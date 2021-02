Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Mario Draghi prosegue le consultazioni (9 Febbraio)

Nel bollettino di ieri relativo alla situazione aggiornata dell’epidemia da Coronavirus si registrano 7.970 nuovi casi, a fronte di 144.270, tamponi con il tasso di positività in leggero calo al 5,5%. I decessi registrati sono stati invece 307. Mentre il numero dei guariti è stato di 15.082 e gli attualmente positivi sono 419.604. Aumento per i ricoverati nei vari reparti, + 261 in quelli ordinari e + 39 in quelli di terapia intensiva. Il numero delle vittime relative al comparto sanitario, medici e infermieri, è salito a 312. I numeri relativi alle varie regioni vedono l’Emilia Romagna davanti a tutti con 1.273 nuovi casi, in crescita da alcuni giorni, e poi la Campania, con 1,189, altra regione che viene mantenuta sotto stretto controllo.

Ultime notizie, La situazione del Governo

Dopo la giornata di riposo di domenica nella quale ha stilato un programma di governo sommario da proporre ai vari gruppi parlamentari, dal pomeriggio di ieri Mario Draghi ha dato il via alla seconda fase delle consultazioni, ricevendo a Montecitorio i partiti minori. Nella bozza di programma del Premier incaricato, si parla di prolungamento sino alla fine di giugno dell’anno scolastico e di accelerazioni per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini. Le formazioni politiche incontrate oggi sono quelle delle Autonomie, del gruppo misto, di Noi con l’Italia e Più Europa, che hanno dato la loro approvazione alle proposte. La giornata di domani sarà interamente dedicata alle consultazioni con i restanti partiti. Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, puntando a superare nei consensi la Lega di Salvini, ha confermato il suo NO al governo di Draghi.

Ultime notizie, Le votazioni dei M5S sulla piattaforma Rousseau

Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, dopo la riunione dei componenti dei gruppi dirigenti, alla quale ha partecipato anche il Premier uscente Giuseppe Conte, si è deciso di chiamare al voto gli iscritti della piattaforma Rousseau. Il voto si terrà sulla stessa piattaforma dalle 13.00 del 10 febbraio alla stessa ora del giorno seguente. Intanto l’intervento di Conte durante i gruppi, effettuato in streaming, è stato apprezzato da gran parte degli intervenuti. L’ex Premier si è anche smarcato da una sua presenta nella corsa per il nuovo sindaco di Roma.

Ultime notizie, Partito anche il totoministri

Mentre ancora non è conosciuto interamente il programma del nuovo Governo, è già partito il “totoministri” con diversi nomi che circolano nell’ambiente governativo e parlamentare. La prima impressione è che nessuno dei leader di partito prema per entrare a far parte del consiglio, mentre potrebbero ricevere la nomina a ministro i numeri 2 dei vari partiti, così da compromettere meno la fama dei leader. Per quanto riguarda i ministri tecnici saranno sicuramente a capo dei dicasteri di Interni, Giustizia ed Economia e saranno espressi autonomamente dal presidente del Consiglio, Draghi.

Ultime notizie, Situazione critica in Umbria

La situazione nella regione Umbria sta peggiorando notevolmente per quanto riguarda l’epidemia di Covid, con una buona parte della regione che da ieri si trova nel regime di “zona rossa rafforzata”. Negli ultimi due giorni l’aumento dei casi di ricovero è stato netto e un liceo di Arezzo intanto ha deciso di non far entrare nei locali della scuola gli studenti dello stesso liceo che provengono dalle zone rosse della provincia di Perugia. I provvedimenti più restrittivi sono stati presi a causa della presenza di due varianti del coronavirus, quella “brasiliana” e quella “inglese”.



