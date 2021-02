ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Mario Draghi sale al Quirinale? (13 febbraio)

Numeri in aumento sia per i nuovi casi di contagio da Coronavirus che per i decessi. Il bollettino di ieri segnala 15.146 nuovi casi e 391 vittime. Con i 292,533 tamponi eseguiti l’indice torna a salire fino al 5,1%. Per quanto riguarda le terapie intensive i numeri parlano di una sostanziale stabilità con un minimo calo di 2 unità. Il grande numero di persone guarite nelle ultime 24 ore, 19.838, fa calare in maniera consistente il numero degli attualmente positivi, che sono ora 405,019. Calano in maniera più consistente i ricoveri nei reparti ordinari, – 338 rispetto al giorno precedente. La regione Valle d’Aosta per il secondo giorno consecutivo non ha avuto decessi. La classifica delle regioni vede sopra quota 2mila nuovi contagi la Lombardia, + 2.434, mentre altre due regioni sono sopra quota 1.000, Campania ed Emilia Romagna.

Ultime notizie, Chiuso il voto sulla piattaforma Rousseau

Il voto degli iscritti del M5S relativamente all’appoggio al tentativo del presidente incaricato Mario Draghi si è chiuso alle 18.00 con la maggioranza dei 74.537 votanti che si è espressa per il si con il 59.3%. Le votazioni sono stata eseguite dalle ore 12.00 e dalle urne online è arrivato il verdetto che era stato richiesto da gran parte dei dirigenti del movimento, compreso il leader storico Beppe Grillo. Tra i favorevoli anche il presidente della Camera dei Deputati, Fico, e la ministra Azzolina.

Ultime notizie, Nessun provvedimento per i fatti di Juventus–Inter

Era attesa la decisione da parte del giudice sportivo per i fatti che erano accaduti durante la partita tra Juventus e Inter di martedì scorso in Coppa Italia, con le liti e le offese tra il tecnico nerazzurro Antonio Conte e la panchina della Juventus e successivamente con Andrea Agnelli. Ora l’indagine sul caso passa alla procura federale che dovrà sentire i testimoni del diverbio. Nel dispositivo del Giudice Sportivo sono arrivare le squalifiche per Alex Sandro e Brozovic che erano in diffida e sono stati ammoniti durante la gara.

Ultime notizie, Incidente domestico per Silvio Berlusconi

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è caduto in casa ed è stato successivamente ricoverato in una clinica milanese, La Madonnina, dove è stato curato per una contusione al fianco. Nella mattinata di ieri Berlusconi è poi tornato nella sua casa milanese. La caduta è stata accidentale ed è avvenuta a Roma, dopo che il leader del partito aveva guidato la delegazione che aveva incontrato Mario Draghi, ma il ricovero è avvenuto a Milano e Berlusconi ha trascorso la notte in ospedale.

Ultime notizie, Assolto dopo 10 anni il chirurgo di Ragusa

Il professor Ignazio Civello è stato assolto dalla Corte d’Appello di Catania con formula piena. L’ex primario di chirurgia dell’ospedale di Ragusa era stato accusato di diversi reati come concussione, lesioni personali gravissime e falso. Dopo l’assoluzione Civello ha definito il periodo dei processi come un “calvario di 10 anni”. Il chirurgo era accusato di aver asportato a scopo di lucro degli organi sani ai pazienti.

Ultime notizie, Mario Draghi al lavoro per il nuovo governo

Nella giornata di ieri il premier incaricato Mario Draghi ha lavorato alla formazione della lista dei ministri ed al programma di governo. Nella giornata di sabato dovrebbe recarsi dal Presidente della Repubblica per sciogliere la riserva e per il giuramento della compagine ministeriale, che poi si presenterà in parlamento per il voto di fiducia. Dopo il voto dei militanti del M5S l’unico gruppo all’opposizione è quello di Fratelli d’Italia.



