno a quei Paesi particolarmente vulnerabili.

Ultime notizie, l’ultima gara del mondiale di Formula Uno

La gara che chiude il mondiale 2022 della Formula Uno è stata vinta da Max Verstappen, che conclude così un anno da vero dominatore. Ottimo risultato anche quello di Charles Leclerc che ha chiuso al secondo posto precedendo Perez, e mantenendo quindi la seconda posizione nella classifica finale, migliorando il risultato ottenuto nella precedente stagione.

La quarta posizione, la stessa della griglia di partenza, è stata conquistata dall’altro ferrarista, Sainz, che ha approfittato anche della rottura occorsa ad Hamilton quando mancavano 2 giri al termine della gara. Nell’ultimo GP stagionale c’è stata anche l’ultima corsa di Sebastian Vettel che è stato due volte campione mondiale ed ha corso per diverse stagioni con la Ferrari.

Ultime notizie, donna trovata morta carbonizzata all’interno del bagagliaio dell’auto

Alice Neri, madre di una figlia di 4 anni, si trovava all’interno del bagagliaio dell’auto quando questa ha preso fuoco ed è morta carbonizzata. Il fatto è accaduto nella zona della Bassa Modenese e precisamente a Concordia sulla Secchia. Le indagini su questo delitto continuano e un uomo è stato interrogato presso la caserma dei carabinieri. La scomparsa da casa di Alice Neri risaliva a due giorni prima ed anche il marito era stato interrogato sulla vicenda. Si stanno anche vagliando le immagini riprese dalle varie telecamere presenti in zona per cercare di ricostruire il percorso dell’auto per arrivare sino al luogo dove è stata ritrovata.

Ultime notizie, gli sviluppi dell’inchiesta sulla morte di Saman

La certezza che i resti siano della giovane pakistana Saman non c’è e si deve attendere che siano pronti i risultati dell’esame del Dna, ma l’ipotesi che quello ritrovato in un casolare a circa 500 metri dalla casa della ragazza a Novellara, sia il suo cadavere è quella più veritiera. A far ritrovare quei resti sarebbe stato lo zio della ragazza, che si trova attualmente detenuto nel carcere di Reggio Emilia.

I carabinieri hanno ritrovato il corpo a circa 2 metri di profondità, avvolto in alcuni teli. La sparizione da casa della 18enne era avvenuta lo scorso anno nella notte tra il 30 aprile e il 1maggio. La causa dell’uccisione della ragazza è da ricercarsi nel suo rifiuto di sposare un pachistano in un matrimonio combinato dalla famiglia.

Ultime notizie, arrestato il serial killer di Roma

Giandavide De Pau, fermato a Roma ed accusato dell’omicidio delle 3 prostitute si trova in carcere ed è stato formalmente accusato dell’uccisione delle tre donne, senza l’aggravante della premeditazione. La svolta è arrivata nelle ore della notte di sabato dopo che gli inquirenti e le forze dell’ordine avevano sottoposto l’ex autista del boss Senese ad un lunghissimo interrogatorio.

L’udienza per la convalida del fermo dell’uomo, che si trova attualmente in isolamento, si terrà martedì della settimana prossima e nella mattina di oggi verrà nominato il suo avvocato difensore. L’incarico per le autopsie delle tre donne uccise sarò dato domani e potrebbero emergere altre prove relative ai delitti. Intanto continua la caccia al coltello con il quale De Pau avrebbe ucciso le tre donne.











