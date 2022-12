Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Manovra: rush finale, in Senato il 29 dicembre

Corsa contro il tempo per approvare la manovra di bilancio entro il 31 dicembre, con il Senato chiamato al voto finale per giovedì 29 dicembre dopo che nella giornata di oggi l’opposizione ha occupato le aule della commissione bilancio di Palazzo Madama. testo comunque blindatissimo. Berlusconi parla della migliore manovra possibile e auspica che si passi adesso alle riforme, dalla giustizia al taglio della burocrazia.

EVASIONE CARCERE BECCARIA/ Il cappellano: mancano regia e soldi, servono più educatori

Mentre il Senato è impegnato con la manovra alla Camera, intanto, viene posta la fiducia sul decreto “rave party”, con forti critiche dell’opposizione, sia sui contenuti che sui tempi di approvazione. Da segnalare, infine, l’occupazione da parte dei partiti dell’opposizione, della commissione Bilancio.

ELEZIONI CSM/ "Tutelare i bimbi invisibili e i loro diritti, ecco perché mi candido"

Ultime notizie, Agnelli: “Dimettersi dalla Juventus non è stato facile”

Nella giornata di ieri è tornato allo scoperto l’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli. In occasione dell’assemblea degli azionisti, l’ex patron bianconero ha commentato la decisione di dimettersi: “Non è stata una decisione facile – le sue parole riportate dall’agenzia di stampa Ansa – mi sono sempre impegnato al massimo in questi anni, che sono stati straordinari. Tuttavia ho preso la decisione (di dimettersi, ndr) essendo del tutto convinto e in piena serenità”.

E ancora: “Personalmente credo che abbiamo fatto bene e i rilievi non sono giustificati, in ciò confortati anche dall’approfondita analisi fatta da esperti indipendenti”. Il nipote dell’Avvocato ha quindi aggiunto e concluso: “Ho ritenuto di fare un passo indietro, affinché non si potesse pensare che le scelte potessero essere anche solo in parte condizionate dal mio personale coinvolgimento”.

Usa, la Corte Suprema mantiene il blocco migranti/ La misura introdotta da Trump…

Ultime notizie, le accuse di Lavrov all’Occidente

Il ministro degli esteri russo, Sergey Lavrov, torna a puntare il dito nei confronti dell’occidente. Intervistato dai microfoni dall’agenzia di stampa Tass, ha spiegato: “Alcuni ‘funzionari anonimi’ del Pentagono hanno effettivamente espresso la minaccia di sferrare un ‘attacco decapitante’ al Cremlino, che in realtà è una minaccia di tentato omicidio del presidente russo. Se tali idee sono davvero ponderate da qualcuno, allora questo qualcuno dovrebbe pensare meglio alle possibili conseguenze di tali piani”. E ancora: “Il corso politico dell’Occidente, che mira alla totale repressione della Russia, è estremamente pericoloso: presenta rischi di uno scontro armato diretto tra potenze nucleari”, aggiungendo comunque che in una guerra nucleare non ci possono essere vincitori e che la stessa “non deve mai essere scatenata”.

Stando a Lavrov il mondo oiccdentale “con speculazioni irresponsabili” afferma “che la Russia sia presumibilmente sull’orlo dell’uso di armi nucleari contro l’Ucraina”. Lavrov ha poi aggiunto e concluso: “Gli Stati Uniti stanno facendo di tutto per rendere il conflitto in Ucraina ancora più violento. Non è un segreto che l’obiettivo strategico degli Usa e dei loro alleati della Nato sia quello di ottenere una vittoria sulla Russia sul campo di battaglia per indebolire o addirittura distruggere il nostro Paese. I nostri avversari faranno di tutto per raggiungere questo obiettivo. Washington ha anche raggiunto l’obiettivo geopolitico chiave di rompere i legami tradizionali tra Russia ed Europa”.

Ultime notizie, Mattarella guarito dal covid

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è risultato essere negativo al covid. Dopo circa 15 giorni di infezione il capo dello stato si è sottoposto a tampone, risultando appunto non più infetto dal coronavirus. Mattarella ha avuto qualche linea di febbre nei primi tre giorni e senza alcun sintomo di rilievo, di conseguenza il suo è stato un decorso della malattia tutto sommato leggero. Dopo la negatività il capo dello stato italiano ha ripreso le sue attività a ritmo normale, e lo scorso 22 dicembre aveva mandato un messaggio per i tradizionali auguri di Natale ai contingenti militari italiani impiegati all’estero.

“Vorrei esprimere il mio rammarico per questa modalità particolare, singolare, di collegamento e per la mia mancata presenza lì, ma per quanto ancora lievemente sono tuttora positivo al Covid e volevo evitare il rischio di trasferirlo al ministro e ai vertici delle forze armate, ma non volevo rinunciare a questo appuntamento che considero di grande importanza per la Repubblica”, aveva spiegato come si legge sull’Ansa.

Ultime notizie, aumentano le vittime del maltempo negli Stati Uniti

Sono salite a 56 le vittime dell’ondata di gelo che ha colpito gli Stati Uniti, con 350 mila persone senza corrente elettrica e gas. Molte delle vittime decedute per ipotermia, a causa dei ritardi nei soccorsi proprio per le difficoltà di spostamento. Strade deserte, negozi che vengono saccheggiati. La città più colpita risulta quella di Buffalo, nello stato di New York, con ben 34 vittime. Dichiarato lo stato di emergenza. Il maltempo ha colpito anche il Canada. Fra gelo, uragani e siccità gli eventi climatici estremi sono in aumento a causa dei cambiamenti climatici col 2022 che, per l’Italia, è stato l’anno più caldo dal 1800.

Ultime notizie, violenti bombardamenti nel Donbass

Proseguono i bombardamenti in Ucraina e questa volta sotto le bombe è il Donbass. L’Ucraina auspica di arrivare ad un tavolo di pace per le trattative entro la fine del mese di febbraio sotto l’egida delle Nazioni Unite. Da Mosca intanto un ultimatum che indica come debbano essere accetate le condizioni russe per mettere fine alla guerra. Meloni telefona al Presidente ucraino Zelensky e conferma il pieno sostegno politico e militare a Kiev invitando a Roma il Presidente ucraino.

Ultime notizie, inchiesta Parlamento UE – Restano in carcere Panzeri e Figà Talamanca

Restano in carcere Panzeri e Figà Talamanca, arrestati nell’ambito dell’inchiesta sulle tangenti al Parlamento europeo. Lo ha deciso la giustizia belga. Pubblicato un video in cui lo stesso Panzeri incontra in un hotel di Bruxelles gli emissari del Qatar da cui riceve denaro come forma di tangente.

Ultime notizie, preso un altro dei 7 detenuti evasi dal carcere minorile di Milano

Un altro detenuto evaso dal penitenziario Beccaria di Milano è stato rintracciato e arrestato nuovamente. Parla il cappellano del carcere che lamenta come l’istituto sia abbandonato dalle Istituzioni e che manchino le risorse per la rieducazione dei minori detenuti aggiungendo che in questo modo non si aiutano i ragazzi che hanno sbagliato a rientrare nella comunità. In aumento, intanto, i reati commessi da minorenni con la città di Milano in testa a questa triste classifica.

Ultime notizie, vacanze di Capodanno col sole

Sarà un Capodanno di sole quello che vedrà gli italiani affollare montagne, zone di mare e città d’arte. Tornano anche i turisti stranieri dopo la pandemia che li aveva allontanati. Tutto esaurito negli hotel di lusso e nei ristoranti stellati, con grande voglia di tornare a festeggiare. Il cenone sarà però più caro e con piatti della tradizione italiana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA