Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Mattarella “violenza sulle donne è emergenza”

Ultime notizie: si è celebrata ieri la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Questo fenomeno criminoso è secondo il Presidente della Repubblica una “emergenza pubblica”. Sergio Mattarella ha infatti dichiarato: “La violenza sulle donne non smette di essere emergenza pubblica e per questo la coscienza della gravità del fenomeno deve continuare a crescere. Molto resta ancora da fare e ogni donna deve sentire le istituzioni vicine“. Anche per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la violenza sulle donne “la violenza contro le donne rimane un’emergenza. Lavoriamo per una svolta culturale, che parta dai giovani. Domani (oggi, ndr) ne parlerò in una scuola a Roma insieme alla commissione d’inchiesta sul femminicidio“.

ULTIME NOTIZIE HONG KONG, DEMOCRATICI VINCONO ELEZIONI DISTRETTUALI

Stravincono i democratici nelle elezioni distrettuali di Hong Kong: i candidati anti-Pechino hanno infatti conquistato oltre il 90% dei seggi in palio. Il Governo ha manifestato l’intenzione di ascoltare la voce del popolo, riflettendo sulle loro condizioni, con la governatrice Carrie Lam che in seguito alla significativa sconfitta elettorale, si è impegnata a rispettare il risultato del voto. Il trionfo della volontà hongkonghese contro il governo di Pechino è stato schiacciante: facendo inoltre registrare un record a livello di partecipazione. Da capire adesso quale sarà l’atteggiamento della Cina, per niente decisa ad allentare il controllo sull’ex protettorato britannico in vista della scadenza di “un Paese, due sistemi”, la dottrina targata Deng Xiaoping che raggiungerà il suo compimento nel 2047.

ULTIME NOTIZIE PAPA FRANCESCO INCONTRA IMPERATORE GIAPPONE

Nel palazzo imperiale di Tokyo Papa Francesco ha voluto incontrare in privato Naruhito, imperatore del Giappone dal 1 maggio 2019 e componente ad honorem della “Commissione mondiale sull’acqua per il XXI secolo”. I temi trattati sono stati di natura ambientale. Durante il breve colloquio, durato una trentina di minuti circa, papa Francesco ha voluto trattare anche il problema collettivo dell’acqua. Il Pontefice ha fatto presente che nel mondo oltre tre miliardi di persone soffrono dello sfruttamento irresponsabile dell’acqua. L’Africa settentrionale e l’Asia occidentale dimostrano che i livelli di stress idrico sono superiori al 70%, un dato molto allarmante secondo il pontefice. Per Bergoglio la questione ambiente non verrà risolta se non si risolverà il problema dell’economia mondiale.



