Ultime notizie/ Ultim’ora oggi manovra Governo, Meloni: “Coraggiosa e politica”

Nella giornata di ieri il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha presentato in conferenza stampa la manovra di governo da 35 miliardi di euro, dedicata in particolare a imprese e famiglie. Numerose le novità introdotte e il premier le ha annunciate dicendo: “Questa è una Manovra figlia di scelte politiche, come è giusto e normale che sia per un governo politico. Abbiamo scelto e concentrato le risorse, è una Manovra coraggiosa, coerente con gli impegni che abbiamo preso con il popolo italiano e che scommette sul futuro”.

Spicca senza dubbio l’abolizione del Reddito di cittadinanza fra un anno, a partire dalla fine del 2023, ma anche varie misure per le famiglie come ad esempio l’aumento del 50% dell’assegno unico per il primo anno di età, e un aumento per tutte le famiglie con almeno tre figli. Quindi un incremento del 120% delle pensioni base, e varie altre misure a livello fiscale ed economico. Innalzato anche il tetto al contante, e la Guardia di Finanza ha commentato: “L’innalzamento del tetto al contante non preoccupa: vedremo come verrà realizzato”.

Ultime notizie, ondata di maltempo in tutta Italia

L’annunciata ondata di maltempo si è abbattuta da ieri sulla nostra penisola, provocando danni e disagi. Scongiurata l’acqua alta a Venezia grazie all’intervento del Mose: l’alta marea sul medio Adriatico è stata di 170 centimetri, ma nel centro storico l’acqua ha raggiunto l’altezza di soli 62 centimetri grazie appunto all’intervento delle paratie in mare.

Disagi, danni e allagamenti a Roma, in particolare a Fiumicino, dove numerose persone sono rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni per l’acqua alta, ma anche ad Ostia e Focene. A Napoli, invece, le scuole sono rimaste chiuse proprio per l’allerta meteo che era stata diramata dalla Protezione civile nella giornata di lunedì 21 novembre.

Ultime notizie, morto Roberto Maroni

E’ morto nella giornata di ieri, a soli 67 anni, Roberto Maroni, ex ministro dell’interno del governo Berlusconi nonché ex presidente di Regione Lombardia e figura storica della Lega. Da tempo si era ammalato, e le sue condizioni si sono evidentemente aggravate negli ultimi tempi portandolo alla morte. “Lunedì notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciato. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto ‘bene’. Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico”, queste le parole della famiglia di Roberto Maroni, per poi aggiungere, citando una frase di Emmily Dickinson: “Chi è amato non conosce morte, perché l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina”. E ancora: “Ciao Bobo”. Considerato il secondo uomo più importante della Lega dopo Umberto Bossi, con il Senatur aveva rotto per una visione diversa della politica, ma Maroni è comunque sempre rimasto nel Carroccio togliendosi tante soddisfazioni.

Ultime notizie, prima sorpresa al mondiale in Qatar

Nella prima partita del programma di ieri del mondiale in Qatar si è registrata la prima sorpresa con il successo dell’Arabia Saudita sull’Argentina di Messi che è stata battuta in rimonta con il punteggio di 2 – 1. Proprio il giocatore del Paris Saint germain aveva aperto le marcature segnando nel primo tempo su calcio di rigore. Nella ripresa le due reti dell’Arabia Saudita che poi è riuscita a mantenere il vantaggio sino al fischio finale dell’arbitro sloveno. L’incontro tra la Danimarca e la Tunisia ha fatto registrare il primo pareggio a reti inviolate del mondiale.

Ultime notizie, a Ceglie Messapica trovato in una cella frigorifera il cadavere di una donna

I carabinieri hanno scoperto, in un congelatore di una casa di campagna, il cadavere di una donna. Le forze dell’ordine hanno agito dopo una telefonata di allerta da parte di un familiare. La scoperta del cadavere è avvenuta nel pomeriggio e successivamente il figlio è stato portato in caserma. Le cause della morte non sono chiare e nemmeno da quando il cadavere si trovasse all’interno del congelatore a pozzetto.

Ultime notizie, le news sulla guerra Ucraina – Russia

Nella giornata di ieri il lancio di alcuni missili da parte della Russia sulla città di Kherson, ha provocato diverse esplosioni ed almeno un morto. Intanto si aggrava sempre di più ilo problema dell’energia elettrica. L’ONU ha comunicato che, dal momento dell’inizio della guerra, almeno 6.600 civili sono morti in territorio ucraino. Intanto c’è molta preoccupazione anche per la centrale nucleare di Zaporizhzhia a causa dei lanci di missili che sono caduti in prossimità dei reattori della centrale.











