Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Mario Draghi Governo a un passo? (8 Febbraio)

Con 11.641 nuovi casi di contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore su un numero inferiore rispetto al precedente di tamponi eseguiti, 206.789, risale il tasso di positività che si attesta al 5,6%. Le vittime sono invece diminuite con 270 nelle ultime 24 ore. Sono anche guarite 11.380 persone, mentre per quanto riguarda i ricoveri sono 3 in meno quelli delle terapie intensive e 142 in meno quelli dei reparti ordinari. Continua anche la serie delle vaccinazioni con il numero dei vaccinati che hanno avuto sia lea prima dose che il richiamo che è arrivato ad 1 milione e 100 mila.

Ultime notizie, La situazione del Governo

Dopo la prima fase delle consultazioni, Mario Draghi ha riscosso un ampio consenso e nella giornata di ieri è stato al lavoro sul possibile programma e sui nomi dei ministri che lo dovranno portare avanti. Da domani inizia il nuovo giro di consultazioni nel quale si scenderà più nei dettagli e si cercherà di trovare una sintesi. Nel corso della settimana il Premier incaricato riceverà anche la visita dei sindacati che chiederanno maggiori risorse per il mondo del lavoro duramente provato dalla pandemia e di prolungare oltre la scadenza di fine marzo il blocco dei licenziamenti. Il segretario del PD, Zingaretti ha dichiarato che il leader della Lega, Matteo Salvini ha “dato ragione a noi” e nello stesso tempo non ha spostato il suo partito. Per quanto riguarda la composizione del governo, Zingaretti ha dichiarato che la scelta spetta a Draghi.

Ultime notizie, Ancora femminicidi in Italia

A Palermo una donna 32enne, Piera Napoli, è stata trovata morta all’interno del suo appartamento in Via Vanvitelli. L’omicidio è stato commesso dal marito, il 37enne Salvatore Baglione, che ha confessato presso la caserma dei carabinieri dove si è recato nel primo pomeriggio. La donna, cantante neomelodica, era molto nota nella zona dove abitava la coppia e nello scorso mese aveva già chiamato la polizia ma al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine non aveva presentato denuncia. Salvatore Baglione è stato posto in stato di fermo. Anche a Faenza una donna è stata trovata morta all’interno della propria casa. Si tratta della 46enne Ilenia Fabbri, che è stata sottoposta ad autopsia dopo essere stata trovata in un bagno di sangue a causa di una coltellata che le ha reciso la gola. Attualmente non ci sono persone indagate.

Ultime notizie, Il campionato di calcio

Dopo due giorni in testa, l’Inter torna in seconda posizione con il Milan che abbatte il Crotone nel testa-coda di San Siro con un perentorio 4-0 e doppietta di Ibrahimovic che con queste reti supera quota 500 in carriera. Passo in avanti dell’Udinese che nel derby del Triveneto batte il Verona per 2-0 e del Bologna che si aggiudica in trasferta il derby emiliano con il Parma. Si è invece chiuso con un pareggio lo scontro tra Benevento e Sampdoria. In serata la Lazio supera il Cagliari di misura, 1-0 firmato Ciro Immobile.

Inaugurato il mondiale di sci di Cortina

La 46esima edizione dei mondiali di sci alpino, che prendono il via oggi 8 febbraio si è svolta con il presidente della Fisi, Roda, che ha ringraziato sia il comune di Cortina che la provincia di Belluno, la regione ed anche il governo per l’appoggio alla candidatura. La cerimonia è stata molto sentita e con una atmosfera quasi “magica” con la neve che nella seconda parte ha preso il posto della pioggia con cui la cerimonia era iniziata. Per gli azzurri, che non potranno schierare per infortunio una delle migliori, Sofia Goggia, la speranza di poter conquistare diverse medaglie.

