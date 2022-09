Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Marche, ritrovato il corpo del piccolo Mattia

E’ stato ritrovato il corpo del piccolo Mattia Luconi, disperso da 8 giorni e trascinato dalla piena a circa 13 chilometri di distanza dal punto dove la macchina era stata investita dalla piena. Il corpo del bambino è stato notato da un’insegnante che ha segnalato la presenza del corpo e lanciato l’allarme dopo il quale sono arrivati i reparti dei carabinieri e i vigili del fuoco.

Il piccolo Mattia si trovava in un campo in località Trecastelli ed era coperto dal fango. La madre del piccolo che era rimasta ferita è tornata dall’ospedale nella giornata di ieri e si è messa a seguire le ricerche insieme al padre, che alla fine ha dichiarato “speravo che non lo trovassero più”.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha fatto chiarezza in merito alle precedenti dichiarazioni in cui ha ‘paragonato’ l’Italia all’Ungheria. Attraverso il portavoce della stessa Commissione, Eric Mamer rispondendo ad una domanda alla Princeton University, ha spiegato: “Penso che sia assolutamente chiaro che la presidente von der Leyen non è intervenuta nelle elezioni italiane quando ha parlato di strumenti e ha fatto riferimento a procedure in corso in altri Paesi”.

Poi il portavoce ha fatto sapere che nella sua risposta la presidente von der Leyen “ha esplicitamente detto che la Commissione lavorerà con tutti i governi che usciranno dalle elezioni e che vogliono lavorare con la Commissione europea”. E infine “ha cercato di spiegare il ruolo di guardiana dei Trattati della Commissione e in particolare nel campo dello stato di diritto”.

Ultime notizie, intercettato papà Saman: “L’ho uccisa io”

Emerge la conferma circa il fatto che la povera Saman Abbas, sia stata uccisa dalla sua famiglia. Nella giornata di ieri è venuta alla luce una intercettazione risalente all’8 giugno del 2021, circa un mese dopo la scomparsa della figlia, in cui il padre ammetteva l’assassinio: “Ho ucciso mia figlia”, diceva Shabbar Abbas ad un parente in Italia, così come si legge sull’agenzia Ansa.

La conversazione risulta essere agli atti del processo che inizierà il prossimo febbraio 2023 a carico dei genitori della 18enne sparita la notte del 30 aprile 2021 da Novellara, e gli inquirenti sono convinti che la ragazza sia stata uccisa in quanto rifiutava il matrimonio combinato col cugino. A processo vi sono lo zio Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, arrestato in Francia e in Spagna, oltre ai genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, entrambi ancora latitanti in Pakistan.

Ultime notizie, il patriarca russo Kirill esorta ad arruolarsi

il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill ha esortato i suoi connazionali a rispondere alla chiamata alle armi del Cremlino. Come si legge sull’agenzia Ansa Kirill ha invitato a i fedeli a “non avere paura della morte”, dicendo loro: “Vai coraggiosamente a compiere il tuo dovere militare. E ricorda che se muori per il tuo Paese, sarai con Dio nel suo regno, gloria e vita eterna”.

Questo quanto riportato in un tweet dal media indipendente bielorusso Nexta. Intanto il governo russo ha fatto sapere che tra la popolazione si è verificata “una reazione isterica” all’annuncio della mobilitazione da parte del presidente Vladimir Putin. Secondo Peskov, portavoce del Cremlino: “si poteva in qualche modo capire la reazione isterica ed estremamente emotiva delle prime ore dopo l’annuncio, o anche nella prima giornata, perché vi era una certa mancanza di informazione, ma già dalla giornata di ieri sono state attivate tutte le linee di informazione”

Ultime notizie, il bollettino odierno del coronavirus

Nel bollettino del coronavirus sono stati registrati in totale 21.085 nuovi casi di contagio, in leggero calo rispetto ai numeri del giorno precedente, 22.527, ed anche il numero odierno dei decessi, 49 è risultato inferiore a quello di giovedì.

Il calo dei pazienti continua sia reparti di terapia intensiva che in quelli ordinari mentre a livello regionale continua ad essere la Lombardia la regione con il maggior numero, 3.661, seguita dal Veneto. Per quanto riguarda il numero dei guariti oggi ne sono stati registrati 17.003. In totale i contagi registrati dall’inizio della pandemia, nel 2020, sono 22.262.452.

Ultime notizie, femminicidio in provincia di Venezia, accoltellata una donna

Una donna di origini romene è stata uccisa a colpi di coltello dal marito, anche lui romeno, a Spinea, in provincia di Venezia. Il femminicidio è avvenuto in Via Mantegna e al momento dell’uccisione nell’appartamento era presente anche il figlio piccolo della coppia. L’uomo è stato successivamente arrestato dai carabinieri che lo hanno sottoposto ad un interrogatorio per cercare di chiarire le cause del suo gesto.

Ultime notizie, incidenti sul lavoro in Lombardia

Un uomo di 49 anni è morto schiacciato da un macchinario mentre si trovava all’interno dell’azienda della quale è contitolare. L’incidente è avvenuto a Soresina, in provincia di Cremona poco dopo le 14.00 di oggi. L’impresa, “Pedrazzi Giacomo” si occupa di lavorazioni meccaniche di precisione e il morto, Alberto Pedrazzi, ne era il contitolare. L’uomo è rimasto schiacciato da un macchinario, mentre stava tentando di sbloccarlo.

I carabinieri stanno vagliando le possibili cause dell’incidente. Nel corso della mattinata a Giussano, nella Brianza, era avvenuto un altro grave incidente con la caduta da una piattaforma mobile di un operaio che stava eseguendo dei lavori di manutenzione. Dopo la caduta da oltre 2 metri di altezza l’operaio è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Ultime notizie, la crisi Ucraina – Russia

Sono iniziate le operazioni di voto sui referendum per l’annessione alla Russia del Donbass e contemporaneamente Kiev ha annunciato di aver riconquistato dei territori che erano caduti in mano ai russi. Per quanto riguarda i referendum i soldati russi stanno costringendo gli abitanti a recarsi a votare.

La guardia di frontiera finlandese ha dichiarato che sono oltre 6.400 i cittadini russi che nella giornata di ieri hanno attraversato la frontiera tra i due paesi, e che per la giornata odierna i numeri dovrebbero essere in aumento.











