Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Marche: ucciso dopo aver fatto commenti su una donna

Gli apprezzamenti che aveva rivolto ad una donna sono stati fatali per un venditore ambulante nigeriano che è stato ucciso a colpi di stampella in Corso Umberto a Civitanova Marche. L’omicidio è avvenuto nel primo pomeriggio, alle 14,00 e l’aggressore, il fidanzato della donna, è stato già fermato dalle forze dell’ordine che ora stanno cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono arrivati i volontari della Croce Gialla di Recanati, che hanno prestato i soccorsi all’ambulante nigeriano sena però riuscire a salvarlo. La vittima era un nigeriano di 39 anni, Alika Ogorchukwu, mentre l’aggressore è un cittadino italiano.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 30 luglio/ -149 ricoveri ma è boom vittime

Ultime notizie, Conte: “Escludo alleanza col Pd”

Prosegue la campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre, e nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio, che ha spiegato: “Col Pd per il futuro non escludo un dialogo, non un’alleanza – le parole rilasciate ai microfoni di Rtl, riportate dall’agenzia Ansa – per queste elezioni assolutamente non se ne parla di avere rapporti col Pd. Che rapporto può avere il Movimento 5 stelle con una forza politica che sta chiudendo accordi da Calenda a Di Maio a Renzi a Brunetta a Carfagna?”. Quindi l’ex Premier ha affondato il colpo: “Questa è un’ammucchiata dove noi non ci potremmo mai ritrovare, perché sono personalità divisive e litigiose. La politica fatta così significa tutto e il contrario di tutto”. Dichiarazioni molto dure quelle di Giuseppe Conte che fanno chiaramente capire la fine del famoso “campo largo” di Enrico Letta. Due notizie hanno tenuto banco oggi per quanto riguarda le prossime elezioni politiche che si svolgeranno il 25 settembre. La prima riguarda la conferma, da parte del Movimento 5 Stelle, di uno dei punti fermi del momento della discesa in campo, il vincolo del massimo di due mandati. In base a questa regola molti dei più esperti e noti tra i deputati ed i senatori dei grillini, come il presidente della Camera Fico, non potranno essere inseriti nelle liste dei candidati al Parlamento. L’altra notizia riguarda l’uscita definitiva da Forza Italia di due delle prime donne che avevano avuto successo con il partito di Silvio Berlusconi. Mara Carfagna e Maristella Gelmini sono infatti passate nel gruppo Azione guidato da Calenda e per questo salto sono state definite traditrici da Antonio Tajani.

DAL CARCERE/ "Senza il parlamento, agli ergastolani ostativi penserà sorella morte?"

Ultime notizie, Istat: inflazione record, mai così alta dal 1984

Continua a crescere l’inflazione in Italia, raggiungendo un livello record che non si vedeva dal 1984. A comunicarlo è stato l’Istat attraverso le stime per il mese in corso. Nel dettaglio l’inflazione è stata del +7.9 per cento, mentre l’indice dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dello 0,4% su base mensile. A influire sul leggero rallentamento, il calo dei beni energetici (da +48,7% di giugno a +42,9%), in particolare quelli regolamentati (da +64,3% a +47,8%) e in minima parte quelli energetici non regolamentati (da +39,9% a +39,8%). Il problema principale riguarda il “carrello della spesa”, che si è portato a livelli record, +9.1%, registrando un aumento che non si osservava da ben 38 anni. A crescere sono stati in particolare i prezzi dei beni alimentari, quelli per la cura della casa e della persona (da +8,2% a +9,1%) ma anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +8,4% a +8,7%).

BATTERIO ESCHERICHIA COLI/ "È proliferato oltre misura a causa di caldo e siccità"

Ultime notizie, tre arresti per usura e estorsione a Torino e in Sicilia

Tre persone sono state arrestate nelle scorse ore dagli agenti della polizia di Torino in collaborazione dei colleghi di Palermo, Catania e Vercelli. Nei loro confronti l’accusa è quella di usura ed estorsione, e secondo quanto raccolto dalla squadra mobile, i tre avrebbero ottenuto circa 650mila da un imprenditore dal 2018 ad oggi. La vittima si era rivolta agli usurai chiedendo 170mila euro per far fronte ad alcuni debiti, e ogni mese era stata costretta a pagare somme pari al 10 per cento del capitale prestato, come interessi. A maggio scorso, non riuscendo più a pagare, aveva deciso di denunciarli nonostante le minacce ricevute. Uno dei tre è accusato anche di detenzione di arma da fuoco ed è indagato per ricettazione, in quanto trovato in possesso di una pistola risultata rubata nel 2012.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino relativo al covid 19 segnala 54.088 nuovi casi di contagio e 244 decessi. Insieme al calo del numero dei nuovi contagi, ieri erano stati 60.381, si registra anche quello del tasso di positività, che oggi è al 19,2%. Per quanto riguarda l’alto numero dei decessi è dovuto principalmente alla registrazione di molti decessi avvenuti nei mesi scorsi. Ad esempio in Abruzzo sono stati aggiunti 54 decessi. Il totale dei morti dall’inizio della pandemia è salito a 171.882. Continua il calo dei ricoveri sia per quanto riguarda i reparti ordinari, che scendono di 143 unità che nei reparti di terapia intensiva, oggi – 6 e 400 in totale. Il numero odierno dei guariti è stato pari a 83.238, numero che ha fatto scendere il totale dei contagiati attuali di 29.065 unità. A livello regionale oggi il maggior numero di casi, 6,847, si è registrato in Lombardia, seguita da Veneto ed Emilia Romagna.

Ultime notizie, Leclerc al primo posto nella prima giornata di prove libere

Nell’ultimo Gran Premio di Formula 1 che si corre prima della pausa estiva sulla pista di Budapest, le prime prove libere hanno visto una ottima prestazione della Ferrari che ha conquistato il primo posto con Leclerc, che si è dimostrato veramente in palla dopo l’errore che lo ha penalizzato in Francia. Alle sue spalle il pilota della Mac Laren, Norris, mentre l’altro ferrarista, Sainz, si è piazzato al quarto posto. Il detentore del titolo e attuale leader della classifica, Max Verstappen, ha chiuso invece in quarta posizione. Domani pomeriggio le prove che decideranno la griglia di partenza del Gran Premio.











