Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Mattarella inaugura l’anno scolastico: “Scuola è libertà”

Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato nella giornata di ieri il nuovo anno scolastico 2023-2024. Come riferito dai colleghi dell’agenzia Ansa, il capo di stato si è recato a Forlì, precisamente presso l’Istituto tecnico ‘Saffi-Alberti’ di Forlì.

In occasione della 23esima edizione dell’evento “tutti a scuola”, a cui ha preso parte anche il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il presidente ha spiegato: “La riapertura della scuola da sempre costituisce un’opportunità, una forte ragione di impegno comune, un motivo di speranza. La scuola scandisce l’anno non soltanto dei giovani, ma anche delle famiglie, delle comunità, delle città e dei paesi. E’ il percorso verso il nostro futuro, la scuola è libertà.

Ennesimo incidente con investimento mortale in quel di Milano. Dopo i numerosi casi delle ultime settimane, ieri un’altra donna ha perso la vita sulle strade del capoluogo lombardo. Come riferito dai colleghi di SkyTg24.it, la vittima è un’anziana signora di anni 75 che è stata investita da un mezzo dell’Amsa, l’azienda pubblica per la raccolta dei rifiuti di Milano.

L’episodio si è verificato di preciso in via Trasimeno, zona del quartiere Adriano. Purtroppo dopo l’investimento la signora è deceduta di conseguenza gli uomini del soccorso stradale, giunti sul luogo segnalato dopo l’allarme, hanno rinvenuto la donna già in condizioni disperate: quando è arrivata poi in ospedale i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della stessa 75enne. Si tratta, come detto sopra, dell’ennesima tragedia in quel di Milano negli ultimi mesi.

Ultime notizie, scossa di terremoto di M 4.9 a Firenze

Una forte scossa di terremoto avvertita in maniera indistinta da tutta la popolazione locale, è stata registrata nella mattinata di ieri in Toscana, precisamente in provincia di Firenze. L’episodio, segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è avvenuto alle ore 5:10 in quel di Marradi, in provincia di Firenze, ed ha avuto una magnitudo di 4.9 gradi.

Alla stessa hanno fatto seguito numerose scosse di assestamento e nel contempo le scuole sono rimaste chiuse. Si sono registrati anche danni a edifici ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. “È un meccanismo caratteristico di quest’area che sta a cavallo tra Toscana ed Emilia-Romagna. Finora sono state avvertite una cinquantina di scosse, la maggioranza delle quali sotto una magnitudo di 2.0. Si tratta di una sequenza abbastanza tipica ma non possiamo prevedere quanto durerà e se ci saranno o meno altri eventi simili a quello più importante”, le parole di Romano Camassi, sismologo della sezione di Bologna dell’INGV, parlando con l’agenzia Ansa.

Ultime notizie, sciopero dei trasporti pubblici

Ennesima giornata di sciopero dei trasporti pubblici quella di ieri, lunedì 18 settembre 2023. Le sigle sindacali Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail, hanno indetto una manifestazione per i seguenti motivi: “I salari dei lavoratori del trasporto pubblico locale – si legge sulla nota ufficiale – sono i più bassi d’Europa. Peggiorano le condizioni di lavoro e si abbattono le tutele della salute e sicurezza degli addetti a garantire il servizio, mentre per questi ultimi aumentano le responsabilità e i rischi. Intanto cresce l’inflazione e aumentano i prezzi, soprattutto dei beni di prima necessità”. Lo sciopero ha previsto due fasce di garanzia, leggasi da inizio servizio diurno fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20.

Ultime notizie, approvato il nuovo codice della strada

Nella riunione di ieri del Consiglio dei Ministri è stato approvato il nuovo codice della strada che prevede pene più severe per una serie di reati, mentre non ci saranno novità per quanto riguarda la prevenzione. Le nuove norme più importanti riguardano le multe, che potranno arrivare sino ad un importo di 2.600 euro, oltre che la sospensione della patente per gli automobilisti sorpresi a “chattare” mentre si trova alla guida.

La patente potrà essere sospesa fino a 3 mesi. Una nuova normativa dal “pugno duro” per cercare di arginare il numero dei morti negli incidenti stradali che dall’inizio del 2023 è stato di circa 200 morti. L’importo delle multe raddoppia anche per le persone che sostano in aree riservate ai bus o nei posti per disabili. Il nuovo codice prevede “tolleranza zero” nei confronti di chi guida in stato di ubriachezza oppure dopo aver assunto droghe. Altre novità riguardano anche i neopatentati, le piste ciclabili e i monopattini.

Ultime notizie, le previsioni meteo per la settimana

L’Italia in questa settimana continuerà ad essere spaccata in due dal punto di vista meteorologico. Infatti mentre nelle regioni del nord si avranno ancora grandine e temporali, in quelle del sud si avranno ancora giornate soleggiate con temperature che arriveranno sino a 36 gradi. Le temperature poi caleranno nei giorni di giovedì e venerdì, con il maltempo che si farà vivo anche nelle regioni centrali e in quelle meridionali.











